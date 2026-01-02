FASTag યુઝર્સ માટે ખુશખબર: નવા વર્ષે સરકારની મોટી રાહત, હવે KYCની ઝંઝટમાંથી મળશે મુક્તિ
FASTag new rule: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે જ વાહન ચાલકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે 1 ફેબ્રુઆરી 2026થી નવા વાહનો માટે FASTag લેતી વખતે ફરજિયાત KYCની પ્રક્રિયા નાબૂદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે ગાડીના રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ (RC) અને VAHAN પોર્ટલ દ્વારા જ વેરિફિકેશન કરવામાં આવશે, જેનાથી એક્ટિવેશન પછી આવતી મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે.
FASTag new rule: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે કેન્દ્ર સરકારે સામાન્ય વાહનચાલકો માટે એક મોટી રાહતની જાહેરાત કરી છે. હાઇવે પર પ્રવાસીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત FASTag માટે KYC આવશ્યકતાઓની લાંબા સમયથી ચાલતી ઝંઝટનો હવે અંત આવવાનો છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ જાહેરાત કરી છે કે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી, નવા વાહનો માટે FASTags જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા પહેલા કરતાં વધુ સરળ અને વધુ પારદર્શક બનશે.
અત્યાર સુધી FASTag માં શું સમસ્યા હતી?
અત્યાર સુધી જ્યારે પણ કોઈ નવી ગાડી માટે FASTag લેતું, ત્યારે તેને KYC ને લગતી અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. ઘણીવાર ડોક્યુમેન્ટ્સ સાચા હોવા છતાં વેરિફિકેશન અટકી જતું અથવા ખોટી માહિતીના નામે FASTag બ્લોક કરી દેવામાં આવતો હતો. એક્ટિવેશન પછી પણ વારંવાર નોટિસ અને મેસેજ આવવાને કારણે લોકો પરેશાન રહેતા હતા.
સરકારે કેમ હટાવી KYCની અનિવાર્યતા?
નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) એ આ પ્રક્રિયાને વધુ સરળ અને પારદર્શક બનાવવા માટે આ મોટું પગલું ભર્યું છે. હવે FASTag ઇસ્યુ કરતી વખતે જ RC બુકની તપાસ કરી લેવામાં આવશે અને બધી માહિતી એક જ વારમાં વેરિફાય થઈ જશે. આનાથી લોકોને વારંવાર વેરિફિકેશન પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું નહીં પડે.
જૂના FASTag યુઝર્સ માટે શું નિયમ છે?
જે વાહનોમાં પહેલેથી FASTag લાગેલું છે, તેમના માટે પણ રાહતના સમાચાર છે. આવા વાહન ચાલકોએ ફરીથી કોઈ KYC કે KYV કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. જ્યાં સુધી કોઈ ફરિયાદ કે ગેરરીતિ સામે ન આવે ત્યાં સુધી તેમનું FASTag પહેલાની જેમ જ ચાલુ રહેશે.
કયા કિસ્સામાં ફરીથી તપાસ થશે?
જો FASTag ખોટી રીતે ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું હોય. જો FASTag અન્ય કોઈ વાહન પર લગાવેલું હોય. જો તેના દુરુપયોગની ફરિયાદ મળે. માત્ર આવા ખાસ કિસ્સામાં જ KYV (Know Your Vehicle) ની જરૂર પડશે. બાકીના સામાન્ય સંજોગોમાં કોઈ પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે નહીં
VAHAN પોર્ટલ દ્વારા થશે વેરિફિકેશન
નવા નિયમો મુજબ, હવે બેંકોએ FASTag એક્ટિવેટ કરતા પહેલા વાહનની તમામ વિગતો VAHAN પોર્ટલ પર ચેક કરવાની રહેશે. જ્યાં સુધી ડેટાબેઝમાં વિગતો કન્ફર્મ નહીં થાય ત્યાં સુધી FASTag એક્ટિવેટ થશે નહીં. જો કોઈ માહિતી VAHAN પર ઉપલબ્ધ ન હોય, તો બેંકે RC બુકના આધારે તપાસ કરવાની રહેશે અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી જે-તે બેંકની રહેશે.
ક્યારે ઉપલબ્ધ થશે FASTag એક્ટિવેશન ?
સુધારેલા નિયમો અનુસાર, FASTag એક્ટિવેશન ફક્ત વાહનની બધી વિગતો ચકાસ્યા પછી જ થશે. અગાઉની પોસ્ટ-એક્ટિવેશન વેરિફિકેશન સિસ્ટમ હવે સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવી છે. આનાથી પાછળથી ઊભી થતી મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે.
સરકારનું શું કહેવું છે?
માર્ગ પરિવહન અને હાઈવે મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ સુધારાથી લાખો વાહન ચાલકોને મોટી રાહત મળશે. આ નિર્ણયથી માત્ર વિલંબ અને અસુવિધા જ દૂર નહીં થાય, પરંતુ નકલી અને ખોટા FASTag પર પણ રોક લાગશે. આ સમગ્ર સિસ્ટમ હવે વધુ પારદર્શક અને ભરોસાપાત્ર બનશે.
