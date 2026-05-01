13 વર્ષ પછી આવ્યા સારા સમાચાર, સરકારે લઘુત્તમ વેતનમાં કર્યો 15%નો વધારો, મહત્વના સમાચાર, જાણો
Minimum Wages Hike: સરકારે લઘુત્તમ વેતનમાં આ વધારો 13 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ થયો છે. આજે પહેલી મે અને મજૂર દિવસ નિમિત્તે વિધાનસભામાં વેતનમાં વધારાની જાહેરાત કરી હતી.
Minimum Wages Hike: પંજાબમાં ભગવંત માન સરકારે આજે (શુક્રવાર, 1 મે) આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ પર એક મોટી જાહેરાત કરી. તેમણે રાજ્યના લઘુત્તમ વેતનમાં ઐતિહાસિક 15% વધારાની જાહેરાત કરી. આ વધારો 13 વર્ષના અંતરાલ પછી થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ નિમિત્તે મુખ્યમંત્રી માનએ રાજ્ય વિધાનસભામાં કહ્યું કે, હું લઘુત્તમ વેતનમાં 15% વધારાની જાહેરાત કરું છું.
વિધાનસભામાં મુખ્યમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે 13 વર્ષના અંતરાલ પછી કરવામાં આવેલ આ ફેરફારનો હેતુ ફુગાવાના સમયમાં કામદાર વર્ગને આર્થિક ટેકો પૂરો પાડવાનો છે. આ વધેલો વેતન સરકારી અને ખાનગી બંને ક્ષેત્રોના તમામ કામદારોને લાગુ પડશે. આ નિર્ણયથી રાજ્યના લાખો અકુશળ અને કુશળ કામદારોના વેતનમાં સીધો વધારો થશે. તેમના પગારમાં વધારો થવાથી તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
કોંગ્રેસે વેતન વધારાની માંગ કરી હતી
અગાઉ, કોંગ્રેસના નેતા અને પંજાબ વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા પ્રતાપ સિંહ બાજવાએ શુક્રવારે માંગ કરી હતી કે રાજ્ય સરકાર અકુશળ કામદારો માટે વેતન વધારાની જાહેરાત કરે. બાજવાએ કહ્યું કે જો મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનના નેતૃત્વ હેઠળની રાજ્ય સરકાર, જેમણે 1 મે, મજૂર દિવસના રોજ વિધાનસભાનું એક દિવસનું ખાસ સત્ર બોલાવ્યું છે, તે મજૂર વર્ગ પ્રત્યે ગંભીર છે, તો તેણે વેતન વધારાની જાહેરાત કરવી જોઈએ.
બાજવાએ કહ્યું કે, તેઓએ વિધાનસભા સત્ર બોલાવ્યું છે. અમે માંગ કરીશું કે અકુશળ કામદારોનું વેતન 400 રૂપિયાથી વધારીને 600 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ કરવામાં આવે.
મોંઘવારી ભથ્થું મુક્ત કરવાની માંગ
વિધાનસભા સત્ર શરૂ થતાં પહેલાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાએ એવી પણ માંગ કરી કે સરકાર કર્મચારીઓ માટે 14,500 કરોડ રૂપિયાનું મોંઘવારી ભથ્થું મુક્ત કરે. તેમણે કહ્યું કે, કર્મચારીઓના બાકી મોંઘવારી ભથ્થાના બાકી બાકી ચૂકવણા મુક્ત કરવામાં આવે.
હું વિનંતી કરું છું કે જ્યાં સુધી આવું ન થાય ત્યાં સુધી, મુખ્યમંત્રીનો પગાર, વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકેનો મારો પગાર અને સમગ્ર રાજ્ય મંત્રીમંડળ, ધારાસભ્યો, ભારતીય વહીવટી સેવા (IAS) અને ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) અધિકારીઓના પગાર રોકી દેવામાં આવે.
