Gold Weekly Rate: સોનામાં 11000 અને ચાંદીમાં 28000 રૂપિયાનો કડાકો, આગળ શું રહી શકે સ્થિતિ? જાણો એક્સપર્ટ્સના મત
Gold-Silver Weekly Rate Explainer: સોના અને ચાંદીમાં આ સપ્તાહમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. સ્થિતિ જો આમ જ રહી તો માર્ચ મહિનો 2008 બાદ સૌથી ખરાબ મહિનો સાબિત થઈ શકે છે. એક અઠવાડિયામાં રિટેલ સોનાના ભાવમાં 11000 અને ચાંદીમાં 28 હજાર સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો જ્યારે વાયદા બજારમાં સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી 36 હજાર જેટલું અને ચાંદી 1.92 લાખ સુધી સસ્તા છે. વિસ્તૃત માહિતી ખાસ જાણો.
- માર્ચ 2026 સોનાના રોકાણકારો માટે કપરો જોવા મળી રહ્યો છે.
- એક અઠવાડિયામાં સોનું 11000 રૂપિયા તૂટ્યું, જ્યારે ચાંદી 28000
- આગળ શું સ્થિતિ રહી શકે, એક્સપર્ટ્સના ચોંકાવનારા અભિપ્રાય
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના પગલે ક્રૂડ ઓઈલનો કચ્ચરઘાણ નીકળી રહ્યો છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ભડકે બળી રહ્યા છે જેનાથી બિલકુલ ઉલ્ટુ કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીના ભાવ ધડામ થતા જોવા મળ્યા છે. જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તે જોતા એવું લાગે છે કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી શકે છે. જ્યારે બીજી બાજુ 2 વર્ષથી ઉછાળા મારી રહેલા સોના અને ચાંદી સુસ્ત જોવા મળી રહ્યા છે. ઓલટાઈમ હાઈથી ભાવ ઘણા નીચે આવી ગયા છે. સોનામાં તો આ અઠવાડિયું 15 વર્ષનું સૌથી ખરાબ અઠવાડિયું જોવા મળ્યું છે. જો ભાવ આ રીતે જ જોવા મળશે તો માર્ચ 2026નો મહિનો સોના માટે 2008 બાદ સૌથી ખરાબ મહિનો સાબિત થઈ શકે છે. ચાંદીમાં પણ એ જ સ્થિતિ છે. એક્સપર્ટ્સના મત મુજબ ટૂંકા સમયગાળામાં સોનું અને ચાંદી ઉતારચડાવ જોઈ શકે છે. જો કે હજુ પણ લાંબા ગાળે તો ભાવવધારાનો ટ્રેન્ડ છે. હવે છેલ્લા કારોબારી દિવસે શું સ્થિતિ રહી અને આખા અઠવાડિયામાં સોનું અને ચાંદી કેવી મૂવમેન્ટમાં જોવા મળ્યા તે જોઈએ.
સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશન IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું શુક્રવારે 122 રૂપિયા ઘટીને 147218 પર બંધ થયું હતું જ્યારે ચાંદી પ્રતિ કિલો 1236 રૂપિયા તૂટીને 232364 પર બંધ થઈ હતી. અત્રે નોંધનીય છે કે જ્વેલર્સ એસોસિએશન શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે નવા ભાવ જાહેર કરતું નથી. તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય હોય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) March 20, 2026
એક અઠવાડિયામાં શું સ્થિતિ રહી
છેલ્લા એક અઠવાડિયાની સ્થિતિ જોઈએ તો ગત શુક્રવારે 13 માર્ચના રોજ 24 કેરેટ સોનું 158399 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે આ શુક્રવારે સોનું 147218 પર બંધ થયું છે એટલે કે ભાવમાં 11181 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. એ જ રીતે ચાંદીની સ્થિતિ જોઈએ તો ચાંદી ગત શુક્રવારે 260488 પ્રતિ કિલો પર બંધ થઈ હતી અને આ શુક્રવારે તે 232364 પર ક્લોઝ થતી જોવા મળી. એટલે કે ચાંદીમાં એક અઠવાડિયામાં 28124 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો.
એક અઠવાડિયામાં કેટલા ઘટ્યા સોના-ચાંદી
- સોનું- 11181 રૂપિયા ઘટ્યું
- ચાંદી- 28,124 રૂપિયા સસ્તી થઈ
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
- 24 કેરેટ સોનું - 176121 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદી- 385933 રૂપિયા
- રિટેલ બજારના ભાવ મુજબ સોનું હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 28903 રૂપિયા સસ્તું છે જ્યારે ચાંદી 153569 રૂપિયા સસ્તી છે.
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ના છેલ્લા ભાવ જોઈએ તો શુક્રવારે 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું સોનું 0.23 ટકા ચડીને 144825 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 1.72 ટકા તૂટીને 227470 પર બંધ થઈ હતી.
વાયદા બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
- સોનું- 180779 રૂપિયા
- ચાંદી- 420000 રૂપિયા
- વાયદા બજારમાં સોનું હજુ પણ 35954 રૂપિયા અને ચાંદી 192530 રૂપિયા સસ્તી છે.
કેમ તૂટી રહ્યા છે ભાવ?
એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ સોનામાં ભાવ ઘટાડા પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર રહી શકે છે. પહેલું કારણ તો સોનામાં જે રેકોર્ડ બ્રેક તેજી આવી એ છે. વર્ષ 2025માં સોનામાં 66 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ દરમિયાન ચાંદી 135 ટકા ઉછળી. એક્સપર્ટ્સ કહે છે કે આ રેકોર્ડ તેજી બાદ ઈરાન જંગની શરૂઆતમાં સોના અને ચાંદીમાં તેજી આવી હતી જે હવે ફુગ્ગાની જેમ ફૂટી રહી છે. બજાર પહેલેથી આ વર્ષે સોના અને ચાંદીમાં ગત વર્ષની સરખામણીમાં સરેરાશ રિટર્નની અપેક્ષા કરી રહ્યું હતું અને આવામાં હાલમાં જ તેજી બાદ ભાવ ઉતર્યા છે.
એક્સપર્ટ્સ એવું પણ માને છે કે સોનામાં તેજી રોકાણની માંગને કારણે હતી. હાલ દુનિયાભરમાં અનેક એસેટ્સમાં રોકાણની તકો મછે આવામાં કેટલાક રિપોર્ટ્સ એવા સંકેત આપે છે કે અનેક મોટા રોકાણકારો સોનાના ફંડ કાઢીને નવા એસેટ્સમાં લગાવી રહ્યા છે. જ્યાં સોના અને ચાંદી કરતા અંદાજિત વધુ રિટર્ન મળે તેવું અનુમાન છે. જ્યારે કેન્દ્રીય બેંકોની પોલીસી ઉપર પણ ઈરાન જંગની અસર અને ડોલરની ચાલથી રોકાણકારો સોનાને લઈને આક્રમક જોવા મળી રહ્યા નથી.
ક્યાં સુધી જઈ શકે સોનું ચાંદી
સોનાના ભાવમાં આગળ તેજ ઉતાર ચડાવ રહે તેવી શક્યતા છે. પરંતુ લોંગ ટર્મ ટ્રેન્ડ હજુ પણ પોઝિટિવ હોવાનું કહેવાય છે. Goldman Sachs એ 2026ના અંત સુધીમાં સોનાનો ટાર્ગેટ લગભગ 5400 ડોલર પ્રતિ ઔંસ રાખ્યો છે. જ્યારે જે પી મોર્ગનનનું અનુમાન છે કે સોનું 2026માં ધીરે ધીરે વધીને 5000 ડોલરના સ્તર પર જઈ શકે છે. હાલ આ અનુમાનોમાં કોઈ ફેરફાર નથી. જ્યારે Macquarie Groupએ પણ સોના માટે 2026નું સરેરાશ અનુમાન લગભઘ 4300-4600 ડોલર વચ્ચે અને ચાંદી માટે 62-75 ડોલરનો દાયરો ગણાવ્યો છે.
બીજી બાજુ વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલનું માનવું છે કે જો વ્યાજ દરો ઊંચા રહ્યા તો શોર્ટ ટર્મમાં સોનું રેન્જ બાઉન્ડ કે દબાણમાં રહી શકે છે પરંતુ આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ વધવાથી તેમાં ફરી તેજી જોવા મળી શકે છે.
વૈશ્વિક સ્તરે શું રહી સ્થિતિ?
શુક્રવારે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો અને તે 15 વર્ષના સૌથી ખરાબ સપ્તાહના ઘટાડા સાથે બંધ થયો. ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 0.7 ટકા તૂટીને 4574.90 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગઓ. જ્યારે સમગ્ર અઠવાડિયામાં સોનું લગભગ 9.6 ટકા તૂટ્યું છે. જે સપ્ટેમ્બર 2011 બાદ સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો છે. આ ઉપરાંત સોનું ઓક્ટોબર 2008 બાદ સૌથી ખરાબ મહિના તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જો કે આ ઘટાડા બાદ પણ 2026માં હજુ પણ સોનું 5 ટકાથી વધુ ઉપર છે. ચાંદી ઉપર પણ દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. સિલ્વર ફ્યૂચર્સ 2 ટકા વધુ તૂટીને 69.66 ડોલર પર આવી ગયું. જે ડિસેમ્બર બાદ સૌથી નીચલું સ્તર છે. અઠવાડિયામાં ચાંદી 14 ટકાથી વધુ તૂટી ચૂકી છે. જ્યારે 2026માં અત્યાર સુધીમાં ચાંદી 1 ટકાથી વધુ નીચે છે. ચાંદીમાં સતત ત્રીજા અઠવાડિયે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી એક્સપર્ટર્સના મત અને મીડિયા રિપોર્ટ્સ આધારિત છે. Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.)
