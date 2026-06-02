/4 મહિનાનું બાકી DA એરિયર પર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, જાણો

DA Hike News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો જુલાઈ 2026ના અર્ધ-વર્ષ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)ની રાહ જોઈ રહ્યા છે. છેલ્લા અડધા વર્ષમાં, કર્મચારીઓના DAમાં 2 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે 60 ટકા સુધી પહોંચ્યો હતો.
હવે, એવો અંદાજ છે કે સરકાર DAમાં 3 ટકાનો વધારો કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે DA વધીને 63 ટકા થશે. DA વધારો જુલાઈમાં અમલમાં આવશે, પરંતુ તેની જાહેરાત સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાં થવાનો અંદાજો છે.
જો સપ્ટેમ્બરમાં જાહેર કરવામાં આવે, તો ત્રણ મહિના એટલે કે જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનાનું બાકીના પૈસા આપવામાં આવશે. જો ઓક્ટોબરમાં જાહેર કરવામાં આવે, તો ચાર મહિના જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર માટે બાકી રકમ પૂરી પાડવામાં આવશે. ચાલો વિગતે જાણીએ.
3 ટકાનો અંદાજ શા માટે છે?
લેબર બ્યુરો દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના ફુગાવાના આંકડા દર્શાવે છે કે સરકાર DAમાં આશરે 3 ટકા વધારો કરી શકે છે. એપ્રિલ 2026 માટે ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઔદ્યોગિક કામદારો (CPI-IW) વધીને 149.9 થયો છે, જે DAની ગણતરી માટેનો આધાર છે.
પ્રથમ ચાર મહિનાના ડેટાના આધારે, એવો અંદાજ છે કે આ ગણતરી જૂન સુધી 63 ટકાથી ઉપર રહી શકે છે. DA સામાન્ય રીતે સંપૂર્ણ રીતે લાગુ કરવામાં આવે છે, તેથી જુલાઈથી 63 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું અપેક્ષિત છે.
વધારો કેટલો થશે?
જો 3 ટકા વધારો થાય છે, તો 18,000 રૂપિયાનો મૂળ પગાર મેળવતા કર્મચારી માટે DA દર મહિને 540 રૂપિયાનો વધારો થશે. પરિણામે, સપ્ટેમ્બરમાં 1,500 રૂપિયાથી વધુ અને ઓક્ટોબરમાં 2,000 રૂપિયાથી વધુ બાકી રહેશે.
આઠમા પગાર પંચ દરમિયાન જાહેરાત
આ વધારો એવા સમયે કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 8મા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. કર્મચારી સંગઠનો માંગ કરી રહ્યા છે કે નવા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ થાય તે પહેલાં ઓછામાં ઓછા 50 ટકા ડીએને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવે.
સરકારે ગયા વર્ષે આઠમા પગાર પંચની રચના કરી હતી. આ પગાર પંચ આગામી વર્ષના પ્રથમ 6 મહિના સુધીમાં સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરે તેવી અપેક્ષા છે. જો કે, ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી પૂર્વવર્તી રીતે લાગુ થવાની અપેક્ષા છે. જો આવું થાય, તો સરકાર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટી રકમની બાકી રકમ આપી શકે છે. આ બાકી રકમ 18થી 20 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.