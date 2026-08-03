/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! DA વધીને 63% થવાની પૂરી સંભાવના, જલદી મળશે એરિયર્સ! જાણો કેટલો વધશે પગાર

DA Hike Calculator: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર હોઈ શકે છે. જૂન 2026ના AICPI-IW (ઓલ ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ)ના આંકડા આવ્યા બાદ મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વધીને 63% થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જો કે, હજુ સુધી સરકારે તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ વર્તમાન આંકડાઓના આધારે કર્મચારીઓને 3% DA વધવાની અપેક્ષા છે. જો આવું થાય છે, તો દર મહિને મળતા પગારની સાથે એરિયર્સમાં પણ સારો વધારો જોવા મળી શકે છે. ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
કેવી રીતે નક્કી થાય છે મોંઘવારી ભથ્થું?
મોંઘવારી ભથ્થું 12 મહિનાના સરેરાશ AICPI-IW ઇન્ડેક્સના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. જૂન 2026 સુધીમાં AICPI-IW ઇન્ડેક્સનો સરેરાશ 148.65 પર પહોંચી ગયો છે, જેના આધારે DAની ગણતરી 63.76% બને છે. જો કે, DA આખા અંકમાં જાહેર કરવામાં આવે છે, તેથી કર્મચારીઓને આશા છે કે સરકાર તેને 63% મંજૂર કરી શકે છે. જો કે, અંતિમ નિર્ણય કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની મંજૂરી પછી જ લેવાશે.
DA 60%થી વધીને 63% થશે?
જો DA 60%થી વધીને 63% થઈ જાય છે, તો લેવલ-1 ના કર્મચારીની માસિક DA રકમમાં લગભગ 540 રૂપિયાનો વધારો થશે અને 6 મહિનાનું અનુમાનિત એરિયર્સ 3,240 રૂપિયા મળી શકે છે. લેવલ-2 ના કર્મચારીઓને દર મહિને લગભગ 597 રૂપિયા અને આશરે 3,582 રૂપિયાનું એરિયર્સ મળી શકે છે. લેવલ-3માં આ વધારો 651 રૂપિયા, લેવલ-4 માં 765 રૂપિયા અને લેવલ-5 માં 876 રૂપિયા પ્રતિ મહિના સુધી પહોંચી શકે છે.
63% DA થવા પર લેવલ 1 થી 10 કર્મચારીઓનો સંભવિત માસિક વધારો
|પે-લેવલ
|અનુમાનિત માસિક DA વધારો
|Level 1
|₹540
|Level 2
|₹597
|Level 3
|₹651
|Level 4
|₹765
|Level 5
|₹876
|Level 6
|₹1,062
|Level 7
|₹1,347
|Level 8
|₹1,428
|Level 9
|₹1,593
|Level 10
|₹1,683
ઉચ્ચ લેવલના કર્મચારીઓને મળશે વધુ ફાયદો
ઉચ્ચ વેતનમાનવાળા કર્મચારીઓને આનાથી વધુ ફાયદો મળશે. અનુમાન મુજબ લેવલ-6ના કર્મચારીઓની માસિક DA રકમ 1,062 રૂપિયા, લેવલ-7 ની 1,347 રૂપિયા અને લેવલ-8ની 1,428 રૂપિયા સુધી વધી શકે છે. જ્યારે લેવલ-9 ના કર્મચારીઓને આશરે 1,593 રૂપિયા અને લેવલ-10 ના કર્મચારીઓને લગભગ 1,683 રૂપિયા પ્રતિ મહિના વધારાનું DA મળી શકે છે. તેમના 6 મહિનાના અનુમાનિત એરિયર્સ ક્રમશઃ 9,558 રૂપિયા અને 10,098 રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે.
63% ડીએ થવા પર 6 મહિનાનું અનુમાનિત એરિયર્સ
|પે-લેવલ
|અનુમાનિત 6 મહિનાનું એરિયર્સ
|Level 1
|₹3,240
|Level 2
|₹3,582
|Level 3
|₹3,906
|Level 4
|₹4,590
|Level 5
|₹5,256
|Level 6
|₹6,372
|Level 7
|₹8,082
|Level 8
|₹8,568
|Level 9
|₹9,558
|Level 10
|₹10,098
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે, આ તમામ આંકડા વર્તમાન AICPI-IW ડેટાના આધારે અનુમાન છે. મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો ત્યારે જ લાગુ થશે જ્યારે નાણા મંત્રાલયની ભલામણ પર કેન્દ્રીય કેબિનેટ તેને મંજૂરી આપશે, ત્યાં સુધી કર્મચારીઓ સાતમા પગાર પંચ હેઠળ વર્તમાન DA જ મેળવતા રહેશે. જો સરકાર 63% DAને મંજૂર કરે છે, તો આ લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટી રાહત સાબિત થશે.