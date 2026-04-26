સરકારી બેન્કના કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, પગારમાં થશે મોટો સુધારો; જાણો ક્યારથી થશે લાગુ

Prev
Next
હોમBusinessસરકારી બેન્કના કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, પગારમાં થશે મોટો સુધારો; જાણો ક્યારથી થશે લાગુ

Bank Employees Salary Revision: જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓના પગારમાં સુધારો 1 નવેમ્બર 2027થી લાગુ કરવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો અને વીમા કંપનીઓ સહિતની નાણાકીય સંસ્થાઓ દર પાંચ વર્ષે તેમના કર્મચારીઓના પગારની સમીક્ષા અને સુધારો કરે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:13 PM IST
  • જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોમાં 13મા દ્વિપક્ષીય કરારની કામગીરી શરૂ
  • બેન્કોના રેકોર્ડબ્રેક નફા વચ્ચે નવા પગાર સુધારાની જાહેરાત
  • નાણા મંત્રાલયે IBAને પત્ર લખી કાર્યવાહી શરૂ કરવા જણાવ્યું

Trending Photos

Bank Employees Salary Revision: જો તમે સરકારી બેન્કના કર્મચારી છો તો આ સમાચાર તમારા કામના હોઈ શકે છે. સરકારે જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોને 13મા દ્વિપક્ષીય કરાર માટે વાતચીતની પ્રક્રિયા સમયમર્યાદામાં શરૂ કરવા અને આગામી 12 મહિનામાં તેને અંતિમ રૂપ આપવાનું કહ્યું છે. જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓના પગારમાં સુધારો 1 નવેમ્બર 2027થી લાગુ કરવામાં આવશે.

દર 5 વર્ષે પગારમાં થાય છે સુધારો
ઉલ્લેખનીય છે કે, જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો અને વીમા કંપનીઓ સહિત નાણાકીય સંસ્થાઓ પોતાના કર્મચારીઓના પગારમાં સુધારો દર પાંચ વર્ષે કરે છે. આ પ્રક્રિયા હેઠળ ભારતીય બેન્ક સંઘ (IBA) કર્મચારી સંગઠનો અને યુનિયનો સાથે વાતચીત કરીને સંમતિથી પગાર કરાર કરે છે. નાણાકીય સેવા વિભાગે એક પત્રના માધ્યમથી બેન્કોના પ્રમુખને સૂચના આપી છે કે, તેઓ આગામી પગાર સુધારા માટે વાતચીત શરૂ કરીને જરૂરી પગલા ઉઠાવે. 20 એપ્રિલના રોજ મોકલેલા આ પત્રમાં જણાવાયું છે કે, વાતચીતની પ્રક્રિયા વધુમાં વધુ 12 મહિનામાં પૂર્ણ થઈ જવી જોઈએ.

Add Zee News as a Preferred Source

પાછલા કરાર વખતે નાણા મંત્રાલયે, ભારતીય બેન્ક સંઘને કહ્યું હતું કે, ભવિષ્યમાં તમામ પગાર વાતચીત નિર્ધારિત સમયગાળા પહેલા પૂર્ણ કરી લેવી જોઈએ, જેથી સુધારેલો પગાર સમયસર લાગુ થઈ શકે. પત્રમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભૂતકાળમાં કરાર પછી નિયમોમાં જરૂરી સુધારા કરવામાં ઘણો વિલંબ થયો હતો. તેથી આ વખતે એ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે કે સંબંધિત નિયમોમાં બદલાવ આગામી પગાર કરારની નિર્ધારિત તારીખ પહેલાં જ પૂરા કરી લેવામાં આવે.

જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોનો રેકોર્ડ નફો
ઉલ્લેખનીય છે કે, જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોએ નાણાકીય વર્ષ 2025માં રેકોર્ડ નફો કર્યો છે અને એવી અપેક્ષા છે કે, નાણાકીય વર્ષ 2026માં પણ આ ગતિ જળવાઈ રહેશે. તમામ જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોનો કુલ નફો નાણાકીય વર્ષ 2023માં 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનો આંકડો વટાવીને 1.05 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો હતો. ત્યારબાદ નાણાકીય વર્ષ 2024માં તે વધીને 1.41 લાખ કરોડ રૂપિયા અને નાણાકીય વર્ષ 2025માં 1.78 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો. આ સુધારો સારી એસેટ ક્વોલિટી, સતત ક્રેડિટ ગ્રોથ, પર્યાપ્ત કેપિટલ બફર્સ અને એસેટ્સ પર વધતા રિટર્નને કારણે થયો છે. જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોની બેલેન્સ શીટમાં પણ સતત સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને પણ મળશે ભેટ
વર્ષ 2027માં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને પણ ભેટ મળશે. 8મા પગાર પંચની ભલામણો સરકારને સુપરત કરવાની સમયમર્યાદા મે 2027 સુધીની છે. જો કે, પગાર પંચ પોતાની જે પણ ભલામણો આપશે તેને બેકડેટથી એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Bank employeesBank Employees Salary RevisionPSU Bank Salary Hikeજાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોબેન્ક કર્મચારી પગાર વધારો

Trending news