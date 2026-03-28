Gold-Silver Weekly Rate Explainer: સોનું 4000 અને ચાંદી 10000 તૂટી, એક સપ્તાહમાં શું ઉથલપાથલ રહી? સાથે જાણો સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Weekly Rate Explainer: સોના અને ચાંદીમાં આ અઠવાડિયે ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી. સપ્તાહના પહેલા જ દિવસે સોનું મોટા કડાકા સાથે 147218 પરથી સીધુ 135141 પર ખુલ્યું હતું જ્યારે ચાંદી પણ 232364 પરથી સીધી 201500 પર પહોંચી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ સતત ઉતાર ચડાવના પગલે ભાવમાં કરેક્શન પણ જોવા મળ્યા. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં સોનું ચાંદી કઈ સ્થિતિમાં જોવા મળ્યા અને લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
- વિતેલા સપ્તાહના પહેલા જ દિવસે જોવા મળ્યો હતો જબરદસ્ત મોટો કડાકો
- આખા અઠવાડિયા દરમિયાન ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી
- એક સપ્તાહમાં સોનું 4276 રૂપિયા અને ચાંદી 10717 રૂપિયા તૂટી
સોના અને ચાંદીમાં આ અઠવાડિયે ભારે ઉતારચડાવ જોવા મળ્યા. વાયદા બજારમાં ભાવમાં સતત ફેરફાર વચ્ચે સોનું અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે 0.01 ટકાના વધારા સાથે 147270 પર બંધ થયું જ્યારે ચાંદી 0.09 ટકાના ઘટાડા સાથે 227750 પર બંધ થઈ જ્યારે રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંને મોટા ઘટાડા સાથે બંધ થયા. અઠવાડિયામાં શું મૂવમેન્ટ જોવા મળી તે પણ જાણી લો.
છેલ્લા એક સપ્તાહમાં શું સ્થિતિ રહી?
રિટેલ બજારના ભાવની વાત કરીએ તો IBJAના આંકડા મુજબ ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે (20 માર્ચ 2026) 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું સામાન્ય ઘટાડા સાથે 147218 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી 232364 પર બંધ થયેલી જોવા મળી હતી. હવે આ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસના બંધ ભાવ જોઈએ તો સોનું ઘટાડા સાથે 142942 પર બંધ થયું અને ચાંદી પણ કડાકા સાથે 221647 પર બંધ થયેલી જોવા મળી.
સપ્તાહમાં ભાવમાં શું ફેરફાર?
- સોનું - 4276 રૂપિયા ઘટ્યું (147218-142942)
- ચાંદી- 10717 રૂપિયા તૂટી (232364-221647)
લેટેસ્ટ ભાવ
રિટેલ બજારના લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો IBJAએ છેલ્લે શુક્રવારે બંધ ભાવ જાહેર કર્યા હતા જે મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળા શુદ્ધ સોનામાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 773 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ 142942 પર બંધ થયો જે સવારે 143715 પર ખુલ્યો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીમાં 4053 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો અને ભાવ 221647 પર બંધ થયો હતો જે સવારે 225700 પર ખુલ્યો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય છે અને તેના ભાવ શનિવારે તથા રવિવારે તથા જાહેર રજાઓ પર જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
- 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું- 142942
- એક કિલો ચાંદી - 221647
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ના લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે શુક્રવાર (27 માર્ચ 2026)ના રોજ 0.01 ટકા વધીને 147270 પર બંધ થયું હતું જ્યારે 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.09 ટકા તૂટીને 227750 પર બંધ થઈ હતી.
યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે આ દેશે વેચ્યો સોનાનો ભંડાર
સોના અને ચાંદીના સતત ઉતાર ચડાવ વચ્ચે એક મુસ્લિમ દેશ એવો પણ છે જેણે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા સૈન્ય તણાવ વચ્ચે પોતાના સોનાના ભંડારમાંથી લગભગ 60 ટન સોનું કા તો વેચી નાખ્યું અથવા સ્વેપ ડીલ કરી. આ દેશ છે તુર્કી. તુર્કીની કેન્દ્રીય બેંકે બે સપ્તાહની અંદર લગભગ 60 ટન સોનાનું વેચાણ કે સ્વેપ ડીલ કરી. જેની કુલ કિંમત લગભગ 8 અબજ ડોલર જણાવવામાં આવી રહી છે. આ નિર્ણયે વૈશ્વિક બજારો અને મુદ્રા સ્થિતિ પર ચર્ચા છેડી.
કેન્દ્રીય બેંકના હાલના આંકડાઓથી એવો સંકેત મળે છે કે માર્ચના સતત બે અઠવાડિયામાં તુર્કીના સુવર્ણ ભંડારમાં ઝડપથી ઘટાડો જોવા મળ્યો. 13 માર્ચવાળા સપ્તાહમાં ભંડારમાંથી લગભગ 6 ટન સોનું ઘટ્યું. જ્યારે 20 માર્ચવાળા સપ્તાહમાં આ ઘટાડો વધીને લગભગ 52.4 ટન સુધી પહોંચી ગયો. બધુ મળીને બે સપ્તાહમાં લગભગ 60 ટન સોનાનું કાં તો વેચાણ કર્યું અથવા તો અદલા બદલી થઈ. જેની અંદાજિત કિંમત 8 અબજ ડોલરથી વધુ છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ ફેરફાર એવા સમયે સામે આવ્યો છે કે જ્યારે વૈશ્વિક રાજકારણમાં તણાવ કે આર્થિક દબાણ વૈશ્વિક નાણાકીય બજારોને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે.
