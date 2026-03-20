ગુજરાતથી આવ્યા સારા સમાચાર અને રોકેટ બન્યો TATAનો આ શેર, જાણો
Tata Share Price: ગુજરાત સરકારે એક ડીલને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ આદેશ હવે તેના પ્રોજેક્ટને શરૂ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેની અસર તેના શેર પર જોવા મળ્યો હતો, અને શેર ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયો હતો.
Trending Photos
Tata Share Price: ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા પાવરના શેરનો ભાવ શેરબજારમાં 52 અઠવાડિયાના હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગયો છે. કંપનીના શેરનો ભાવ આજે 5 ટકા વધ્યો. ટાટા પાવરના શેરના ભાવમાં આ ઉછાળા પાછળનું કારણ ગુજરાત સરકાર સાથે સંબંધિત સમાચાર છે.
મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાત સરકારે સુધારેલા વીજ ખરીદી કરારને મંજૂરી આપી છે. આ આદેશ બાદ, ટાટા પાવર હવે તેની 4 ગીગાવોટ મુન્દ્રા સુવિધામાંથી લાંબા ગાળાનો પુરવઠો ફરી શરૂ કરી શકશે. મુન્દ્રા સુવિધા બંધ થવાથી નાણાકીય વર્ષ 2026ના પ્રથમ નવ મહિનામાં ટાટા પાવરને 1,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, સરકારના નિર્ણયના પરિણામે, આયાતી કોલસા આધારિત પાવર પ્લાન્ટ છેલ્લા છ મહિનાથી બંધ છે. ગયા વર્ષે, સરકારે કટોકટીની કલમ પાછી ખેંચી લીધી હતી, જેમાં કંપનીઓને ઊંચા દરે આયાતી કોલસાનો ઉપયોગ કરીને વીજળી ઉત્પન્ન કરવા બદલ વળતર આપવામાં આવ્યું હતું.
કંપનીના સીઈઓએ શું કહ્યું છે?
ટાટા પાવરના CEO અને MD પ્રવીર સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે મુન્દ્રા માટેની મંજૂરી વધારાના પાવર ખરીદી કરાર સાથે જોડાયેલી છે. CEOએ કહ્યું કે, અમને આશા છે કે હરિયાણા, પંજાબ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર પણ તેનું પાલન કરશે.
શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ
બ્રોકરેજ હાઉસ ICICI સિક્યોરિટીઝે તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે આ PPAની વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે. જો કે, તેનાથી 700થી 800 કરોડ રૂપિયાનો નફો થવાની ધારણા છે. જો અન્ય રાજ્યો પણ આ જ મોડેલને મંજૂરી આપે છે, તો આવક દર વર્ષે 1,200થી 1,400 કરોડ રૂપિયા વધી શકે છે.
ટાટા પાવરના શેર 52 અઠવાડિયાના હાઈ લેવલે
શુક્રવારે BSE પર ટાટા પાવરના શેર 402 રૂપિયા પર ખુલ્યા હતા. દિવસ દરમિયાન, ટાટા પાવરના શેર 5 ટકા વધીને 418.40 રૂપિયાની ઇન્ટ્રાડે હાઈ લેવલેએ પહોંચ્યા, જે BSE પર કંપની માટે 52 અઠવાડિયાના હાઈ લેવલે પહોંચ્યો. ટાટા પાવરનો 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ 332.10 રૂપિયા છે.
છેલ્લા વર્ષમાં ટાટા પાવરના શેરના ભાવમાં 9.95 ટકાનો વધારો થયો છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, શેર 100 ટકા વધ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે