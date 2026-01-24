Prev
ભારત માટે સારા સમાચાર! પડી શકે છે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેની 25% ટેરિફની દિવાલ, જાણો

India US Trade Deal: યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે દાવોસ 2026માં ભારત માટે નોંધપાત્ર રાહતનો સંકેત આપ્યો છે. રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી પર 25% વધારાનો ટેરિફ ટૂંક સમયમાં હટાવી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:41 PM IST

India US Trade Deal: દાવોસના બરફીલા મેદાનોમાંથી મળેલા સમાચારથી દિલ્હીના કોરિડોરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ સમાચાર સૂચવે છે કે યુએસ ટૂંક સમયમાં ભારતને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપી શકે છે. યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે સંકેત આપ્યો છે કે ભારત પર લગાવવામાં આવેલ 25% વધારાનો ટેરિફ હવે હટાવી શકાય છે. આ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રએ લગાવેલો દંડ હતો કારણ કે ભારત રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદી રહ્યું હતું.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે: અમેરિકાએ અચાનક પોતાનું હૃદય કેવી રીતે બદલ્યું? દાવોસ 2026માં યુએસએ હાઉસમાં બોલતા, બેસન્ટે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય રિફાઇનરીઓએ રશિયન તેલની ખરીદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી ભારત પર લગાવવામાં આવેલ વધારાના ટેરિફને દૂર કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.

25% ટેરિફનો સંપૂર્ણ તર્ક શું છે?

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધથી શરૂ થાય છે. જ્યારે ઘણા દેશોએ રશિયા પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા, ત્યારે ભારતે પોતાના હિતમાં રશિયા પાસેથી સસ્તું તેલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખ્યું. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સરકારને આ ગમ્યું નહીં. ભારત પર દબાણ લાવવા માટે, તેમણે રશિયા સાથે વેપાર કરતા દેશો પર 50 ટકા સુધીના દંડાત્મક ટેરિફ લગાવ્યો. આમાં રશિયન તેલની ખરીદી સાથે સીધો સંબંધિત 25 ટકા ભાગનો સમાવેશ થતો હતો.

સ્કોટ બેસન્ટ કહે છે કે ભારત પર આ 25 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યો છે, જેથી ભારતને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા દબાણ કરવામાં આવે. હવે, અમેરિકા દાવો કરે છે કે તેમની વ્યૂહરચના સફળ રહી છે. બેસન્ટે કહ્યું કે ભારતીય રિફાઇનરીઓ દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદી ઓછી થઈ ગઈ છે, એટલે કે તે સંપૂર્ણપણે ઘટી ગઈ છે. તેઓ આને એક જીત માને છે અને કહે છે કે હવે આ ટેરિફ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી.

બેસન્ટે કયા ખુલાસા કર્યા?

સ્કોટ બેસન્ટ દાવોસમાં મીડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ લાગતા હતા. તેમણે કહ્યું કે, અમે રશિયન તેલ ખરીદવા માટે ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો, અને હવે ત્યાં રિફાઇનરીઓ દ્વારા ખરીદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. આ એક મોટી સફળતા છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે લક્ષ્ય પૂર્ણ થઈ ગયું હોવાથી, તેમનું માનવું છે કે આ ટેરિફ દૂર કરવાનો માર્ગ બનાવવામાં આવ્યો છે.

વધુમાં, બેસન્ટે થોડા દિવસ પહેલા એક ખાનગી ન્યુઝ ચેનલ સાથેની એક મુલાકાતમાં આ મુદ્દાને પુનરાવર્તિત કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી ભારતે રશિયન તેલ ખરીદવાનું શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના 25% ટેરિફ પછી, ભારત ધીમું પડી ગયું અને હવે રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું છે. જો કે, આ અમેરિકાનો પોતાનો દાવો છે, જેના પર ભારતનો સત્તાવાર પ્રતિભાવ હંમેશા અલગ રહ્યો છે.

500% ટેરિફનો ડર અને સેનેટરનું બિલ

ચર્ચા ફક્ત 25% ટેરિફ સુધી મર્યાદિત નથી. યુએસ સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામે એક બિલ રજૂ કર્યું છે જેમાં રશિયન તેલની પુનઃખરીદી અને વેચાણ પર 500% સુધીના ભારે ટેરિફ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. જ્યારે બેસન્ટને આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, આપણે જોવું પડશે કે આ બિલ પસાર થાય છે કે નહીં. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પાસે પહેલેથી જ નોંધપાત્ર સત્તાઓ છે અને કદાચ તેમને આ નવા કાયદાની જરૂર નથી, પરંતુ સેનેટ તેમને વધુ આપવા માંગે છે.

મિત્રતા અને 'સારા સોદા'ની આશા

જ્યારે ટેરિફ વિવાદ ચાલુ છે, ત્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચેની વ્યક્તિગત મિત્રતા પણ ચર્ચાનો વિષય બની છે. ટ્રમ્પે તાજેતરમાં દાવોસમાં મીડિયા સાથે વાત કરી હતી, જેમાં તેમણે પીએમ મોદીની ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે મોદીને તેમના "સારા મિત્ર" ગણાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે બંને દેશો "ખૂબ જ સારો સોદો" કરવા જઈ રહ્યા છે.

ટ્રમ્પનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે લોકો ચિંતિત હતા કે ટેરિફ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને ખરાબ કરી શકે છે. જોકે, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે મિત્રતા એક વસ્તુ છે અને વેપાર બીજી વસ્તુ છે. તેઓ ઇચ્છે છે કે ભારત અમેરિકાનો વધુ મોટો ભાગીદાર બને અને રશિયા પરની તેની નિર્ભરતાને સંપૂર્ણપણે દૂર કરે.

શું ભારતે ખરેખર રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું છે?

આ પ્રશ્નનો જવાબ હજુ પણ મળ્યો નથી. યુએસ નેતાઓએ વારંવાર દાવો કર્યો છે કે ભારતે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું છે. ટ્રમ્પે પોતે નવેમ્બરમાં કહ્યું હતું કે પીએમ મોદીએ તેમને તેલ ખરીદી ઘટાડવાની ખાતરી આપી હતી. જો કે, ભારત સરકારે સતત આ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે. જ્યારે ટ્રમ્પે ઓક્ટોબર 2025માં આવો જ દાવો કર્યો હતો, ત્યારે દિલ્હીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે આવી કોઈ ચર્ચા થઈ નથી.

ભારતનું વલણ હંમેશા એવું રહ્યું છે કે તે પોતાની ઉર્જા જરૂરિયાતો માટે સસ્તું તેલ જ્યાંથી મળશે ત્યાંથી ખરીદશે. પરંતુ અમેરિકાના કડક વલણ અને બેંકિંગ પ્રતિબંધોએ ચોક્કસપણે તેલની આયાત મુશ્કેલ બનાવી દીધી છે. સ્કોટ બેસન્ટના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અમેરિકા માને છે કે તે ભારતને મનાવવામાં સફળ રહ્યું છે.

