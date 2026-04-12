કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, હવે બાળકોના શિક્ષણ માટે મળશે વાર્ષિક 33,750 રૂપિયા, જાણો શું છે નવા નિયમો

Children Education Allowance: કેન્દ્ર સરકાર પોતાના કર્મચારીઓને બે બાળકોના શિક્ષણ માટે પ્રતિ બાળક 2,812.5 રૂપિયા પ્રતિ માસ (વાર્ષિક 33,750 રૂપિયા)નું ભથ્થું આપે છે. આ યોજનાનો લાભ નર્સરીથી 12મા ધોરણ સુધીના અભ્યાસ માટે મળે છે, જેના માટે શૈક્ષણિક વર્ષના અંતે શાળાનું પ્રમાણપત્ર જમા કરાવવું અનિવાર્ય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:30 PM IST
  • બાળકોના શિક્ષણ માટે હવે દર મહિને મળશે ₹2,812નું ભથ્થું
  • કેન્દ્રીયકર્મચારીઓને બે બાળકોના અભ્યાસ માટે મળશે આર્થિક સહાય
  • કર્મચારીઓ માટે એજ્યુકેશન એલાઉન્સના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર
     

Children Education Allowance: દરેક માતા-પિતા પોતાના બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું સપનું જોતા હોય છે, પરંતુ વધતી જતી મોંઘવારીના સમયમાં શિક્ષણનો ખર્ચ ઉઠાવવો ક્યારેક-ક્યારેક પડકારજનક બની જાય છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકાર તેના કર્મચારીઓને મોટી રાહત આપે છે, જેને ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન એલાઉન્સ (CEA) કહેવામાં આવે છે. હાલમાં જ સરકારે આ ભથ્થાને લઈને પ્રવર્તી રહેલી મૂંઝવણો દૂર કરવા માટે નવી માર્ગદર્શિકા (FAQs) જાહેર કરી છે, જેથી કર્મચારીઓને ક્લેમ લેવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.

શું છે આ યોજના અને કેટલી મળશે રકમ?
ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન એલાઉન્સનો સીધો ઉદ્દેશ્ય સરકારી કર્મચારીઓના બાળકોના અભ્યાસ, સ્કૂલ ડ્રેસ, પુસ્તકો અને હોસ્ટેલના ખર્ચમાં આર્થિક મદદ કરવાનો છે. હાલની માહિતી અનુસાર, હવે કેન્દ્ર સરકાર તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ બાળક 2,812.5 રૂપિયા પ્રતિ માસ આપી રહી છે. વાર્ષિક ધોરણે જોઈએ તો આ રકમ પ્રતિ બાળક 33,750 રૂપિયા થાય છે.

આટલું જ નહીં, જે બાળકો પોતાના ઘરથી દૂર કોઈ હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તેમના માટે સરકાર અલગથી 8,437.5 રૂપિયા પ્રતિ માસની હોસ્ટેલ સબસિડી પણ પ્રદાન કરે છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ ભથ્થું ફિક્સ છે. એટલે કે તમારા બાળકની સ્કૂલ ફી ગમે તેટલી હોય સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી 2,812.5 રૂપિયાની રકમ જ આપવામાં આવશે.

કયા બાળકો આ લાભ માટે પાત્ર હશે?
સરકારે આ યોજના માટે કેટલીક પાત્રતા શરતો નક્કી કરી છે, જે સમજવી જરૂરી છે:

  • વય મર્યાદા: સામાન્ય બાળકો માટે આ લાભ 21 વર્ષની વય સુધી મળે છે. જો બાળક દિવ્યાંગ હોય, તો વય મર્યાદા વધારીને 22 વર્ષ કરવામાં આવી છે.
  • બાળકોની સંખ્યા: આ લાભ પરિવારના માત્ર બે સૌથી મોટા બાળકો માટે જ મળવાપાત્ર છે. જો કે, જો બીજી પ્રસૂતિમાં જોડિયા બાળકો થાય, તો સરકાર તે તમામ બાળકો માટે ભથ્થું આપે છે.
  • ધોરણ અને કોર્સ: આ એલાઉન્સ નર્સરીથી લઈને 12મા ધોરણ સુધીના અભ્યાસ માટે મળે છે. આ ઉપરાંત 12મા ધોરણ પછી કરવામાં આવતા કોઈપણ 2 વર્ષના ડિપ્લોમા કે સર્ટિફિકેટ કોર્સ માટે પણ ક્લેમ કરી શકાય છે.
  • શિક્ષણનું માધ્યમ: જો બાળક નિયમિત શાળાએ ન જતું હોય અને પત્રવ્યવહાર (Correspondence) અથવા ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ દ્વારા અભ્યાસ કરતું હોય, તો પણ કર્મચારી આ રકમ મેળવવા માટે હકદાર છે.

શાળાની માન્યતા છે અનિવાર્ય
રૂપિયા ક્લેમ કરવા માટે સૌથી મહત્વની શરત એ છે કે, બાળક જે શાળા કે સંસ્થામાં અભ્યાસ કરી રહ્યું છે તે માન્યતા પ્રાપ્ત હોવી જોઈએ. તે શાળા ભલે કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, CBSE, ICSE અથવા કોઈપણ અધિકૃત બોર્ડ સાથે જોડાયેલી હોય, તો જ તમે આ ભથ્થાનો લાભ લઈ શકશો.

કેવી રીતે ક્લેમ કરવો?
ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન એલાઉન્સનો ક્લેમ નાણાકીય વર્ષ (Financial Year)ના અંતમાં કરવામાં આવે છે. આ માટે તમારે બહુ વધારે કાગળની કાર્યવાહીની જરૂર નથી. તમારે ફક્ત તમારા બાળકની શાળાના આચાર્ય (Principal) પાસેથી એક સાદું પ્રમાણપત્ર (Certificate) લેવું પડશે. આ સર્ટિફિકેટમાં સ્પષ્ટ લખેલું હોવું જોઈએ કે, તમારું બાળક તે શૈક્ષણિક વર્ષમાં તે શાળાનું નિયમિત વિદ્યાર્થી રહ્યું છે. આ સર્ટિફિકેટ જમા કરાવીને તમે સરળતાથી તમારા હક મેળવી શકો છો.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

