/8મા પગાર પંચ પહેલા સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર, DAમાં થશે 3%નો વધારો, જાણો કેટલો વધશે પગાર

DA Hike : એક કરોડથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. જુલાઈ 2026થી શરૂ થતા તમારા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો કરવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે. લેબર બ્યુરોએ જૂન 026 માટે ફુગાવાના આંકડા (CPI-IW ડેટા) જાહેર કર્યા છે, જે DAમાં ચોક્કસ 3%નો વધારાની પુષ્ટિ આપે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારું મોંઘવારી ભથ્થું 60%થી વધીને 63% થશે.
ત્યારે આ વધારો ક્યારે અમલમાં આવશે અને તમારા પગાર લેવલ(બેઝિક પગાર)ના આધારે તમારા પગારમાં કેટલો વધારો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
8મા પગાર પંચ પહેલાનો છેલ્લો મોટો વધારો
જુલાઈ 2026માં DAમાં વધારો 7મા પગાર પંચ હેઠળનો અંતિમ મોટો વધારો માનવામાં આવે છે. જોકે સરકારે 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી દીધી છે, પરંતુ તેની ભલામણો લાગુ કરવામાં સમય લાગશે. ત્યાં સુધી કર્મચારીઓને 7મા પગાર પંચના આધારે DA લાભો મળતા રહેશે.
જુલાઈ DAની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવી ?
સરકાર વર્ષમાં બે વાર (1 જાન્યુઆરી અને 1 જુલાઈના રોજ) મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરે છે. આ ગણતરી પાછલા 12 મહિનાના CPI-IW (ઔદ્યોગિક કર્મચારીઓ માટે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક) ડેટા પર આધારિત છે. જૂન માટે CPI-IW આંકડો મે મહિનામાં 150.8થી વધીને 151.9 થયો છે. આના આધારે કુલ DA આશરે 63.75% થાય છે. જોકે, સરકાર દશાંશ અંકોને ધ્યાનમાં લેતી નથી, તેથી DA 63% થશે.
પગાર અને પેન્શનમાં કેટલો થશે વધારો ?
તમારા બેઝિક પગારના આધારે, તમને મહિને કેટલો વધારો મળશે, તેના પર એક નજર કરીએ...
સત્તાવાર જાહેરાત ક્યારે કરવામાં આવશે?
આ 3%નો વધારો 1 જુલાઈ, 2026થી અમલી માનવામાં આવશે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની ઔપચારિક મંજૂરી બાદ સરકાર સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડશે.
એરિયર ક્યારે ચૂકવવામાં આવશે?
સામાન્ય રીતે, જુલાઈ DA વધારા માટેની સત્તાવાર જાહેરાત સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાં કરવામાં આવે છે. પરિણામે કર્મચારીઓને તહેવારોની સિઝન દરમિયાન જુલાઈ અને ઓગસ્ટનું એરિયર મળશે.
8મા પગાર પંચના અમલીકરણ પહેલા આ 3% DA વધારો વર્તમાન મોંઘવારીના સમયગાળા દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે. સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાં કેબિનેટ તેની મંજૂરી આપ્યા પછી આ પગાર વધારો બાકી રકમ સાથે તમારા પગારમાં દેખાશે.