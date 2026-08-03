/કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! સરકારે EPFOની 15000ની મર્યાદા વધારી, PF-પેન્શનમાં થશે માટો ફાયદો

EPFO News: છેલ્લાં ઘણા સમયથી ઘણા કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા EPSની સેલરી મર્યાદા વધારવાની માંગ કરવામાં આવી રહી હતી. જેને હાલમાં નાણા મંત્રાલયે મંજૂરી આપી દીધી છે. જેના પછી કર્મચારીઓની ખુશીનો કોઈ પાર રહ્યો નથી. હવે કર્મચારીઓની PF સાથે જોડાયેલી પેન્શનની બચત વધુમાં વધુ થઈ શકશે. જેને લઈને હાલમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
શું છે કેન્દ્ર સરકારનો નિર્ણય?
કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓ માટે EPF અને EPSની સેલરી લિમિટ વધારવાની તૈયારી કરી લીધી છે. નાણા મંત્રાલયે જરૂરી રિટાયરમેન્ટ ફંડની પગાર મર્યાદા 15 હજાર રૂપિયાથી વધારીને 25 હજાર રૂપિયા પ્રતિ માસ કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે. હવે આ પ્રસ્તાવને કેબિનેટની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. જેના પછી જ નવી મર્યાદા લાગુ થવાની તારીખ નક્કી થશે.
કર્મચારીઓને થશે આ ફાયદો
આ નવી મર્યાદા લાગુ થવાથી 15 હજારથી 25 હજાર રૂપિયા સુધી કમાનારા મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓને પણ ભવિષ્ય માટે બચત અને પેન્શનની સુવિધા મળશે. આનાથી ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા કર્મચારીઓની સામાજિક સુરક્ષા વધી શકે છે.
કંપનીઓ પર વધશે ખર્ચનો બોજ
સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા આ ફેરફારની અસર કંપનીઓ પર પણ પડશે. વધુ કર્મચારીઓને EPF અને EPSમાં સામેલ કરવાને કારણે કંપનીઓએ વધુ યોગદાન આપવું પડશે. આનાથી તેમની પેરોલ કોસ્ટ વધી શકે છે. EPF વ્યવસ્થામાં એમ્પ્લોયર બેસિક સેલરીના 8.33 ટકા પેન્શન ફંડમાં યોગદાન આપે છે, જ્યારે સરકાર 1.16 ટકાનું યોગદાન આપે છે. આવી સ્થિતિમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા વધવાની સાથે સરકારનો ખર્ચ પણ વધી શકે છે. નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં EPS માટે 11,144 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ રાખવામાં આવ્યું છે.
પ્રસ્તાવ પસાર થવા પર શું થશે?
જો આ પ્રસ્તાવ પસાર થઈ જાય છે, તો 15 હજારથી 25 હજાર સુધીની બેસિક સેલરી મેળવનારા કર્મચારીઓ પણ ફરજિયાતપણે EPF અને EPSના દાયરામાં આવી જશે. હાલમાં 15 હજાર રૂપિયા સુધીની બેસિક સેલરી ધરાવતા કર્મચારીઓ માટે આ યોજનાઓમાં સામેલ થવું જરૂરી હતું. આનાથી વધુ કમાનારા કર્મચારીઓ ઈચ્છે તો યોજનાથી બહાર રહી શકતા હતા અને તેમના એમ્પ્લોયર પર તેમને સામેલ કરવાની કાનૂની મજબૂરી નહોતી.
ક્યારે લાગુ થશે નિયમ?
ઉલ્લેખનીય છે કે, કેબિનેટની મંજૂરી પછી કંપનીઓને તેમના પેરોલ સિસ્ટમ અને જરૂરી પ્રક્રિયાઓમાં બદલાવ કરવા માટે સમય આપવામાં આવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં આ નિયમ તત્કાલ અસરથી લાગુ થશે નહીં. હાલમાં એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે કે, નવી EPF પગાર મર્યાદા 1 એપ્રિલ 2027થી લાગુ થઈ શકે છે. જો કે, છેલ્લી તારીખ કઈ હશે તે કેબિનેટની મંજૂરી અને સરકારના નિર્ણય પછી જ નક્કી થશે.