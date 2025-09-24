દિવાળી પહેલા સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સારા સમાચાર, પગાર અને પેન્શનમાં મોટો વધારો !
DA Hike: સરકાર તેના કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું આપે છે. આ રકમ દર 6 મહિને બદલાય છે. છેલ્લો વધારો માર્ચ 2025માં DAમાં 2% નો વધારો હતો, જે તેને 53%થી 55% સુધી લઈ ગયો હતો.
DA Hike: આ દિવાળી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખાસ રહેશે, કારણ કે મોદી સરકાર બે મુખ્ય સમાચાર જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેનાથી તેમના પગાર અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. પ્રથમ, DAમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે, અને બીજું, 8મા પગાર પંચ તરફ પગલાં લઈ શકાય છે. જો આ બંને નિર્ણયો લાગુ કરવામાં આવે છે, તો લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને તેમના પગાર અને પેન્શનનો સીધો લાભ મળશે.
DAમાં 3%ના વધારાની શક્યતા
ફુગાવાની ભરપાઈ કરવા માટે, સરકારી કર્મચારીઓને DA આપે છે. છેલ્લો વધારો માર્ચ 2025માં મોંઘવારી ભથ્થામાં 2% નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે તેને 55% સુધી કરવામાં આવ્યું હતું. હવે, એવા સમાચાર છે કે આ વખતે, DAમાં વધુ 3% વધારો થઈ શકે છે.
કેન્દ્ર સરકારના 12 મિલિયનથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને લાભ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આવતા મહિને મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% વધારો થવાની સંભાવના છે. આનો અર્થ એ છે કે હાલનો 55% DA વધીને 58% થશે. જોકે, સરકાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. આ ફેરફારથી 12 મિલિયનથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે.
DA વધારાથી પગાર અને પેન્શનમાં કેટલો વધારો થશે?
મોંઘવારી ભથ્થું સીધી રીતે મૂળ પગાર અને પેન્શન પર અસર કરે છે. જો તમારું મૂળ પેન્શન 9,000 રૂપિયા છે, તો 55% DA પર, તમને રૂ. 4,950 મળશે. હવે, જો DA વધારીને 58% કરવામાં આવે છે, તો તે 5,220 રૂપિયા થશે. આનો અર્થ એ છે કે દર મહિને 270 રૂપિયાનો સીધો લાભ થશે. આ નાનું લાગે છે, પરંતુ તે એક વર્ષ દરમિયાન નોંધપાત્ર રકમ છે.
1.2 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને આનો લાભ મળશે. આનાથી દશેરા અને દિવાળી દરમિયાન તમારા ખિસ્સામાં વધારાના પૈસા આવશે, જેનાથી તમે મુક્તપણે ખરીદી કરી શકશો.
8મા પગાર પંચ પર અપડેટ
સરકારે 16 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિવાળી પહેલા તેની શરતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી શકે છે, અને કમિશનની રચનાને મંજૂરી મળી શકે છે. આ કમિશનનું કાર્ય આગામી વર્ષોમાં સરકારી કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન નક્કી કરવાનું છે.
કમિશનમાં 6 સભ્યો હોવાની અપેક્ષા છે. પગાર પંચ સામાન્ય રીતે તેનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં 15-18 મહિના લે છે. આ વખતે, આઠ મહિનામાં તેને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી 1 જાન્યુઆરી, 2026થી નવા પગાર અને પેન્શન લાગુ કરી શકાય. જો આવું થાય, તો બધા કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને તેમના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળશે.
કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના ખિસ્સા પર સીધી અસર
આ સમાચાર મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની કમાણી સાથે સીધો સંબંધિત છે. ડીએમાં વધારો કરવાના નિર્ણયથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને વધારાનું ભંડોળ મળશે, જે દિવાળી અને દશેરા દરમિયાન ખરીદી માટે ખૂબ ઉપયોગી થશે. દર મહિને તેમના પગાર અને પેન્શનની રાહ જોતા લોકો માટે આ રાહત છે.
તે જ સમયે, 8મા પગાર પંચના અમલીકરણથી ભવિષ્યમાં પગાર અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. એકસાથે, આ બે સમાચાર સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ડબલ સારા સમાચાર છે, જે તેમની દિવાળીને વધુ ઉજ્જવળ બનાવશે.
