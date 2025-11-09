તમે પણ ખરીદી રહ્યા છો ઓનલાઈન સોનું, તો થઈ જાઓ સાવધાન ! SEBIએ આપી ચેતવણી
ભારતમાં ઓનલાઈન ડિજિટલ સોનાનો વ્યાપ સતત વધી રહ્યો છે, પરંતુ SEBI દ્વારા તેને ખરીદનારા રોકાણકારો માટે એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
આજે ભલે UPI એપ્સ હોય કે મુખ્ય જ્વેલરી બ્રાન્ડ્સ, ડિજિટલ ગોલ્ડ દેશના ફિનટેક ઇકોસિસ્ટમમાં પોતાને મજબૂત રીતે સ્થાપિત કરી ચૂક્યું છે. કારણ કે આજે UPI યુઝર્સ હવે ફક્ત રૂપિયા 10માં ફક્ત એક ક્લિકમાં ઇ-ગોલ્ડ, 24-કેરેટ સોનું પણ ખરીદી શકે છે. પરંતુ આ ઇ-ગોલ્ડ ખરીદી મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે, બજાર નિયમનકાર SEBIએ એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી જારી કરી છે.
ઇ-ગોલ્ડ પ્રોડક્ટ SEBIના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ નથી
તાજેતરના સમયમાં ડિજિટલ સોનાની ખરીદીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ વધતા વેચાણ વચ્ચે SEBIએ રોકાણકારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી જાહેર કરી છે. SEBIએ ચેતવણી આપી છે કે ઇ-ગોલ્ડ બજારમાં તેની પહોંચ વધારી રહ્યું છે, પરંતુ તે રોકાણકારોને જોખમમાં મૂકી શકે છે. એક પ્રેસ રિલીઝમાં, SEBIએ જણાવ્યું હતું કે કેટલાક ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ રોકાણકારોને ઇ-ગોલ્ડ પ્રોડક્ટ ઓફર કરે છે, જે તેના કાર્યક્ષેત્રની બહાર છે. આ ડિજિટલ ગોલ્ડ ઉત્પાદનોને ન તો સિક્યોરિટીઝ તરીકે સૂચિત કરવામાં આવે છે અને ન તો કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ તરીકે નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે.
જો પૈસા ફસાયા તો...
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, બજાર નિયમનકારે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આવી પ્રોડક્ટ ખરીદનારા રોકાણકારો સેબી દ્વારા નિયંત્રિત બજારોમાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ રોકાણ સુરક્ષા સિસ્ટમ દ્વારા આવરી લેવામાં આવશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે જો તેમની ખરીદી દરમિયાન તેમની સાથે કોઈપણ રીતે છેતરપિંડી થાય છે, તો ઈ-ગોલ્ડ વેચાણ કંપની નાદારી જાહેર કરે છે, અથવા રોકાણકારોના પૈસા ફસાઈ જાય છે, તો રોકાણકારો આવા વિવાદોમાં સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ સિસ્ટમ દ્વારા કોઈપણ મદદ મેળવી શકશે નહીં.
SEBIએ શું કહ્યું ?
એક્સપર્ટ પણ માંને છે કે Digital Gold અનુકૂળ હોવા છતાં તેમાં જોખમો છે. તાજેતરના વર્ષોમાં જ્વેલર્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી આવી ઘણી બચત યોજનાઓ નિયમનકારી સલામતીના અભાવે ચકાસણીનો સામનો કરી રહી છે. સેબી સોનામાં રોકાણ માટે ETF અથવા EGR જેવા નિયમનકારી માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે, જે રોકાણ સુરક્ષા માળખા સાથે છે.
