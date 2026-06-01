/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! 63% સુધી પહોંચી શકે છે મોંઘવારી ભથ્થું, મળ્યો આ મોટો સંકેત

DA Hike Latest Updates: કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થું (Dearness Allowance-DA) હંમેશા ચર્ચાનો વિષય રહે છે. હવે એપ્રિલ 2026ના AICPI-IW (ઓલ ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ)ના હાલના આંકડા સામે આવ્યા પછી આ આશા પ્રબળ બની છે કે સરકાર જુલાઈ 2026થી લાગુ થનારા આગામી DA સુધારામાં 3% સુધીનો વધારો કરી શકે છે. જો કે, અંતિમ નિર્ણય મે અને જૂન 2026ના મોંઘવારીના આંકડા પર નિર્ભર રહેશે, પરંતુ હાલમાં ઉપલબ્ધ ડેટા કર્મચારીઓ માટે સકારાત્મક સંકેત આપી રહ્યો છે.
શ્રમ બ્યુરો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર, એપ્રિલ 2026માં AICPI-IW ઇન્ડેક્સ વધીને 149.9 પોઇન્ટ પર પહોંચી ગયો છે, જ્યારે માર્ચ 2026માં તે 149.1 પોઇન્ટ હતો. આ સાથે ઔદ્યોગિક શ્રમિકોનો મોંઘવારી દર પણ 4.27%થી વધીને 4.46% થઈ ગયો છે. આ સતત વધતી મોંઘવારી દર્શાવે છે, જેની સીધી અસર મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી પર પડે છે.
મહિનો અને AICPI-IW ઇન્ડેક્સની વિગત
|ક્રમ
|મહિનો
|AICPI-IW ઇન્ડેક્સ
|1
|મે 2025
|144.0
|2
|જૂન 2025
|145.0
|3
|જુલાઈ 2025
|146.5
|4
|ઓગસ્ટ 2025
|147.1
|5
|સપ્ટેમ્બર 2025
|147.3
|6
|ઓક્ટોબર 2025
|147.7
|7
|નવેમ્બર 2025
|148.2
|8
|ડિસેમ્બર 2025
|148.2
|9
|જાન્યુઆરી 2026
|148.6
|10
|ફેબ્રુઆરી 2026
|148.5
|11
|માર્ચ 2026
|149.1
|12
|એપ્રિલ 2026
|149.9
|સરેરાશ
|મે 2025 - એપ્રિલ 2026
|147.51
આ રીતે નક્કી થાય છે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું DA
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 12 મહિનાના સરેરાશ AICPI-IW આંકડાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. જુલાઈ 2026ના DA સુધારા માટે જુલાઈ 2025થી જૂન 2026 સુધીના 12 મહિનાના ઇન્ડેક્સની સરેરાશ લેવામાં આવશે. હાલમાં મે 2025થી એપ્રિલ 2026 સુધી ઉપલબ્ધ 12 મહિનાના આંકડાની સરેરાશ 147.51 આવ્યો છે. આ સરેરાશના આધારે અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, DAનું સ્તર 62.51% સુધી પહોંચી શકે છે, જેને સામાન્ય રીતે આગામી પૂર્ણાંકમાં રાઉન્ડ ઓફ કરીને 63% ગણી શકાય.
નોંધનીય છે કે, કેન્દ્ર સરકારે એપ્રિલ 2026માં જાન્યુઆરી 2026થી પ્રભાવી 2% DA વધારાની જાહેરાત કરી હતી, જે બાદ મોંઘવારી ભથ્થું 60% પર પહોંચી ગયું હતું. જો આગામી સુધારામાં 3%નો વધુ વધારો થાય છે, તો DA વધીને 63% થઈ જશે. આનાથી કર્મચારીઓની માસિક આવકમાં સીધો વધારો જોવા મળશે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ લેવલ-5 કર્મચારીનો લઘુત્તમ બેઝિક સેલરી 29,200 રૂપિયા છે, તો 60% DA પર તેને 17,520 રૂપિયા મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. જો DA 63% થઈ જાય, તો તે વધીને 18,396 રૂપિયા થઈ જશે, એટલે કે કર્મચારીને દર મહિને લગભગ 876 રૂપિયા વધારાના મળી શકે છે. વાર્ષિક ધોરણે આ વધારો 10,000 રૂપિયાથી વધુ થાય છે.
આગામી 2 મહિના નક્કી કરશે DA વધારો
જો કે, કર્મચારીઓએ હજી થોડી રાહ જોવી પડશે, કારણ કે મે અને જૂન 2026 ના AICPI-IWના આંકડા આવવાના બાકી છે. જો આગામી બે મહિનામાં મોંઘવારી દરમાં મોટો ઘટાડો નહીં આવે, તો 3% DA વધારાની શક્યતા મજબૂત માનવામાં આવી રહી છે. અંતિમ નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત થયા પછી જ સ્પષ્ટ થશે.
હાલમાં મોંઘવારીના આંકડાઓએ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની આશાઓ ચોક્કસપણે વધારી દીધી છે. આવનારા બે મહિના નક્કી કરશે કે જુલાઈ 2026માં કર્મચારીઓને 2% નો વધારો મળશે કે પછી 3% DA વધારાની મોટી ભેટ મળશે.