નિફ્ટીને લઈ ગોલ્ડમેન સૅક્સે કરી મોટી ભવિષ્યવાણી, ભારતને મળ્યું નવું રેટિંગ
Goldman Sachs Prediction: ગોલ્ડમેન સૅક્સના અહેવાલ મુજબ, ભારતનો પ્રાઇસ-ટુ-અર્નિંગ્સ (P/E) પ્રીમિયમ, જે છેલ્લા બે વર્ષમાં બાકીના એશિયાની સરખામણીમાં 85-90% સુધી પહોંચ્યો હતો, તે હવે ઘટીને લગભગ 45% થઈ ગયો છે, જે 20 વર્ષની સરેરાશ 35%ની નજીક છે.
Trending Photos
Goldman Sachs Prediction: વૈશ્વિક રોકાણ બેંક ગોલ્ડમેન સૅક્સે ભારતના ઇક્વિટી બજારોને ઓવરવેઇટ કેટેગરીમાં અપગ્રેડ કર્યા છે અને ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં નિફ્ટી 50 માટે 29,000નો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. આ લક્ષ્ય વર્તમાન સ્તરોથી આશરે 14%ની સંભવિત વૃદ્ધિ સૂચવે છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સે ઓક્ટોબર 2024માં ભારતના રેટિંગને 'તટસ્થ' કર્યા પછી આ અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે. તે સમયે, બ્રોકરેજએ મોંઘા મૂલ્યાંકન અને કમાણીમાં મંદીનું કારણ ગણાવ્યું હતું.
ભારતના વિકાસમાં વિશ્વાસ વધ્યો
ગોલ્ડમેન સૅક્સનો નવો અહેવાલ, 'વૃદ્ધિ પુનર્જીવિત થાય છે તે રીતે ઝુકાવવું, રેઇઝિંગ ઇન્ડિયા બેક ટુ ઓવરવેઇટમાં જણાવાયું છે કે આગામી વર્ષોમાં ભારતનો વિકાસ દર મજબૂત થશે. સહાયક નાણાકીય અને રાજકોષીય નીતિઓ, કમાણીમાં સુધારો અને વિદેશી રોકાણકારોનું વળતર આના પાછળના કારણો તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
ભારત ગયા વર્ષે ઉભરતા બજારો કરતાં પાછળ રહ્યું હતું
રિપોર્ટ અનુસાર, આ વર્ષ ઉભરતા બજારો માટે રેકોર્ડ વર્ષ રહ્યું છે, પરંતુ ભારત પાછળ રહ્યું છે. યુએસ ડોલરની દ્રષ્ટિએ, ભારતીય શેરબજારોમાં આ વર્ષે માત્ર 3%નો વધારો થયો છે, જ્યારે વ્યાપક ઉભરતા બજાર સૂચકાંકમાં લગભગ 30%નો વધારો થયો છે. આ છેલ્લા 20 વર્ષમાં ભારતના સૌથી મોટા નબળા પ્રદર્શનમાંનું એક છે.
ભવિષ્યની અપેક્ષાઓ
ગોલ્ડમેન સૅક્સે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય શેરબજારોમાં તાજેતરની મંદી મોંઘા મૂલ્યાંકન, મંદીની ચિંતાઓ અને ઓછા નફાના અંદાજોને કારણે છે. પરંતુ બ્રોકરેજ હવે અપેક્ષા રાખે છે કે આગામી વર્ષમાં ભારતીય શેરબજારો વધુ સારું પ્રદર્શન કરશે, કારણ કે કમાણીમાં ઘટાડો ઓછો થઈ રહ્યો છે અને નીતિ સપોર્ટ મજબૂત થઈ રહ્યો છે.
મૂલ્યાંકન સ્થિર
અહેવાલ મુજબ, ભારતનો ભાવ-થી-કમાણી (P/E) પ્રીમિયમ, જે છેલ્લા બે વર્ષમાં બાકીના એશિયાની તુલનામાં 85-90% સુધી પહોંચ્યો હતો, તે હવે ઘટીને લગભગ 45% થઈ ગયો છે, જે 20 વર્ષની સરેરાશ 35%ની નજીક છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સ કહે છે કે ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે આ સ્તરે, ભારતે સામાન્ય રીતે આગામી 6-12 મહિનામાં એશિયન બજારો કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે