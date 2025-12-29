Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: અચાનક સસ્તું થયું સોનું, પરંતુ ચીનના કારણે મોંઘીદાટ થઈ ચાંદી? આજે ભાવમાં ડરામણો ઉછાળો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર તેજીના પગલે લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ પણ છે. જો કે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર આજે ઘણા દિવસો પછી શરૂઆતના ટ્રેડમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. જો કે ચાંદી હજુ પણ કૂદાકૂદ કરી રહી છે. રિટેલ બજારમાં સોના-ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઉછાળો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 29, 2025, 01:27 PM IST

સોના અને ચાંદીના ભાવે આ વર્ષે રેકોર્ડતોડ વધારા નોંધાવ્યા છે. સોનું તો જોરદાર ચમક્યું જ પરંતુ ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ભડકાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે. અચાનક ચાંદીનો ભાવ આટલો વધવા પાછળ શું કારણ? સપ્તાહના પહેલા કારોબારી દિવસે વાયદા બજાર (MCX) પર ચાંદીનો ભાવ ખુલતાની સાથે જ 14000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ વધી ગયો અને એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 2.54 લાખ રૂપિયા પાર નીકળી ગઈ. જો કે રાહતના સમાચાર સોનાએ આપ્યા. સોનાના વાયદા ભાવ  ખુલતાની સાથે ગગડીને રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ થતા જોવા મળ્યા. 

ચાંદીમાં જબરદસ્ત ઉછાળો
ચાંદીના ભાવમાં વધારો જાણે અટકવાનું નામ જ નથી લેતો. ગત અઠવાડિયે ચાર કારોબારી દિવસમાં જ ચાંદીનો રેટ 32000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોથી વધુ ચડી ગયો. જ્યારે સોમવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર કારોબારની શરૂઆત થતા જ ચાંદીનો ભાવ પોતાના ગત બંધ ભાવ 2,39,787 રૂપિયાની સરખામણીએ ઉછળીને 2,54,174 રૂપિયાના નવા હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગયો. એ રીતે જોઈએ તો ખુલતા ભાવમાં આ કિંમતી ધાતુ 14,387 રૂપિયા મોંઘી થઈ. લેટેસ્ટ માહિતી મુજબ ચાંદી હાલ 0.43 ટકાના વધારા સાથે 240813 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સસ્તું થયું સોનું
એકબાજુ જ્યાં ચાંદીની ચમક જોરદાર વધી રહી છે ત્યાં સોનું આજે વાયદા બજારમાં સુસ્ત  જોવા મળ્યું છે. ખુલતાની સાથે જ 5 ફેબ્રુઆરીની એક્સપાયરીવાળું MCX ગોલ્ડ 1,39,501 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર જોવા મળ્યું જે તેના ગત બંધ  ભાવ 1,39,873 રૂપિયાની સરખામણીએ 372 રૂપિયા તૂટ્યું. જો કે જે સ્પીડથી સોનાનો ભાવ વધ્યો છે તેની સરખામણીમાં તો આ ઘટેલો ભાવ મામૂલી કહેવાય. પરંતુ રાહત ચોક્કસ કહી શકાય. અહેવાલ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં સોનું 0.67 ટકા ઘટીને 138934 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી ગયું છે. 

રિટેલ બજારમાં આજના સોના ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 205 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 138161 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 137956 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 15376 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 243483 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 228107 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

ચાંદીમાં તેજીનું ચીન કનેક્શન
ચાંદીમાં હાલ જે જોરદાર તેજી જોવા મળી છે તેના વિશે એક નહીં પરંતુ અનેક કારણો સામે આવી રહ્યા છે. અમેરિકી ડોલરના નબળા થવા અને ફેડ રેટ કટની આશાએ રોકાણકારોને ફરીથી સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વાળ્યા છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને તેની ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. જ્યારે સપ્લાય થઈ શકતો નથી. ઈલેક્ટ્રિક વ્હીકલથી લઈને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમ્સ સુધી બધામાં ચાંદી વપરાય છે જેનાથી તેની ડિમાન્ડનો અંદાજો લગાવી શકાય છે. 

બીજી બાજુ  ચીનની ચાંદી પર  કડકાઈના સમાચારોએ તેના ભાવને વધારવાનું કામ કર્યું છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ દુનિયાનો સૌથી મોટો ચાંદી ઉત્પાદક ચીન નવા વર્ષની પહેલી તારીખે એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી સિલ્વર એક્સપોર્ટ પર કડકાઈ કરવાની તૈયારીમાં છે. જિનપિંગ સરકાર તેના એક્સપોર્ટ લાઈસન્સ અંગે નિયમ લાગૂ કરી શકે છે. જેનાથી નિકાસ મર્યાદિત થઈ શકે છે. 

દુનિયાના સૌથી પૈસાદાર વ્યક્તિ અને ઈલેક્ટ્રિક કાર કંપની ટેસ્લાના માલિક એલન મસ્કે પણ ચાંદીના વધતા ભાવ પર ચિંતા જતાવી છે. ધી ગાર્જિયનના રિપોર્ટ મુજબ તેમણે ટ્વિટર (હવે એક્સ) પર પોસ્ટ શેર કરી છે કે આ સારું નથી. અનેક ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પ્રક્રિયાઓમાં ચાંદીની જરૂરિયાત હોય છે.

ખાસ નોંધ: 
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.  
 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

