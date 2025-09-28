Prev
કરોડો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, દિવાળી પહેલા સરકાર આપશે ડબલ ભેટ!

Central Employees: સંદર્ભની શરતોને મંજૂરી મળ્યા પછી, 8મા પગાર પંચની ઔપચારિક રચના કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ કમિશન વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે ચર્ચા કરશે અને પગાર સુધારણા માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને અન્ય ભથ્થાં અંગે તેની ભલામણો રજૂ કરશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:58 PM IST

કરોડો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, દિવાળી પહેલા સરકાર આપશે ડબલ ભેટ!

Central Employees: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ટૂંક સમયમાં સારા સમાચાર આવી શકે છે. લાંબી રાહ જોયા પછી, સરકાર મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં વધારો મંજૂર કરી શકે છે. વધુમાં, એક મોટી જાહેરાતમાં, સરકાર દિવાળી પહેલા 8મા પગાર પંચના સંદર્ભની શરતો (ToR)ને પણ મંજૂરી આપી શકે છે. 

ઔપચારિક રચના

નોંધનીય છે કે સંદર્ભની શરતોને મંજૂરી મળ્યા પછી, 8મા પગાર પંચની ઔપચારિક રચના કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ કમિશન વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે ચર્ચા કરશે અને પગાર સુધારણા માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને અન્ય ભથ્થાં અંગે તેની ભલામણો રજૂ કરશે. 

અહેવાલો અનુસાર, મોંઘવારીથી રાહત આપતી મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં આ વખતે 3% નો વધારો થઈ શકે છે. આનાથી ભથ્થું મૂળ પગારના 55% થી વધારીને 58% કરવામાં આવશે. આ વધારો 7મા પગાર પંચની ભલામણો અનુસાર લાગુ કરવામાં આવશે. જોકે સરકારે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ સંભવિત વધારાથી S થશે.

DA-DRમાં વિલંબથી અસંતોષ વધ્યો

મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) ની જાહેરાતમાં વિલંબને કારણે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં અસંતોષ વધી રહ્યો છે. સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોયીઝ એન્ડ વર્કર્સ કન્ફેડરેશન (CCGEW) એ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને પત્ર લખીને આ નારાજગી વ્યક્ત કરી હોવાનું કહેવાય છે.

8મા પગાર પંચની તૈયારીઓ

ભૂતકાળના અનુભવ મુજબ, પગાર પંચ દર દસ વર્ષે પગાર અને પેન્શનની સમીક્ષા કરવા માટે રચાય છે. સામાન્ય રીતે, પગાર પંચ તેની ભલામણો સબમિટ કરવામાં લગભગ 18 મહિના લે છે, ત્યારબાદ સરકાર 3થી 9 મહિના સુધી તેમની તપાસ કરે છે અને પછી અંતિમ મંજૂરી આપે છે. જાન્યુઆરીમાં, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ તેની ઔપચારિક રચના હજુ બાકી છે. કર્મચારી સંગઠનોના નેતાઓ હવે ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) ની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે કમિશનની કામગીરીની રૂપરેખા આપશે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર અટકળો

તાજેતરમાં, બ્રોકરેજ હાઉસે અંદાજ લગાવ્યો છે કે 8મું પગાર પંચ 1.8 અને 2.46ની વચ્ચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ કરી શકે છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ગુણાંક છે જેના દ્વારા નવો પગાર નક્કી કરવા માટે મૂળ પગારનો ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. જો કે, એ નોંધવું યોગ્ય છે કે નવા પગાર પંચના અમલ પછી, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) શૂન્યથી શરૂ થાય છે, જેના કારણે વાસ્તવિક પગાર વધારો થોડો ઓછો દેખાય છે.

