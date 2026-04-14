ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessકર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! 5 લાખથી 1 કરોડ સુધીનું બોનસ આપશે આ ટેક કંપની, વહેંચી રહી છે સેલેરી કરતા વધુ શેર

કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! 5 લાખથી 1 કરોડ સુધીનું બોનસ આપશે આ ટેક કંપની, વહેંચી રહી છે સેલેરી કરતા વધુ શેર

Nvidia Share Price: Nvidiaએ ભારતમાં પોતાના કર્મચારીઓને 5 લાખ રૂપિયાથી 1 કરોડ રૂપિયા સુધીનું સ્ટોક બોનસ આપવાની જાહેરાત કરી છે. જેન્સેન હુઆંગ (Jensen Huang)ની આ પહેલ દ્વારા કર્મચારીઓને 25% વધારાના RSU આપવામાં આવી રહ્યા છે, જે 4 વર્ષમાં મળશે. આ કંપની ટેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇક્વિટી-આધારિત સેલેરીનો નવો ટ્રેન્ડ સેટ કરી રહી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:54 PM IST
  • આ ટેક કંપનીના ભારતીય કર્મચારીઓની લાગી લોટરી
  • આ ટેક કંપનીના ભારતીય કર્મચારીઓને મળશે 25% વધારાના શેર
  • કર્મચારીઓને ભાગીદાર બનાવીને 2028 સુધી જોડી રાખવાની તૈયારી
     

કર્મચારીઓની બલ્લે-બલ્લે! 5 લાખથી 1 કરોડ સુધીનું બોનસ આપશે આ ટેક કંપની, વહેંચી રહી છે સેલેરી કરતા વધુ શેર

Nvidia Share Price: ટેક સેક્ટરમાં કામ કરનારાઓ માટે આ સમાચાર કોઈ મોટી ખુશખબરથી ઓછા નથી. જી હા... કારણ કે દુનિયાની દિગ્ગજ ચિપ કંપની Nvidiaએ ભારતમાં પોતાના કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપતા ખાસ સ્ટોક બોનસની જાહેરાત કરી છે. આ બોનસ હેઠળ કર્મચારીઓને 5 લાખ રૂપિયાથી લઈને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીનો ફાયદો મળી શકે છે, જે સંપૂર્ણપણે કંપનીના શેર એટલે કે ઇક્વિટીના રૂપમાં આપવામાં આવી રહ્યો છે. ચાલો આને વિગતવાર સમજીએ.

આ ખાસ બોનસ 'જેન્સેન સ્પેશિયલ ગ્રાન્ટ' (Jensen Special Grant)ના નામે આપવામાં આવ્યું છે, જેને કંપનીના CEO જેન્સેન હુઆંગે 2024માં શરૂ કર્યું હતું. આ યોજના હેઠળ કર્મચારીઓને તેમના અગાઉ મળેલા સ્ટોક (RSUs - Restricted Stock Units) ઉપરાંત 25% વધારાના શેર આપવામાં આવી રહ્યા છે.

શું હોય છે RSU?
RSU (Restricted Stock Units) એક પ્રકારના કંપનીના શેર હોય છે, જે સમય જતાં ધીમે-ધીમે કર્મચારીને મળે છે. કંપનીના આ બોનસની ખાસ વાત એ છે કે, તે એકસાથે નહીં, પરંતુ 4 વર્ષમાં હપ્તા (vesting) સ્વરૂપે આપવામાં આવશે. તેની શરૂઆત 2024માં થઈ ચૂકી છે અને 2028 સુધી આ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે, એટલે કે કર્મચારી જેમ-જેમ કંપનીમાં રહેશે, તેમને ધીમે-ધીમે આ સ્ટોક બોનસ મળતું રહેશે. આ જ કારણ છે કે, કંપનીઓ તેને કર્મચારીઓને લાંબા સમય સુધી જોડી રાખવાની મજબૂત રીત માને છે.

ETના એક રિપોર્ટ અનુસાર, Nvidiaના આશરે 10,000 ભારતીય કર્મચારીઓમાંથી મોટાભાગનાને આ લાભ મળ્યો છે. એક ઉદાહરણ તરીકે, એક મિડ-લેવલ કર્મચારીને લગભગ 5.3 લાખ રૂપિયાનું વધારાનું સ્ટોક બોનસ મળ્યું, જે તેના પહેલાથી મળી રહેલા 21 લાખ રૂપિયાના સ્ટોક પેકેજ ઉપરાંત છે. બીજી તરફ સીનિયર એન્જિનિયરો અને AI નિષ્ણાતોની કુલ વાર્ષિક આવક 2-3 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી રહી છે, જેમાં 50% થી 75% હિસ્સો માત્ર સ્ટોકનો છે.

આ ટ્રેન્ડ દર્શાવે છે કે, હવે ટેક અને AI ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સેલેરીનો મોટો હિસ્સો કેશને બદલે કંપનીના શેરના રૂપમાં આપવામાં આવી રહ્યો છે. આનાથી કર્મચારીઓને કંપનીના ગ્રોથનો સીધો ફાયદો મળે છે. જો કંપનીનો શેર વધે છે, તો કર્મચારીઓની કમાણી પણ ઝડપથી વધે છે.

NVIDIAના શેરનું પર્ફોર્મન્સ
NVIDIAના શેરમાં હાલના સમયમાં મજબૂત પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે, જે તેની AI અને ચિપ સેક્ટરમાં લીડરશિપ દર્શાવે છે. 14 એપ્રિલ 2026ના રોજ અમેરિકન સ્ટોક એક્સચેન્જ NASDAQ પર આ સ્ટોક 192.07 ડોલર પર બંધ થયો, જેમાં 1.46%નો ઉછાળો નોંધાયો. આ તેજી રોકાણકારોના વિશ્વાસને દર્શાવે છે, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે કંપની આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડેટા સેન્ટર બિઝનેસમાં સતત ગ્રોથ કરી રહી છે.

છેલ્લા કેટલાક સમયમાં થોડા ઘટાડા બાદ સ્ટોકે ફરીથી રિકવરીના સંકેત આપ્યા છે, જેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, લોન્ગ ટર્મમાં તેની ડિમાન્ડ મજબૂત બની રહી છે. જો AI સેક્ટરનો ગ્રોથ આ જ રીતે ચાલુ રહેશે, તો NVIDIAનો શેર આગળ પણ પોઝિટિવ મોમેન્ટમ જાળવી શકે છે.

જો કે, એન્ટ્રી-લેવલના કર્મચારીઓ માટે સેલેરી હજુ પણ મર્યાદિત છે, પરંતુ જેમ-જેમ અનુભવ વધે છે, તેમ-તેમ ઇક્વિટીનો હિસ્સો પણ વધતો જાય છે. Nvidiaનું આ પગલું ભારતના ટેક સેક્ટરમાં એક નવો ટ્રેન્ડ સેટ કરી રહ્યું છે, જ્યાં કર્મચારીઓને ફક્ત સેલેરી જ નહીં, પરંતુ કંપનીની સફળતામાં ભાગીદારી પણ આપવામાં આવી રહી છે. આવનારા સમયમાં અન્ય કંપનીઓ પણ આ મોડલ અપનાવી શકે છે, જેનાથી કર્મચારીઓ માટે કમાણીના નવા રસ્તાઓ ખુલશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Nvidia Stock BonusRSU CompensationAI Industry SalariesNvidia બોનસસ્ટોક બોનસ ઇન્ડિયા

