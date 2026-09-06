/Expert On Gold Price: સોનાની ગતિ પડી છે ધીમી, પણ તે હજુ નથી થઈ સમાપ્ત! એક્સપર્ટે કહ્યું સોનું બનાવશે એક નવો રેકોર્ડ

Expert On Gold Price: સોનાની તેજી હાલ પૂરતી અટકી ગઈ હોવા છતાં, તેજીનો દોર હજુ સમાપ્ત થયો નથી. ગોલ્ડમેન સૅક્સના વિશ્લેષક ટોની કિમ આ વાત કહે છે. તેમનું માનવું છે કે ફેડરલ રિઝર્વ નીતિ અને યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે હાલમાં સોનાની માંગમાં ઘટાડો થયો છે. જોકે, લાંબા ગાળે સોનાનું ભવિષ્ય હજુ પણ ઉજ્જવળ છે.
તેમનું માનવું છે કે ભવિષ્યમાં સોનાના ભાવ નવા રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી શકે છે. ટોની આ માટે વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકોને આભારી છે, જે સતત સોનાની ખરીદી કરી રહી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે અનિશ્ચિતતાના વાદળો દૂર થયા પછી, સોનું નવા રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર પહોંચી શકે છે.
રોકાણકારો ક્યારે રોકાણ કરી શકે છે?
ટોની કિમ માને છે કે સોનાના ભાવ 4,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ (આશરે 134,000 રૂપિયા)ની આસપાસ પહોંચે તે મુજબની રહેશે. હાલમાં, ભાવ 4,479 ડોલર પ્રતિ ઔંસની આસપાસ ફરે છે.
સોનાની તેજી અટકી ગઈ, પરંતુ સમાપ્ત થઈ નથી
જાન્યુઆરીમાં તેમના હાઈ લેવલ પર પહોંચ્યા પછી સોનાના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે ફુગાવા પ્રત્યે ફેડરલ રિઝર્વના વર્તમાન વડાના અભિગમ અંગે અનિશ્ચિતતા છે. બીજું કારણ યુદ્ધને કારણે તેલના ભાવમાં આસમાને પહોંચવાનો છે, જેની કૃષિથી લઈને ધાતુ બજારો સુધીની દરેક વસ્તુ પર અસર પડી છે.
1 સપ્ટેમ્બરે સોનાના ભાવમાં 2 ટકાનો ઘટાડો થયો. ટ્રેઝરી યીલ્ડ અને ડોલરમાં વધારો જોવા મળ્યો. આ દરમિયાન, સ્પોટ ગોલ્ડ રેટ 2.4 ટકા ઘટીને 4242.20 રૂપિયા થયો. યુએસ જોબ ડેટાએ પણ સોનાના ભાવને પ્રભાવિત કર્યા. વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં, બજાર ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરમાં વધારો કરશે તેવી અપેક્ષા રાખે છે.
કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા ભારે ખરીદી
કિમ માને છે કે 2022 એક વળાંક હતો. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને રશિયાના સેન્ટ્રલ બેંક અનામત જપ્ત થવાને કારણે વિશ્વભરમાં કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની ખરીદીમાં અચાનક વધારો થયો. કિમના મતે, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પહેલા, વિશ્વભરમાં કેન્દ્રીય બેંકો 400 થી 500 ટન સોનું ખરીદતી હતી. હવે, તેઓ 1,000 થી 1,100 ટન ખરીદી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, દર વર્ષે સોનાના ભંડારમાંથી 3,500 ટન સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે કેન્દ્રીય બેંકો સોનાનો એક તૃતીયાંશ ભાગ ખરીદી રહી છે.
ચાંદી વિશે તેમણે શું કહ્યું?
કિમ ચાંદી બજાર અંગે સાવધાની રાખવાની વિનંતી કરી રહ્યા છે. ચાંદી બજાર સોના કરતા ઘણું નાનું છે. કિમ માને છે કે ચાંદીનો ભાવ 50 ડોલરથી 80 ડોલર સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, અને તે 100 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. જો કે, આ છૂટક, ભૌતિક અને રોકાણ માંગ પર આધાર રાખશે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.