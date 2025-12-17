Salary Hike: કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર! આવતા વર્ષે આટલા % પગારમાં થશે વધારો
Salary Hike News: ભારતમાં ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓના સરેરાશ પગારમાં આવતા વર્ષે આશરે આટલા ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીઓ બોનસ, કુશળતા અને પ્રદર્શન પર પણ વધુ મહત્વ આપશે. આ અંદાજ બુધવારે એક અહેવાલમાં કરવામાં આવ્યો હતો.
Salary Hike News: વૈશ્વિક કન્સલ્ટિંગ ફર્મ મર્સરના પગાર સર્વે રિપોર્ટ 2026 અનુસાર, ખાનગી કંપનીઓ હવે પગાર અને લાભ પ્રણાલીઓ બનાવી રહી છે, જેના કારણે આ વર્ષે પગારમાં 9%નો વધારો થવાની ધારણા છે. જે કર્મચારીઓને માત્ર પૈસા જ નહીં પરંતુ કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અને વધુ સારો કાર્ય અનુભવ પણ પ્રદાન કરે છે.
પગાર વધારાના નિર્ણયોમાં મુખ્ય ભૂમિકા
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે વ્યક્તિગત કર્મચારી પ્રદર્શન, ફુગાવાની અસર અને નોકરી બજારમાં કંપનીની સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ જેવા મુખ્ય પરિબળો પગાર વધારાના નિર્ણયોમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. સર્વેમાં 1,500થી વધુ કંપનીઓ અને 8,000થી વધુ હોદ્દાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું.
બોનસ પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો
અહેવાલ દર્શાવે છે કે હવે ટૂંકા ગાળાના પ્રોત્સાહનો, જેમ કે પ્રદર્શન-સંબંધિત બોનસ પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. વધુમાં, કંપનીઓ આવશ્યક અને દુર્લભ કુશળતા ધરાવતા કર્મચારીઓને વધુ સારી રીતે ઓળખવા અને ચૂકવણી કરવા માટે કુશળતા-આધારિત સંગઠનાત્મક માળખા તરફ આગળ વધી રહી છે.
પગારમાં 9.3 ટકાનો વધારો થવાની ધારણા
મર્સર સલાહકાર પ્રમુખ(ભારત) માલતી કે.એસ. એ કહ્યું કે સર્વે દર્શાવે છે કે ભારતમાં કંપનીઓ ખર્ચના દબાણ અને સારી પ્રતિભાને જાળવી રાખવાની જરૂરિયાત વચ્ચે પગાર વધારાની યોજનાઓને વળગી રહેશે, એવું તેમાં જણાવાયું છે. ક્ષેત્રીય રીતે, 2026માં સૌથી વધુ પગાર વધારો હાઇ-ટેક ક્ષેત્રો અને ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગમાં અપેક્ષિત છે. આ સમયગાળા દરમિયાન હાઇ-ટેક ક્ષેત્રના પગારમાં 9.3 ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે, જ્યારે ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગના પગારમાં 9.5 ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે.
નવા શ્રમ કાયદાઓથી ફાયદો થશે
આ દરમિયાન, માહિતી ટેકનોલોજી (IT), IT-સક્ષમ સેવાઓ (ITES) અને વૈશ્વિક ક્ષમતા કેન્દ્રો (GCC)ના કર્મચારીઓ લાભો અને સુખાકારીના સંદર્ભમાં આગળ રહે છે. ડિજિટલ પરિવર્તન, કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) અને વધતી ઉત્પાદકતા માંગણીઓએ કર્મચારીઓ માટે કૌશલ્ય-આધારિત પગાર તરફના વલણને વેગ આપ્યો છે. અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે નવા શ્રમ કાયદાઓના અમલીકરણથી સામાજિક સુરક્ષા અને આરોગ્યસંભાળ લાભો મજબૂત બનશે.
