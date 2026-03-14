Gold-Silver Weekly Rate Explainer: સોનું-ચાંદી ઘટાડા સાથે બંધ, સરકારે લીધો એક એવો નિર્ણય...શું સસ્તું થઈ જશે સોનું? ખાસ જાણો વિગતવાર માહિતી

Gold-Silver Weekly Rate Explainer: સપ્તાહ દરમિયાન સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યો. સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે બંને કિંમતી ધાતુઓ ઘટાડા સાથે બંધ થઈ. અઠવાડિયામાં શું મૂવમેન્ટ રહી અને સરકારે  લીધેલા એક નિર્ણયથી સોનું સસ્તું અને ચાંદી મોંઘી થઈ શકે એવું કેમ? કારણ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 14, 2026, 07:30 PM IST
  • સપ્તાહ દરમિયાન સોના અને ચાંદીમાં નરમાઈ જોવા મળી
  • સોનાની બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસમાં ઘટાડો થતા ભાવ પર અસરની શક્યતા
  • જ્યારે ચાંદીની બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસમાં વધારો થતા ભાવ વધે તેવી શક્યતા

સોના અને ચાંદીમાં આ અઠવાડિયે ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા. ઘડીકમાં ભાવમાં વધારો તો ઘડીમાં ઘટાડો નોંધાયો. જિયોપોલિટિકલ અસ્થિરતા, યુદ્ધનો માહોલ, ડોલરની સ્થિતિ, માંગ વગેરે અનેક પરિબળો સોના અને ચાંદીના ભાવ પર અસર કરે છે. જો કે આ વખતે એક નવી સ્થિતિ એ જોવા મળી રહી છે કે ખાડીમાં ભીષણ યુદ્ધ ચાલતું હોવા છતાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારનો માહોલ હોય ત્યારે સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી વધતા ભાવ ઉછળતા હોય છે. આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીમાં શું સ્થિતિ રહી તે ખાસ જાણો. 

રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો ગત સપ્તાહે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 24 કેરેટ સોનું 158751 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે આ સપ્તાહે છેલ્લા કારોબારી દિવસે સોનું ભારે ઉતાર ચડાવ બાદ 158399 પર બંધ થયું હતું. એટલે કે ભાવમાં 352 રૂપિયા જેટલો ફેરફાર સપ્તાહ દરમિયાન નોંધાયો. 

જ્યારે ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો ગત સપ્તાહે એક કિલો ચાંદી 260723 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી જ્યારે આ સપ્તાહે ચાંદી 260488 પર ક્લોઝ થઈ. એટલે કે ભારે ઉતાર ચડાવ બાદ સપ્તાહમાં ચાંદીમાં 235 રૂપિયાની મૂવમેન્ટ જોવા મળી. એટલે કે ભાવ સપ્તાહ દરમિયાન આટલો ઘટ્યો. 

રિટેલ બજારના લેટેસ્ટ રેટ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો શુક્રવારે 13 માર્ચના રોજ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 156 રૂપિયા ઘટીને 158399 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું જે સવારે 158555 પર ખુલ્યું હતું. જ્યારે શુદ્ધ ચાંદીમાં 537 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 260488 પર પહોંચી ગયો હતો. જે સવારે 259951 પર  ખુલ્યો હતો. 

  • 10 ગ્રામ સોનું-   158399 
  • એક કિલો ચાંદી- 260488 

અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પડે છે. શનિવાર અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર થતા નથી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. 

વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાન સાથે બંધ થયા હતા. 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10ગ્રામ સોનું 0.04 ટકા ઘટીને 158400 રૂપિયા પર બંધ થયું જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 3.24 ટકા ઘટીને 259279 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થઈ હતી. 

  • સોનું - 158400 
  • ચાંદી-  259279 

સરકારનો નિર્ણય, હજુ સસ્તું થશે સોનું-ચાંદી?
સોનાના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે ઉથલપાથલ જોવા મળે છે તે વચ્ચે સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્રની મોદી સરકારે 14 માર્ચના રોજ સોનાના  બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસમાં કાપની જાહેરાત કરી છે. સરકારે સોનાના બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસ 12 ડોલર પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટાડી છે. નવા ભાવ મુજબ હવે સોનાનો બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસ 1664 ડોલર પ્રતિ 10 ગ્રામથી ઘટીને 1652 ડોલર પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગયો છે. 

શું છે આ બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસ
બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈઝ કે ટેરિફ  વેલ્યૂ એ માપદંડ છે જેના આધારે કસ્ટમ ડ્યૂટી અને આયાત કરની ગણતરી થાય છે. આ ભાવને ઘટાડવાથી આયાતકારો પર ટેક્સનો બોજો ઘટી શકે છે. ઘરેલુ વેપારને ટેકો મળે અને વૈશ્વિક ધાતુ ભાવમાં ઉતાર ચઢાવ વચ્ચે ભાવમાં સંતુલન રહે એટલા માટે આ નિર્ણય લેવાયો છે. 

ફાયદો શું
આ નિર્ણયથી જ્વેલર્સ, વેપારીઓ અને ગ્રાહકોને ફાયદો થઈ શકે છે. કારણે છેલ્લા કેટલાક સમયથી વૈશ્વિક કિંમતો અને કરન્સીમાં ઉતાર ચડાવને કારણે વધેલા ખર્ચાને પગલે પડકારો હતા. ઘરેલુ સ્તરે ભાવને વૈશ્વિક વલણો સાથે સંતુલિત રાખવા માટે સમયાંતરે આવા નિર્ણયો સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઈનડાયરેક્ટ ટેક્સ એન્ડ કસ્ટમ્સ દ્વારા લેવાતા હોય છે. 

સોનાના ભાવ પર પડશે અસર!
નવી આયાત કિમતોની અસર ઘરેલુ સોનાના ભાવ પર પડી શકે છે. તેનાથી વેપારીઓને અને ગ્રાહકો પર પડતો બોજો થોડો ઘણો ઘટી શકે છે. જ્વેલર્સ અને બુલિયન ટ્રેડર્સ નવા ટેરિફ વેલ્યૂના આધારે કિંમતોમાં ફેરફાર કરી શકે છે. 

ચાંદીના બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસમાં વધારો
જો કે બીજી બાજુ સરકારે ચાંદીના બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસમાં વધારો કર્યો છે. રિપોર્ટ મુજબ હવે ચાંદીની બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસ 20 ડોલર પર્તિ કિલો વધી છે. જેના કારણે ચાંદીની આયાત મોંઘી પડી શકે છે અને ઘરેલુ ભાવ પર તેની અસર જોવા મળી શકે છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઈનડાયરેક્ટ ટેક્સ એન્ડ કસ્ટમ્સે શનિવારે અનેક કોમોડિટીના ટેરિફ વેલ્યૂમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે. જેમાં ખાદ્ય તેલોથી માંડીને કિંમતી ધાતુઓ સામેલ છે. મળતી માહિતી મુજબ ચાંદી માટે બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસ 2800 ડોલર પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધારીને 2820 ડોલર પ્રતિ કિલોગ્રામ કરવામાં આવી છે. 

 

