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કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! DA વધીને 63% થવાની પૂરી સંભાવના, જલદી મળશે એરિયર્સ! જાણો કેટલો વધશે પગાર

DA Hike Calculator: જૂન 2026ના AICPI-IW આંકડાઓના આધારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 60%થી વધીને 63% થવાની શક્યતા છે. જો સરકાર આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપે છે, તો લેવલ-1 થી લેવલ-10 સુધીના કર્મચારીઓના માસિક પગારમાં વધારો થશે અને 6 મહિનાનું એરિયર્સ પણ મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 03, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:47 PM IST
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! DA વધીને 63% થવાની પૂરી સંભાવના, જલદી મળશે એરિયર્સ! જાણો કેટલો વધશે પગાર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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