સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, કેન્દ્રએ આ ભથ્થા અંગેના નિયમોમાં કર્યા મોટા ફેરફારો
7th Pay Commission: કેન્દ્રના કર્મચારીઓના ભથ્થા અંગેના નિયમોમાં સરકારે સુધારો કર્યો છે. નવા આદેશો અનુસાર, 1 જુલાઈ, 2025 પછી નોકરીમાં જોડાનારા નવા કર્મચારીઓને પણ આ ભથ્થના લાભ મળવા જઈ રહ્યા છે.
Trending Photos
7th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે તેના કર્મચારીઓના ભથ્થા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. સરકારે ડ્રેસ ભથ્થા અંગેના નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે. ટપાલ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા આદેશો અનુસાર, 1 જુલાઈ, 2025 પછી નોકરીમાં જોડાનારા નવા કર્મચારીઓને હવે સીધો લાભ મળશે. આ નવો આદેશ વર્ષના મધ્યમાં જોડાનારા અથવા નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે. હવે, તેમને તેમના ભથ્થા ક્યારે અને કેટલું ચૂકવવામાં આવશે તેની ચિંતા કરવાની રહેશે નહીં, કારણ કે નિયમો સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
ડ્રેસ ભથ્થા આ આધારે ચૂકવવામાં આવશે
24 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ જાહેર કરાયેલા એક આદેશમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે જે કર્મચારીઓ વર્ષના મધ્યમાં જોડાય છે અથવા નિવૃત્ત થાય છે તેમને હવે પ્રો-રેટા ધોરણે ડ્રેસ ભથ્થું મળશે.
ડ્રેસ ભથ્થું શું છે?
ડ્રેસ ભથ્થું એ સરકાર દ્વારા ફરજ પર રહેલા કર્મચારીઓને ચૂકવવામાં આવતી રકમ છે. નાણા મંત્રાલયે ઓગસ્ટ 2017 માં એક પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો જેમાં જણાવાયું હતું કે આ ભથ્થામાં કપડાં ભથ્થું, જૂતા ભથ્થું, યુનિફોર્મ જાળવણી ભથ્થું વગેરે જેવા ઘણા જૂના ભથ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે.
નાણા મંત્રાલયની મંજૂરી મળી
જૂન 2025 માં જાહેર કરાયેલા અગાઉના આદેશમાં જણાવાયું હતું કે જુલાઈ 2025 પછી નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓ અંગે નાણા મંત્રાલય પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી. હવે, નાણા મંત્રાલયે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે જેમ નવા ભરતી થયેલા કર્મચારીઓને વર્ષના આધારે ડ્રેસ ભથ્થું મળે છે, તેવી જ રીતે વર્ષના મધ્યમાં નિવૃત્ત થતા કર્મચારીઓને પણ પ્રો-રેટા ડ્રેસ ભથ્થું મળશે.
ભથ્થું ક્યારે ચૂકવવામાં આવશે?
- ટપાલ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ડ્રેસ ભથ્થું સામાન્ય રીતે જુલાઈના પગાર સાથે ચૂકવવામાં આવે છે.
- નવા નિયમો હેઠળ, ઓક્ટોબર 2025 પછી નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓ પાસેથી વધારાની રકમ વસૂલવામાં આવશે જો તેઓ પહેલાથી જ વધુ પગાર ચૂકવી ચૂક્યા હોય.
- 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 પહેલા નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારીઓ પાસેથી કોઈ વસૂલાત કરવામાં આવશે નહીં.
- વિભાગે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે જુલાઈ 2025 પહેલા જોડાતા કર્મચારીઓને જૂના નિયમો (જૂન 2025 સુધી લાગુ) મુજબ ભથ્થું મળશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે