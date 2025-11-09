હજી વધારે સસ્તું થશે સોનું, ગોલ્ડના ભાવને લઈને જાણો શું છે એક્સપર્ટની રાય, જાણો
Expert on Gold Price: શુક્રવારે મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે સોનાનો ભાવ 165 રૂપિયા અથવા 0.14 ટકા ઘટીને 1,21,067 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો હતો.
Trending Photos
Expert on Gold Price: એક્સપર્ટની અપેક્ષા છે કે આગામી સપ્તાહમાં સોનાના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહેશે, યુએસ ફુગાવાના ડેટા, ટ્રેડ ટેરિફ પર ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતા અને ચીનના મુખ્ય આર્થિક ડેટા પહેલાં નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે વેપારીઓ નાણાકીય નીતિ પર સ્પષ્ટતા માટે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ અધિકારીઓની ટિપ્પણીઓ પર પણ નજીકથી નજર રાખશે. આ નજીકના ભવિષ્યમાં બુલિયનના ભાવની દિશા નક્કી કરે તેવી શક્યતા છે.
સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા
જેએમ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડના EBG કોમોડિટી અને કરન્સી રિસર્ચના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પ્રણવ મીરે જણાવ્યું હતું કે, સોનાના ભાવમાં સ્વસ્થ ઘટાડો અથવા વધુ સુધારો થવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે તમામ ધ્યાન ફુગાવાના ડેટા, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ટેરિફ પર સુનાવણી, ફેડ અધિકારીઓના ભાષણો અને ચીની ડેટા પર રહેશે.
તેમણે કહ્યું કે આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ ધાતુ વ્યાપકપણે શ્રેણીબદ્ધ રહી. મજબૂત ડોલર અને ધીમી ભૌતિક માંગે તેના ભાવમાં વધારો મર્યાદિત કર્યો હતો. છૂટક ખરીદદારો બજારથી દૂર રહી રહ્યા છે, કારણ કે ભાવમાં વધુ ઘટાડો થવાનો ભય છે.
MCX પર સોનાના ભાવ નીચા સ્તરે બંધ થયા
મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે સોનાનો વાયદો ગયા અઠવાડિયે 165 રૂપિયા અથવા 0.14 ટકા ઘટીને શુક્રવારે 10 ગ્રામ દીઠ 1,21,067 રૂપિયા પર બંધ થયો. એન્જલ વનના DVP (સંશોધન, બિન-કૃષિ કોમોડિટીઝ અને ચલણ) પ્રથમેશ માલ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, આ સમયગાળા દરમિયાન MCX સોનાનો ભાવ 117,000 રૂપિયા-122,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની રેન્જમાં રહ્યો હતો.
કઈ પરિસ્થિતિઓમાં ભાવ વધવાનું કારણ બની શકે છે?
નબળા યુએસ શ્રમ બજારના અહેવાલો, સલામત માંગ, યુએસ વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ અને સેન્ટ્રલ બેંકની ખરીદી નજીકના ભવિષ્યમાં સોનાના ભાવને અસર કરી શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, સોનું 1979 પછીના તેના સૌથી વધુ વાર્ષિક વૃદ્ધિ માર્ગ પર છે, અને જો વર્તમાન મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અસરકારક રહેશે, તો સોનાના ભાવ ટૂંક સમયમાં વધુ વધી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે