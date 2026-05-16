/Gold Price Explainer: હાઈથી હજુ પણ ખુબ સસ્તા છે ગોલ્ડ-સિલ્વર, સોનું 17000 અને ચાંદી 1.17 લાખ રૂપિયા સસ્તી

Gold-Silver Weekly Rate Explainer: વીતેલા સપ્તાહમાં સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી. ભાવમાં તેજી પણ જોવા મળી અને ત્યારબાદ ભાવમાં ભારે ઘટાડો પણ જોવા મળ્યો. સપ્તાહમાં સોના-ચાંદીમાં શું ફેરફાર રહ્યો અને ઓલટાઈમ હાઈથી અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે એ પણ જાણો.
પીએમ મોદીએ હાલમાં જ જ્યારે હૈદરાબાદના પ્રવાસે હતા ત્યારે લોકોને એક વર્ષ માટે સોનું ન ખરીદવા માટે અપીલ કરી અને પછી તરત જ સોના પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી વધારી દેવાઈ. જેના કારણે પહેલા તો સોના ચાંદીના ભાવમાં પહેલા તો ભારે તેજી જોવા મળી પરંતુ ત્યારબાદ અચાનક કડાકાનો માહોલ સર્જાઈ ગયો. શુક્રવારે સવારે ભાવ ખુલ્યા ત્યારે સોનામાં 3000 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 19000 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. સમગ્ર અઠવાડિયામાં શું સ્થિતિ રહી તે ખાસ જાણો.
સપ્તાહ દરમિયાન શું રહી સ્થિતિ
ગયા સપ્તાહે છેલ્લા કારોબારી દિવસ 8મી મે 2026ના રોજ IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 151078 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું હતું જે આ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 158210 રૂપિયા પર બંધ થયો. એટલે કે એક સપ્તાહમાં ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે સોનું 7132 રૂપિયા ઉછળ્યું. જ્યારે ચાંદીનું જોઈએ તો ચાંદી ગત અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 255600 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી અને આ સપ્તાહે 268500 પર ક્લોઝ થઈ એટલે કે 12900 રૂપિયાનો સાપ્તાહિક વધારો ચાંદીમાં નોંધાયો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દ્વારા શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
આજના સોના-ચાંદીના ભાવ
|સોનું (ભાવ પ્રતિ 1 ગ્રામ)
|ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|15,698
|14390
|11775
|280000
|વડોદરા
|15,698
|14390
|11775
|280000
|સુરત
|15,698
|14390
|11775
|280000
|રાજકોટ
|15,698
|14390
|11775
|280000
સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ (ભાવમાં સામાન્ય વધઘટ હોઈ શકે છે)
ઓલટાઈમ હાઈથી ભાવ કેટલા નીચે?
IBJA પર 24 કેરેટ સોનાના ઓલટાઈમ હાઈ રેટ જોઈએ તો 176121 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યા હતા. જ્યારે હાલ સોનાનો ભાવ 158210 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. એટલે કે સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ 17911 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 3,85,933 રૂપિયા જોવા મળ્યો હતો અને હાલ ચાંદીનો ભાવ 268500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થયો હતો. એટલે કે ચાંદી હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 117433 રૂપિયા સસ્તી છે.