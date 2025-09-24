DA Hike : દુર્ગા પૂજા પહેલા ગૂડ ન્યુઝ...આ કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3%નો વધારો
DA Hike : દુર્ગા પૂજા પહેલા આ રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સરકારે તમામ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 3% મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)ની જાહેરાત કરી છે.
DA Hike : ત્રિપુરાના સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સારા સમાચાર છે. મંગળવારે ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી ડૉ. માણિક સાહાએ 13મી વિધાનસભાના 8મા સત્રના સમાપન પ્રસંગે તમામ રાજ્ય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 3% મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) વધારાની જાહેરાત કરી છે.
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે નવા DA અને DR વધારો 1 ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવશે. આ નિર્ણયથી આશરે 1.05 લાખ કર્મચારીઓ અને 84,000થી વધુ પેન્શનરોને સીધો ફાયદો થશે.
ત્રિપુરા સરકારે માર્ચમાં પણ DAમાં વધારો કર્યો હતો
ત્રિપુરા સરકારે આ વર્ષે માર્ચમાં DA અને DRમાં 3% વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો વચ્ચેનો તફાવત 22% ઘટી ગયો હતો. રાજ્ય સરકારની જાહેરાતના થોડા સમય પહેલા આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલા 2% DA વધારાથી તેના કર્મચારીઓના ભથ્થામાં 55% વધારો થયો હતો.
મંગળવારની જાહેરાત સાથે, ત્રિપુરા સરકારી કર્મચારીઓ અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ વચ્ચે DAમાં હજુ પણ 19% તફાવત રહેશે. વિધાનસભામાં સાહાએ કહ્યું, "અમારી સરકાર સરકાર-લક્ષી છે. 2018માં સત્તામાં આવ્યા પછી, અમે પગાર અને પેન્શન સમીક્ષા સમિતિની રચના કરી અને અમારી સરકારે 1 ઓક્ટોબર, 2018થી સાતમા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (CPC) લાગુ કર્યું."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, અત્યાર સુધી છ હપ્તામાં અમે રાજ્ય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 33% DA અને DR મુક્ત કર્યા છે. અમે રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે વધારાના 3% મોંઘવારી ભથ્થા અને પેન્શનરો માટે સમાન રકમની મોંઘવારી રાહત (DR) જાહેર કરી રહ્યા છીએ. સાહાએ એમ પણ કહ્યું કે DA અને DR વધારવાના નિર્ણયથી રાજ્યની તિજોરી પર રૂપિયા 25 કરોડનો વધારાનો બોજ પડશે.
