ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessGold-Silver Weekly Rate: ગોલ્ડ 1300 રૂપિયા અને સિલ્વર 10000 રૂપિયા મોંઘુ થયું, જાણો કેટલે પહોંચ્યો સોના-ચાંદીનો ભાવ 

Gold-Silver Weekly Rate Explainer: સોના અને ચાંદીની સાપ્તાહિક ચાલ જોઈએ તો મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધવિરામ અને કાયમી ઉકેલ આવવાની આશાના પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈ જોવા મળી રહી છે જેનો સીધો સંબંધ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારા તરીકે જોવા મળી રહ્યો છે. સાપ્તાહિક ભાવ પર નજર ફેરવીએ તો આ સપ્તાહે સોના અને ચાંદીમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 18, 2026, 03:50 PM IST
  • સોનામાં સાપ્તાહિક 1328 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 10006 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો.
  • IBJA પર સોનું અને ચાંદી વધારા સાથે બંધ થયા હતા. 
  • વાયદા બજારમાં પણ સોનું અને ચાંદી લીલા નિશાનમાં બંધ થયા. 

Gold-Silver Weekly Rate: ગોલ્ડ 1300 રૂપિયા અને સિલ્વર 10000 રૂપિયા મોંઘુ થયું, જાણો કેટલે પહોંચ્યો સોના-ચાંદીનો ભાવ 

સોના અને ચાંદીમાં હાલ  ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ ચાલી રહ્યા છે. સાપ્તાહિક ભાવ જોવા જઈએ તો સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે. મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધવિરામ જાહેર થયા બાદ સોના ચાંદીની ચાલમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ તૂટે ત્યારે સોનું ચાંદી ઉછળતા જોવા મળ્યા છે. સાપ્તાહિક ચાલ કેવી રહી અને આજે શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો. 

સોના અને ચાંદીના આજના ભાવ
IBJA ના ભાવ જોઈએ તો શુક્રવારે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 297 રૂપિયા વધીને 151655 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદી 2010 રૂપિયા ઉછળીને 249940 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. 

અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના રેટ્સ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે અને તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશનના ભાવ શનિવાર અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર થતા નથી. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

— IBJA (@IBJA1919) April 17, 2026

સોનાના સાપ્તાહિક ભાવમાં વધારો
સોનાના સાપ્તાહિક ભાવની ચાલ જોઈએ તો IBJAના આંકડા મુજબ ગત સપ્તાહે છેલ્લા કારોબારી દિવસે એટલે કે 10 એપ્રિલ 2026ના રોજ 24 કેરેટ સોનું 150327 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર  બંધ થયું હતું જ્યારે આ સપ્તાહે છેલ્લા કારોબારી દિવસ 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ 151655 પર બંધ થયું છે. એટલે કે ભાવમાં 1328 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. 

ચાંદીના ભાવ પણ વધ્યા
એ જ રીતે ચાંદી જોઈએ તો ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે એક કિલો ચાંદી 239934 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. જે આ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 249940 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થઈ. ભાવમાં 10006 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો. 

ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું છે સોનું-ચાંદી

રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 

  • 24 કેરેટ સોનું - 176121 રૂપિયા
  • એક કિલો ચાંદી- 385933 રૂપિયા 

સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ

  • સોનું- 151655
  • ચાંદી- 249940 

ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું હજુ પણ 24466 રૂપિયા સસ્તું છે અને ચાંદી 135993 રૂપિયા સસ્તી છે. 

વાયદા બજારના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ના ભાવ જોઈએ તો આજે શનિવાર અને કાલે રવિવાર એટલે બજાર બંધ રહેશે. પરંતુ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે એટલે કે 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ MCX પર 5 જુનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.95 ટકા વધીને 154605 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.36 ટકા ઉછળીને 258079 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી. 

 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

