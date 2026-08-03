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કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! સરકારે EPFOની 15000ની મર્યાદા વધારી, PF-પેન્શનમાં થશે માટો ફાયદો

EPFO News: કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિને લઈને એક મોટો નિર્ણય લીધો છે, જે અંતર્ગત હવે EPFની સેલરી લિમિટ 15,000 રૂપિયાથી વધારીને 25,000 રૂપિયા સુધી કરવામાં આવી શકે છે. આવો જણાવીએ શું-શું બદલાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 03, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:23 PM IST
કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! સરકારે EPFOની 15000ની મર્યાદા વધારી, PF-પેન્શનમાં થશે માટો ફાયદો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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