Gold-Silver Weekly Rate Explainer: યુદ્ધના માહોલમાં પણ સોના-ચાંદી સસ્તા થયા, ભાવમાં ઝાઝો ઉતાર-ચડાવ નહીં? ખાસ જાણો કારણો

Gold-Silver Weekly Rate Explainer: એક અઠવાડિયાથી ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ ચાલી રહ્યુ છે. જેમાં ખાડીના અનેક દેશો પણ ઝપેટમાં આવેલા છે. સામાન્ય રીતે યુદ્ધની સ્થિતિમાં ભાવ વધે પરંતુ અઠવાડિયાની સોના અને ચાંદીની મૂવમેન્ટ જોઈએ તો રેટમાં બહુ ઝાઝો ફરક જોવા મળ્યો નથી. તો આ પાછળ શું કારણ હોઈ શકે? ખાસ જાણો. 

અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કરીને યુદ્ધ છેડી નાખ્યું. ત્યારબાદ ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો અને માત્ર ઈઝરાયેલ નહીં પરંતુ ખાડીમાં અમેરિકાના સાથે દેશો ઉપર પણ કહેર વર્તાવ્યો છે. આ બધા વચ્ચે કિમતી ધાતુ સોના અને ચાંદીમાં ભારે ભડાકા થવાના એંધાણ હતાં પરંતુ આમ છતાં જે રીતે કિંમતી ધાતુઓ સ્થિર જોવા મળી રહી છે તેના પછી એવો સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું આવનારા સમયમાં સોનું ચાંદી ઉપર જશે કે ભાવ ઘટશે? વિતેલા સપ્તાહમાં સોના અને ચાંદીમાં શું મૂવમેન્ટ જોવા મળી એ પણ જાણો. 

સોના-ચાંદીના ભાવમાં સુસ્તી
યુદ્ધનો માહોલ છતાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સુસ્તી જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે એવું મનાય છે કે વૈશ્વિક સ્તરે જ્યારે ભારે તણાવનો માહોલ હોય તો સોનું અને ચાંદી સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે ઉચકાય છે. પરંતુ ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું હોવા છતાં સોનું અને ચાંદી બહુ ઉથલપાથલમાં જોવા મળી રહ્યા નથી. જ્યારે જાન્યુઆરીમાં તો સોના અને ચાંદીએ ઓલટાઈમ હાઈ પાર કરી નાખ્યા હતા. ચાંદી તો વળી 4 લાખ પર પહોંચી ગઈ હતી. 

સપ્તાહમાં શું મૂવમેન્ટ રહી
અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીની મૂવમેન્ટ શું રહી તેના પર નજર ફેરવીએ. જ્વેલર્સ એસોસિએશન IBJAના ગત અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસના ભાવ જોઈએ તો સોનું 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ 159097 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે આ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે સોનું 158751 પર ક્લોઝ થયું. એટલે કે ભાવમાં 346 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી ગત સપ્તાહે 266700 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થઈ હતી. જ્યારે આ સપ્તાહે 260723 પર ક્લોઝ થઈ. ભાવમાં 5977 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. 

વાયદા બજારમાં શું છે સ્થિતિ
ભારતીય વાયદા બજારમાં 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.03 ટકા વધીને 161675 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 0.11 ટકા ઉછળીને 268569 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. 

યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ કેમ જળવાઈ રહ્યા છે ભાવ?
સોનામાં તેજી જોઈને જે લોકોએ તેમાં રોકાણ કર્યું હતું તેઓ આ ભાવની સ્થિરતા જોઈને નિરાશ થઈ રહ્યા છે. પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડાયરેક્ટર મનોજકુમાર જૈને ઝી મીડિયા સાથે વાતચીતમાં તાજેતરમાં રેકોર્ડ લેવલ પર પહોંચનારા સોનું અને ચાંદીના ભાવ હવે એક લેવલ પર કેમ જળવાઈ રહ્યા છે? તેનો જવાબ આપતા સુસ્તીના કેટલાક કારણો અને આવનારા સમયમાં શું સ્થિતિ રહી શકે છે તેના ઉપર વાત કરી. 

સોનાના ભાવ સ્થિર રહેવા પાછળના કારણો....
નોંધનીય છે કે ગ્લોબલ સ્પોટ ગોલ્ડ 5100થી 5200 ડોલર પ્રતિ ઔંસ નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. થોડા દિવસ પહેલા તેનો રેટ 5400 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પાર ગયો હતો. ઘરેલુ બજારમાં 24K ગોલ્ડનો રેટ 1.61 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ નજીક છે. જ્યારે ચાંદી 2.65 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહી છે. પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડાયરેક્ટર મનોજ કુમાર જૈને જે કારણો જણાવ્યાં તેના પર નજર ફેરવીએ. 

1. મજબૂત અમેરિકી ડોલર ઈન્ડેક્સ
જ્યારે દુનિયાના કોઈ પણ જગ્યાએ યુદ્ધ છેડાય છે તો ડોલર મજબૂત થાય છે. કારણ કે રોકાણકારો ડોલરમાં કેશ કે યુએસ ટ્રેઝરી તરફ દોટ મૂકે છે. મજબૂત ડોલરથી સોનું અને ચાંદી મોંઘા થાય છે. (કારણ કે ડોલરમાં ટ્રેડ થાય છે) જેનાથી માંગ ઘટે છે. માર્ચના મહિનામાં ગ્લોબલ માર્કેટમાં ગોલ્ડના ભાવ નીચે આવ્યા જ્યારે યુએસ ડોલર ઈન્ડેક્સ (DXY) મજબૂત થઈ રહ્યો છે. 6 માર્ચ 2026 સુધી DXY લગબઘ 98.99 પર પહોંચ્યો જે હાલના મહિનામાં ખુબ મજબૂત કહી શકાય. 

2. ફુગાવાનો ભય અને રેટકટની આશામાં ઘટાડો
ઈરાન ઈઝરાયેલ યુદ્ધથી ઓઈલના ભાવમાં 8થી 10 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે. જેનાથી મોંઘવારી ફરીથી વધવાનો ડર છે. ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં કાપની જગ્યાએ પોલીસી ટાઈટ રાખવામાં આવી શકે છે કે કાપમાં વિલંબ કરી શકે છે. હાઈ ઈન્ટરેસ્ટ રેટથી ગોલ્ડ (જે કોઈ વ્યાજ આપતું નથી) ઓછું આકર્ષક લાગે છે. બજાર હવે રેટ કટની સંભાવનાઓને ઓછી કરીને જુએ છે. આથી સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી નબળી પડી રહી છે. જેના કારણે સોનાના ભાવમાં સુસ્તી જોવા મળી રહી છે. 

3. પ્રોફિટ બુકિંગ અને વોલેટિલિટી
સોનાના ભાવમાં વર્ષ 2025 અને 2026માં રેકોર્ડબ્રેક ઉછાળો જોવા મળ્યો. જાન્યુઆરીના અંતમાં રેકોર્ડ હાઈ પર ભાવ પહોંચ્યા. ત્યારબાદ ટ્રેડર્સે પ્રોફિટ બુકિંગ શરૂ કર્યું. બજારમાં શોર્ટ ટર્મ કરેક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. લોંગ ટર્મમાં  જિયોપોલિટિકલ રિસ્ક સપોર્ટિવ છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે આ ઘટાડો હંગામી છે અને જો આ ટેન્શન ચાલુ રહેશે તો આવનારા સમયમાં ભાવ ઉછળી શકે છે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત.

