કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ફરી એકવાર મળશે ભેટ! DAમાં થશે 3%નો વધારો? પગારમાં થશે મોટો વધારો
- જાન્યુઆરી બાદ હવે જુલાઈમાં પણ DAમાં થશે વધારો
- DAમાં ફરી 3 ટકાના વધારાની તૈયારી!
- નવરાત્રિ સુધીમાં થઈ શકે છે જાહેરાત
DA Hike: જો તમે કેન્દ્રીય કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા કામના હોઈ શકે છે. તાજેતરમાં સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા એટલે કે DAમાં 2 ટકા વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ વધારા સાથે DA 60 ટકા થઈ ગયું છે. હવે ફરી એકવાર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના DAમાં 3 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. ચાલો વિગતવાર સમજીએ.
શું છે સમગ્ર મામલો?
હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના DAમાં 2 ટકાનો વધારો જાન્યુઆરીથી જૂન સુધીના છ મહિના માટે લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. હવે આગામી જાહેરાત જુલાઈથી ડિસેમ્બરના છ મહિના માટે થશે. ડિસેમ્બરના છ મહિના માટેના DAની જાહેરાત સામાન્ય રીતે નવરાત્રિ અથવા દશેરા દરમિયાન કરવામાં આવે છે.
આ વખતે પણ કંઈક આવું જ થવાની સંભાવના છે. તમામ મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, મોંઘવારી ભથ્થું 3 ટકા વધીને 63 ટકા થઈ જશે. આનો લાભ એક કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળવાની આશા છે.
ભથ્થામાં ક્યારે થયો વધારો?
ગત 18 એપ્રિલના રોજ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોનું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) બે ટકા વધારવાનો નિર્ણય લીધો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયો અંગે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે, મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહત બન્નેમાં વધારાને કારણે સરકારી તિજોરી પર વાર્ષિક કુલ 6,791.24 કરોડ રૂપિયાનો બોજ પડશે.
બેઝિક સેલેરી અથવા પેન્શનના વર્તમાન 58 ટકાના દર પર આ બે ટકાનો વધારો મોંઘવારીના વળતર માટે છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને DA અને પેન્શનરોને DRનો આ વધારાનો હપ્તો 1 જાન્યુઆરી 2026થી આપવામાં આવશે.
રાજસ્થાન સરકારે પણ આપી ભેટ
આ દરમિયાન રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માના નિર્દેશ પર રાજ્યમાં મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતમાં બે ટકાના વધારાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આનાથી રાજ્યના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મોંઘવારી ભથ્થામાં બે ટકાનો વધારો મળશે.
હવે રાજ્યમાં સાતમા પગાર પંચ હેઠળ રાજ્યના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 1 જાન્યુઆરી 2026થી 58 ટકાથી વધારીને 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું અથવા મોંઘવારી રાહત મળવાપાત્ર થશે. આ નિર્ણયથી આશરે 7.02 લાખ કર્મચારીઓ અને 5.44 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે. પંચાયત સમિતિ અને જિલ્લા પરિષદના કર્મચારીઓને પણ આ વધારાનો લાભ મળશે. કર્મચારીઓને આગામી જૂન મહિનામાં ચૂકવવામાં આવતા મે 2026ના પગારથી વધેલા મોંઘવારી ભથ્થાનું રોકડમાં ચુકવણું કરવામાં આવશે.
