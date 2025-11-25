દારૂના શોખીનો માટે સારા સમાચાર! અહીં 40 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતે મળે છે એક બોટલ દારૂ
Cheapest Alcohol: દુનિયાભરમાં દારૂ પીનારા અને શોખીનો ભરપૂર છે. ભારતમાં પણ ઘણા લોકો દારૂનો આનંદ માણે છે, પરંતુ ઊંચી કિંમત ઘણીવાર મુશ્કેલીઓ ઉભી કરે છે. જો તમે દારૂનો આનંદ માણો છો, તો આ દેશ તમારા માટે સ્વર્ગથી ઓછો નથી.
Cheapest Alcohol: આ દેશમાં દારૂની એક બોટલ ફક્ત 35 ભારતીય રૂપિયામાં મળે છે. ચાલો જાણીએ કે દુનિયામાં દારૂ ક્યાં સૌથી સસ્તો છે.
આ દેશોમાં સૌથી સસ્તો મળે છે દારૂ
વિયેતનામમાં સૌથી સસ્તો દારૂ મળે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અહીં દારૂની એક બોટલ 35 ભારતીય રૂપિયામાં મળે છે. યુક્રેન બીજા ક્રમનો સૌથી સસ્તો દેશ છે, જે ફક્ત 45 રૂપિયામાં વેચાય છે.
આફ્રિકન દેશ ઝામ્બિયા પછી આવે છે. ઝામ્બિયામાં એક બોટલની કિંમત લગભગ 75 રૂપિયા છે. આનો અર્થ એ છે કે આ દેશોમાં દારૂ ભારતીય રૂપિયામાં ખૂબ સસ્તો છે.
ઓછી કિંમતના કારણો?
યુક્રેન, વેનેઝુએલા અને પોર્ટુગલના કેટલાક ભાગોમાં દારૂના ભાવ ખૂબ ઓછા છે. ઓછી એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને ઉત્પાદન ખર્ચ આનું મુખ્ય કારણ છે. સસ્તા દારૂના બ્રાન્ડ્સમાં, પ્રિન્સ ઇગોર એક્સ્ટ્રીમ વોડકા, મોલ્સન કેનેડિયન અને ટોરો બ્રાવો ટેમ્પ્રાનિલો મેર્લોટ ખૂબ જ સસ્તા છે.
ભારતમાં સૌથી સસ્તો અહીં મળે છે દારૂ
ભારતમાં દારૂના ભાવ રાજ્યથી રાજ્યમાં બદલાય છે. રાજ્ય સરકારો દારૂ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવે છે, જે રાજ્યથી રાજ્યમાં બદલાઈ શકે છે. જોકે, ગોવા સૌથી સસ્તો દારૂ માટે પ્રખ્યાત છે.
ગોવામાં, સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક્સાઇઝ ડ્યુટી ખૂબ ઓછી રાખી છે, જેનાથી દારૂના ભાવમાં ઘટાડો થાય છે. ગોવા ઉપરાંત, સિક્કિમ, હિમાચલ પ્રદેશ અને લદ્દાખમાં પણ સસ્તો દારૂ ઉપલબ્ધ છે.
