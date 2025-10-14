Prev
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર! 8મા પગાર પંચથી પગાર અને ભથ્થામાં થશે આટલો વધારો !

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી 8મા પગાર પંચના અમલીકરણની તારીખ પહેલા ત્રણ મહિનાથી પણ ઓછો સમય બાકી છે, પરંતુ સરકારે હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે કમિશનની રચના કરી નથી. પરંપરા મુજબ, નવા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવી રહી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ સરકારના આગામી પગલાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:14 PM IST

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર! 8મા પગાર પંચથી પગાર અને ભથ્થામાં થશે આટલો વધારો !

8th Pay Commission: કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે ફુગાવા અને વધતા ખર્ચ વચ્ચે 8મા પગાર પંચની ભલામણો તેમના માટે મોટી રાહત હશે. જોકે, કેન્દ્ર સરકારે હજુ સુધી કમિશનની રચના અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી, જેના કારણે તેમની ઉત્સુકતામાં વધારો થયો છે. આ દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી 8મા પગાર પંચના પગાર અને ભથ્થામાં મોટો વધારો થવાની અપેક્ષા છે.

વિગતો શું છે?

ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, કમિશનનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લગભગ 1.96 પર સેટ કરી શકાય છે, જે કર્મચારીઓના લઘુત્તમ મૂળ પગાર કરતાં લગભગ બમણો થઈ શકે છે. જો 8મા પગાર પંચનો સંપૂર્ણ અમલ 2027 સુધી વિલંબિત થાય છે, તો પણ તેના લાભો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. આનાથી 50 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને આશરે 6.5 મિલિયન પેન્શનરોને ફાયદો થશે. નવા પગાર માળખાના અમલ પછી તેમને બાકી રકમ પણ મળશે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ગુણક છે જેનો ઉપયોગ કર્મચારીના પાછલા મૂળ પગારને નવા મૂળ પગારથી ગુણાકાર કરવા માટે નવા મૂળ પગાર દ્વારા કરવામાં આવે છે જેથી નવો મૂળ પગાર નક્કી કરી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે, 6ઠ્ઠા પગાર પંચ હેઠળ, લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹7,000 હતો. 7મા પગાર પંચે 2.57 નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કર્યો, જેનાથી લઘુત્તમ પગાર ₹18,000 થયો. 8મા પગાર પંચ માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હવે 1.92 અને 2.86 ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે, જેમાં 1.96 સૌથી વધુ સંભવિત માનવામાં આવે છે.

પગારમાં કેટલો વધારો થશે?

જો 1.96નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે છે, તો લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹18,000 થી વધીને ₹35,280 (લેવલ-1 કર્મચારીઓ માટે) થશે. આમાં મોંઘવારી ભથ્થું (DA) શામેલ નહીં હોય, પરંતુ શહેર પર આધાર રાખીને ઘર ભાડું ભથ્થું (HRA) ઉમેરવામાં આવશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

