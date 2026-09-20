/ખુશખબર! 8th Pay Commission પહેલા હેલ્થ સ્કીમની મોટી શરત રદ્દ, સરકારી કર્મચારીઓ માટે લાગુ થયો નવો નિયમ

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. 8મું પગાર પંચ લાગુ થાય તે પહેલાં મોદી સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે, જેના હેઠળ સરકારી કર્મચારીઓ માટે સરકારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધા સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. હવે સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ હેલ્થ સ્કીમ (CGHS) હોલ્ડર્સ માટે 5 કિલોમીટરની શરતને નાબૂદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એટલે કે હવે કોઈ CGHS વેલનેસ સેન્ટરથી નક્કી કરેલા અંતર કરતા દૂર રહેવા છતાં પણ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ CGHS સ્કીમનો લાભ લેવા માટે અરજી કરી શકશે.
શું ફેરફારો થશે?
સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે એક મેમોરેન્ડમ જાહેરાત કરીને આ માહિતી આપી છે. તમામ સુવિધાઓને તાત્કાલિક અસરથી લાગુ કરી દેવામાં આવી છે. વાસ્તવમાં, પહેલાં 5 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં રહેતા કે કામ કરતા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જ CGHS Wellness Centreનો લાભ લઈ શકતા હતા, જેના કારણે તેમને ઘણી મુશ્કેલી પડતી હતી. ઘણા કર્મચારીઓનું પોસ્ટિંગ એવી જગ્યાઓએ થતું હતું જ્યાં CGHSની સર્વિસ મળતી નહોતી. હવે સરકારે આ શરત રદ્દ કરી દીધી છે. હવે CGHS સ્કીમ હોલ્ડર ગમે ત્યાં રહીને પણ આનો લાભ લઈ શકે છે.
કોને મળશે લાભ?
હેલ્થ મિનિસ્ટ્રીના આ મોટા નિર્ણયનો સૌથી વધુ લાભ એ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે જેઓ અત્યાર સુધી CGHSના દાયરાથી બહાર હોવાના કારણે સેન્ટ્રલ સર્વિસીસ (મેડિકલ અટેન્ડન્સ) રૂલ્સ, 1944 એટલે કે CS(MA) રૂલ્સ હેઠળ હેલ્થ ફેસિલિટી લઈ રહ્યા છે. આવા કર્મચારીઓને CGHSમાં સામેલ થવાનો એક વિકલ્પ આપવામાં આવશે.
CGHS હોલ્ડર બનવા માટે કર્મચારીએ કેટલીક શરતો પૂરી કરવી પડશે અને નક્કી કરેલી ચુકવણી (Payment) કરવી પડશે. જો કર્મચારી તમામ શરતો પૂરી કરે છે તો તેને CGHSની તમામ સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ મળી જશે. સરકારે એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કર્મચારીઓને ફક્ત એક જ વાર CGHS પસંદ કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે અને જો આ વિકલ્પ પસંદ કરી લેવામાં આવે, તો કર્મચારી નિવૃત્તિ (Retirement) સુધી આ સ્કીમ માટે પાત્ર રહેવા માટે બંધાયેલ રહેશે.