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ખુશખબર! 8th Pay Commission પહેલા હેલ્થ સ્કીમની મોટી શરત રદ્દ, સરકારી કર્મચારીઓ માટે લાગુ થયો નવો નિયમ

8th Pay Commission: 8મું પગાર પંચ (8th Pay Commission) લાગુ થાય તે પહેલાં મોદી સરકારે એક મોટી જાહેરાત કરી છે, જેના હેઠળ સરકારી કર્મચારીઓ માટે સરકારી સ્વાસ્થ્ય સુવિધા સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:32 PM IST
ખુશખબર! 8th Pay Commission પહેલા હેલ્થ સ્કીમની મોટી શરત રદ્દ, સરકારી કર્મચારીઓ માટે લાગુ થયો નવો નિયમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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