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LPG યુઝર્સ માટે ખુશખબર! બદલાશે ગેસ સિલિન્ડર ખરીદવાની રીત? જાણો શું છે સરકારનો નવો પ્લાન?

10kg LPG Cylinder: સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ IOC, BPCL અને HPCL ટૂંક જ સમયમાં 10 કિલોના હળવા કંપોઝિટ LPG સિલિન્ડરને કોમર્શિયલ ગ્રાહકો માટે પણ ઉપલબ્ધ કરાવવા પર વિચાર કરી રહી છે. આ સિલિન્ડર સ્ટીલ સિલિન્ડરની સરખામણીમાં આશરે 50% હળવો હશે અને તેમાં પારદર્શક બોડી હોવાને કારણે ગેસનું લેવલ પણ સરળતાથી જોઈ શકાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:55 PM IST
LPG યુઝર્સ માટે ખુશખબર! બદલાશે ગેસ સિલિન્ડર ખરીદવાની રીત? જાણો શું છે સરકારનો નવો પ્લાન?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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