ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સોનું ફરી ચમકશે! કીંમતમાં આવશે આટલો વધારો, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Price Prediction: ઘરેલુ ફ્યૂચર માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત વધઘટ થતી રહે છે. પરંતુ શું આગામી દિવસોમાં સોનાના ભાવમાં વધારો થશે? એક્સપર્ટે તેના પર ભવિષ્યવાણી કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:05 PM IST

સોનું ફરી ચમકશે! કીંમતમાં આવશે આટલો વધારો, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Price Prediction: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં શુક્રવાર, 14 નવેમ્બરના રોજ, બંને કિંમતી ધાતુઓમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર 5 ડિસેમ્બરની સમાપ્તિ સાથે સોનાના ફ્યૂચરમાં શુક્રવારે આશરે 3,300 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.

ચાંદીમાં પણ આશરે 6,900 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો. આનાથી રોકાણકારો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે સોનાના ભાવ વધશે કે ઘટશે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, આગામી દિવસોમાં સોનાના ભાવમાં વધારો જોવા મળી શકે છે.

બજાર એક્સપર્ટ શું માને છે?

લક્ષ્મી ડાયમંડ્સના ચેરમેન અને એમડી ચેતન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક કેન્દ્રીય બેંકો અને રોકાણકારો આગામી દિવસોમાં સોનાની ખરીદી ચાલુ રાખી શકે છે. આને કારણે, સોનાના ભાવમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.

10થી 20 ટકાનો વધારો થવાની ભવિષ્યવાણી

મહેતાના મતે, દિવાળી પછી સોનાના ભાવમાં 10થી 15 ટકાનો વધારો થયો છે, અને તેમને વિશ્વાસ છે કે સોનાના ભાવમાં વધુ વધારો થશે. તેમણે 10થી 20 ટકાનો વધારો થવાની ભવિષ્યવાણી કરી છે.

લોકો જૂનું સોનું કરી રહ્યા છે એક્સચેન્જ

ચેતન મહેતાએ વધુમાં સમજાવ્યું કે આ વખતે સોનાની ખરીદીમાં એક અનોખો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો મોટા પ્રમાણમાં જૂના સોનું એક્સચેન્જ કરી રહ્યા છે. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે દિવાળીની સિઝન દરમિયાન સોનાના વેચાણમાં એક્સચેન્જ ગોલ્ડનો હિસ્સો આશરે 40-50 ટકા હતો. જોકે, તેમને અપેક્ષા છે કે ચાલુ ક્વાર્ટરમાં આ 20-25 ટકા રહેશે.

નાના અને મધ્યમ વજનના હીરાની માંગ મજબૂત

આ ઉપરાંત, લોકો સોનાના દાગીના કરતાં સોનાના રોકાણમાં વધુ રસ દર્શાવી રહ્યા છે. મહેતાએ કહ્યું કે લગ્નની સિઝન દરમિયાન આ બદલાઈ શકે છે. હીરા પર ટિપ્પણી કરતા, ચેતન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે નાના અને મધ્યમ વજનના હીરાની માંગ મજબૂત રહે છે. આ દરમિયાન, સોલિટેરનું વેચાણ ઘટી રહ્યું છે.

 

