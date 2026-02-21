Prev
Gold-Silver Rate Explainer: કોર્ટનો એક નિર્ણય...સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભડકા થઈ શકે, સપ્તાહમાં સોનું 2300 અને ચાંદી 7800 રૂપિયા મોંઘી થઈ

Gold-Silver Rate Explainer: સોના અને ચાંદી અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે ઉછાળા મારીને બંધ થયા. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીમાં શું સ્થિતિ રહી તે જાણો અને એક્સપર્ટ આગામી સમય કેવો રહેશે તેના વિશે શું મંતવ્યો ધરાવે છે તે પણ જાણવાની કોશિશ કરીએ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 21, 2026, 01:36 PM IST
  • IBJA પર સોનું-ચાંદી ઉછાળા મારીને બંધ થયા. 
  • એક અઠવાડિયામાં સોનું 2301 રૂપિયા અને ચાંદી 7,881 રૂપિયા સસ્તા થયા. 
  • એક રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકી કોર્ટના ચુકાદા બાદ ભાવ પર પડી શકે છે અસર.

Gold-Silver Rate Explainer: કોર્ટનો એક નિર્ણય...સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભડકા થઈ શકે, સપ્તાહમાં સોનું 2300 અને ચાંદી 7800 રૂપિયા મોંઘી થઈ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી અણધાર્યા ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. અનેકવાર ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ ભાવ ગગડ્યા. આવું જ કઈક 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ સોના અને ચાંદીમાં જોવા મળ્યું. ત્યારબાદ ભાવ જોરદાર ગગડ્યા અને અત્યાર સુધી આ  ઉતાર ચડાવ ચાલુ છે. છેલ્લે એક અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીમાં શું મૂવમેન્ટ જોવા મળી અને આગળ સમય કેવો રહી શકે તેના વિશે એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે તે પણ જાણો. 

સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ
રિપોર્ટ મુજબ દેશના કેટલાક મોટા શહેરોમાં આજે સોનાનો ભાવ જોઈએ તો મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નાઈમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 144260 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જ્યારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 157380 રૂપિયા છે. જ્યારે પુણે અને બેંગ્લુરુમાં 24 કેરેટનો ભાવ 157380 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 144260 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. અમદાવાદમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 144310 અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 157430 રૂપિયા છે. 

જ્વેલર્સ એસોસિએશનનો ભાવ
IBJAના સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસના બંધ ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું સવારે 154438 પર ખુલ્યું હતું. જ્યારે 155066 પર બંધ થયું હતું. એટલે કે સોનાના બંધ ભાવમાં 628 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો એક કિલોગ્રામ ચાંદીના ભાવમાં 4750 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને 245564 રૂપિયા પર ખુલેલી ચાંદી 250314 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. અત્રે નોંધનીય છે કે જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે. તેના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓ પર ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.  

છેલ્લા એક સપ્તાહમાં શું રહી સ્થિતિ?
IBJAના આંકડા જોઈએ તો 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ સોનું 152765 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું જ્યારે 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ સોનું 155066 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ બંધ થયું. એટલે કે છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં સોનામાં 2301 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો. જ્યારે ચાંદી 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ 242433 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ બંધ થઈ હતી જ્યારે 20 ફેબ્રુઆરીએ 250314 રૂપિયા બંધ ભાવ નોંધાયો હતો. એટલે કે એક અઠવાડિયામાં 7,881 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો. 

ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ કેટલા સસ્તા સોના ચાંદી
વાયદા બજાર કરતા અલગ રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીના ઓલટાઈમ હાઈ જોઈએ તો 29 ફેબ્રુઆરીએ સોનું 176121 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું હતું. જ્યારે ચાંદી 385933 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવે પહોંચી હતી. એટલે કે સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી હજું પણ 21055 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ 135619 રૂપિયા સસ્તી છે. 

ટેરિફની પડી શકે છે અસર
શનિ રવિ તો ભારતમાં બજાર  બંધ હોય છે પરંતુ સોમવારે અમેરિકાની સુપ્રી કોર્ટે ટેરિફ પર જે ચુકાદો આપ્યો તેની અસર જોવા મળી શકે છે. કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફને ફગાવી દીધા છે અને અમાન્ય જાહેર કર્યા છે. જો કે ટ્રમ્પે વળતો પ્રહાર કરીને હંગામી 150 દિવસ માટે 10 ટકા ટેરિફ બધા દેશો પર નાખ્યો છે. આ ચુકાદા બાદ વૈશ્વિક બજારમાં સોના અને ચાંદી ઉછળ્યા હતા. સ્પોટ ગોલ્ડ 1.5 ટકા વધીને 5071.48 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યો હતો. જ્યારે એપ્રિલ ડિલિવરી માટે અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 1.7 ટકા વધીને 5080.90 ડોલર પર બંધ થયો. સ્પોટ સિલ્વર  5.8% વધીને 82.92 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થઈ ગયું. સોનું આર્થિક અને જિયોપોલિટિકલ અનિશ્ચિતતાઓ વખતે સુરક્ષિત રોકાણ ગણાય છે અને ઓછા વ્યાજ દરો સમયે તેની માંગ રહે છે. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
રિપોર્ટમાં એક સ્વતંત્ર મેટલ્સ ટ્રેડરને ટાંકીને કહેવાયું છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટેરિફને બીજા કાયદા હેઠળ ફરીથી લાગૂ કરવાની કોશિશ કરી શકે છે. જેનાથી બજારમાં ઉતાર ચડાવની સ્થિતિ રહી શકે છે. ટેરિફના માળખાને ખતમ કરવા કાનૂની અને આર્થિક અસરને લઈને અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વળ્યા જેનાથી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ અને ચાંદીના ભાવ ઉછળ્યા. 

એક્સપર્ટ્સનું એવું માનવું છે કે અનિશ્ચિતતાઓના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સોમવારે તેજી જોવા મળી શકે છે. એસએમસી ગ્લોબલ સિક્યુરિટીઝ સાથે જોડાયેલા સીમા શ્રીવાસ્તવ કહે છે કે આ નિર્ણય હાલના 18 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેક્સને રદ કરે છે. જેના કારણે 55 ટકા ભારતીય નિકાસકારોએ હવે અમેરિકામાં ફક્ત 10 ટકા ટેક્સ ભરવો પડશે. બીજી બાજુ એસએસ વેલ્થસ્ટ્રીટ્સ સાથે જોડાયેલા સુગંધા સચદેવા કહે છે કે અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની ટ્રમ્પે ખુબ ટીકા કરી છે. જેના કારણે અનિશ્ચિતતા વધી છે. સોના અને ચાંદી માટે આ સકારાત્મક વાત છે. 

ક્યાં સુધી જઈ શકે સોનું
સોનાના ભાવ અંગે સુગંધા સચદેવા કહે છે કે ટેક્નિકલ કર તરીકે ઘરેલુ બજારમાં સોનું 149800 રૂપિયા નજીક સપોર્ટ દેખાડી રહ્યું છે. આવનારા સમયમાં તે 161000 રૂપિયાના સ્તર સુધી જઈ શકે. જો તેને ક્રોસ કરવામાં સફળ રહ્યું તો 175000 રૂપિયાના સ્તર પર પહોંચી જશે. ચાંદી વિશે કહ્યું કે ચાંદી 225000 રૂપિયાના લેવલ પર સપોર્ટ  દેખાડી રહી છે. પરંતુ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને લીધે 350000 રૂપિયા સુધી જઈ શકે છે. 

(ખાસ નોંધ: સોના અને ચાંદીના ભાવ પાછળ અનેક પરિબળો કામ કરે છે. અહીં રજૂ કરાયેલા વિચારો એક્સપર્ટ્સના પોતાના છે. Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી અને ખરીદી કે વેચાણ માટે સલાહ આપતું નથી.)

