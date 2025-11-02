2026માં આ ભાવને વટાવી જશે સોનું, 10000 રૂપિયા સસ્તુ મળી રહ્યું છે ગોલ્ડ, એક્સપર્ટે કહ્યું ખરીદવાનો સારો મોકો !
Gold price Prediction: સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. શુક્રવારે, બુલિયન બજારમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ઘટીને 120770 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો છે, શુક્રવારે પ્રતિ કિલોગ્રામ 149125 રૂપિયા થયો છે.
Trending Photos
Gold price Prediction: સોનાના ભાવ પર એક્સપર્ટે જણાવ્યું છે કે 2026 સુધીમાં સોનાના ભાવ આ આકડાને પાર કરશે. સોનાના ભાવની વર્તમાન શ્રેણીને જોતાં, નિષ્ણાતો માને છે કે આ ખરીદી માટે એક સારી તક છે.
17 ઓક્ટોબરના રોજ, સોનું 130,874 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ વેચાઈ રહ્યું હતું. ત્યારથી, બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવમાં 10,104 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. આ દરમિયાન, ચાંદીના ભાવમાં 28,975 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા કેટલાક ટ્રેડિંગ દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.
2026માં સોનાનો ભાવ ક્યાં જશે?
વિશ્વભરમાં કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા ખરીદી અને યુએસ ટ્રેઝરી દ્વારા વ્યાજ દરમાં સંભવિત ઘટાડાને કારણે 2026માં સોનાના ભાવ વધવાની ધારણા છે. સોનાના ભાવ પર નજર રાખતા એક્સપર્ટ માને છે કે 2026માં ભાવ 126,000 રૂપિયાથી 156,000 રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
બ્રોકરેજ ફર્મ HSBC અપેક્ષા રાખે છે કે સોનાનો ભાવ 144,068 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચશે. આ દરમિયાન, ગોલ્ડમેન સૅક્સ અપેક્ષા રાખે છે કે તે 4,900 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અથવા 153,000 રૂપિયા સુધી પહોંચશે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, બ્રોકરેજ ફર્મ JP મોર્ગન સોનાના ભાવ અંગે બહુ આશાવાદી નથી. તેઓ આગામી વર્ષ માટે સોનું 125,000 રૂપિયાની રેન્જમાં રહે તેવું માને છે.
ખરીદી અંગે નિષ્ણાતોના મંતવ્યો શું છે?
સોના બજાર પર નજર રાખતા નિષ્ણાતો માને છે કે જો સોનામાં રોકાણ 123,000 રૂપિયાની નીચે રહે તો તે વધુ યોગ્ય રહેશે. તેમને ખરીદીની સારી તક દેખાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે