  • /કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! 63% સુધી પહોંચી શકે છે મોંઘવારી ભથ્થું, મળ્યો આ મોટો સંકેત

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! 63% સુધી પહોંચી શકે છે મોંઘવારી ભથ્થું, મળ્યો આ મોટો સંકેત

DA Hike Latest Updates: એપ્રિલ 2026ના AICPI-IWના આંકડાઓએ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 3% મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વધવાની આશા વધારી દીધી છે. મે 2025થી એપ્રિલ 2026 સુધીનો સરેરાશ AICPI-IW ઇન્ડેક્સ 147.51 રહ્યો છે, જેના આધારે DA આશરે 62.51% થાય છે અને તેને 63% સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરી શકાય છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 01, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 06:40 PM IST
About the Author

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

