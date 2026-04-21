New Labour Law: કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! શિફ્ટ પછી 15 મિનિટ પણ કામ કરશો તો મળશે બમણા રૂપિયા, જાણો શું છે નિયમ
New Labour Laws Rules for Overtime: ભારતમાં નોકરી કરનારા કરોડો લોકો માટે એક મોટા અને સારા સમાચાર છે. ઘણીવાર ઓફિસમાં કામનું ભારણ વધવા પર આપણે ઓફિસ ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો હોવા છતાં પણ રોકાવું પડે છે, પરંતુ હવે નવા લેબર લોના નિયમ અનુસાર વધારાની મહેનતની પાઈ-પાઈ વસૂલ થશે.
Trending Photos
New Labour Code on Wages 2026: શું તમે પણ એવા લોકોમાં સામેલ છો જેઓ ઓફિસ કે ફેક્ટરીમાં પોતાની 8-9 કલાકની શિફ્ટ પછી પણ કામમાં વ્યસ્ત રહો છો? જો હા, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. નવા લેબર લો હેઠળ કર્મચારીઓના હિતમાં એક ખૂબ જ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે જો તમે ઓફિસમાં તમારી શિફ્ટ પૂરી થયા પછી વધારાનું કામ કરો છો, તો કંપનીએ તમને તે વધારાના સમય માટે 'ડબલ વેજ' (Double Wage) એટલે કે સામાન્ય પગાર કરતા બમણું પેમેન્ટ ચૂકવવું પડશે. એટલે કે, તમારી વધારાની મહેનત નકામી નહીં જાય પરંતુ તેનાથી તમારી આવક વધશે.
શું હોય છે ઓવરટાઇમ અને કેમ બદલાયો નિયમ?
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો નવા નિયમો અનુસાર, તમારી નક્કી કરેલી શિફ્ટ સિવાય કરવામાં આવેલી દરેક મિનિટનું કામ 'ઓવરટાઇમ' કહેવાય છે. પહેલા ઘણી કંપનીઓ કામ તો વધારે કરાવી લેતી હતી, પરંતુ રૂપિયા આપવાના નામે હાથ પાછા ખેંચી લેતી હતી. આ શોષણને રોકવા માટે સરકાર અને શ્રમ વિભાગે હવે કડકાઈ વધારી છે. કંપનીઓને સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેઓ દરેક કર્મચારીના ઓવરટાઇમનો સાચો રેકોર્ડ રાખે.
નવા નિયમો અનુસાર, કોઈપણ કંપની કર્મચારીને ઓવરટાઇમના રૂપિયા આપવાની ના પાડી શકે નહીં. જો કોઈ કંપની આનાકાની કરે છે, તો તેના પર ભારે દંડ અને સખત કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
નવા લેબર લોમાં આ રીતે ગણાશે ઓવરટાઇમ
નવા નિયમોની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે, હવે નાની-નાની ટાઇમિંગને પણ ઓવરટાઇમમાં ગણવામાં આવશે.
- જો તમે શિફ્ટ પછી 15 થી 30 મિનિટ સુધી વધારાનું કામ કર્યું છે, તો તેને અડધો કલાક (30 મિનિટ)નો ઓવરટાઇમ ગણવામાં આવશે.
- જો કામ 30 મિનિટથી વધુ થાય છે, તો તેને 1 કલાકનો ઓવરટાઇમ ગણવામાં આવશે.
- પહેલા 1 કે 2 કલાક વધારે કામ કરાવીને અવારનવાર કંપનીઓ તેને અવગણી દેતી હતી, પરંતુ હવે આવું કરવું ગેરકાનૂની ગણાશે.
શું છે ઓવરટાઇમની લિમિટ?
સરકારે કર્મચારીઓના સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ઓવરટાઇમની એક મર્યાદા પણ નક્કી કરી છે.
1. નવા લેબર લોમાં કર્મચારીઓ માટે 8 કલાકનો વર્કિંગ ડે અને 48 કલાકનું વર્કિંગ વીક નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
2. કોઈ પણ કર્મચારી પાસે એક અઠવાડિયામાં ઓવરટાઇમ વગર 48 કલાકથી વધુ કામ લઈ શકાય નહીં.
3. તમે 5 દિવસ કામ કરો કે 4 દિવસ, અઠવાડિયામાં કામના કુલ કલાકો તો 48 જ રહેશે.
4. જો કોઈ કર્મચારી 4 દિવસ કામ કરે છે તો એક દિવસમાં તેના કામનો સમય 12 કલાક સુધી હોઈ શકે છે. જેમાં કામની વચ્ચે મળતો બ્રેક પણ સામેલ છે.
5. ઓવરટાઇમ મળીને પણ એક દિવસમાં કામનો કુલ સમયગાળો 12 કલાકથી વધુ ન હોવો જોઈએ.
6. એક ક્વાર્ટર (3 મહિના)માં મહત્તમ 125થી 144 કલાક (રાજ્યોના નિયમો અનુસાર) સુધી જ ઓવરટાઇમ કરી શકાય છે.
ઓવરટાઇમમાં 'બમણી' કમાણીની ગણતરી સમજો
નવા નિયમોએ કર્મચારીઓની મોજ કરાવી દીધી છે. હવે ઓવરટાઇમના રૂપિયા કંઈક આ રીતે મળશે. જો તમે તમારી શિફ્ટ પછી વધારે કામ કરો છો, તો તમને ડબલ પગાર મળશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, 1 કલાક વધારાનું કામ કર્યું છે, તો 2 કલાક બરાબર રૂપિયા આપવા પડશે. કોઈપણ કંપની પોતાના કર્મચારીને ઓવરટાઇમના રૂપિયા આપવાનો ઇનકાર કરી શકતી નથી. આ તમારો કાયદેસરનો હક છે. આ જે ડબલ રૂપિયા તમને મળશે, તે તમારા બેઝિક પગાર + ડીએ (DA)ના હિસાબથી ગણવામાં આવશે.
2 દિવસમાં આપવા પડશે ઓવરટાઇમના બાકી રૂપિયાનો હિસાબ
નવા લેબર કોડમાં એક બીજી રાહતની વાત એ છે કે, જો કોઈ કર્મચારી નોકરી છોડે છે, તેને કાઢી મૂકવામાં આવે છે અથવા તે રાજીનામું આપે છે, તો કંપનીએ તેનું ફૂલ એન્ડ ફાઈનલ સેટલમેન્ટ 2 વર્કિંગ ડેઝ (કામના દિવસો)ની અંદર કરવાનું રહેશે. જેમાં ઓવરટાઇમના બાકી રૂપિયા પણ સામેલ હશે.
આ નવા કાયદાનો મુખ્ય હેતુ કર્મચારીઓને તેમના અધિકારો પ્રત્યે જાગૃત કરવાનો અને ઓફિસ કલ્ચરમાં પારદર્શિતા લાવવાનો છે. હવે કર્મચારીઓ ડર્યા વગર પોતાનું ઓવરટાઇમ પેમેન્ટ માંગી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે