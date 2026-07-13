/LPG યુઝર્સ માટે ખુશખબર! બદલાશે ગેસ સિલિન્ડર ખરીદવાની રીત? જાણો શું છે સરકારનો નવો પ્લાન?

10kg LPG Cylinder: દેશમાં ટૂંક જ સમયમાં નાના વેપારીઓ, સ્ટ્રીટ ફૂડ વિક્રેતાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, ભાડે રહેતા લોકો અને પ્રવાસી મજૂરો માટે રસોઈ ગેસનો ઉપયોગ પહેલા કરતા વધુ સરળ બની શકે છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ ઈન્ડિયન ઓઈલ (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) હવે 10 કિલોગ્રામના હળવા કંપોઝિટ LPG સિલિન્ડરને ઘરેલું ગ્રાહકોની સાથે સાથે કોમર્શિયલ ગ્રાહકો માટે પણ ઉપલબ્ધ કરાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી મળી જાય છે, તો તે લાખો લોકો માટે મોટા રાહતના સમાચાર હશે, જેમને 19 કિલોનો ભારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડર ઊંચકવામાં અને રાખવામાં મુશ્કેલી પડે છે.
10 કિલોનો સિલિન્ડર લોન્ચ કરવા પર વિચાર
હાલમાં બજારમાં 19 કિલો, 5 કિલો અને 2 કિલોના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ 19 કિલોનો સિલિન્ડર વજનમાં ઘણો ભારે હોય છે, જેને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવો સરળ નથી હોતો. આ જ કારણ છે કે નાના કાફે, ચાની દુકાનો, ફૂડ સ્ટોલ, લારી વાળા અને ભાડાના મકાનોમાં રહેતા લોકો લાંબા સમયથી હળવા અને સુવિધાજનક સિલિન્ડરની માંગ કરી રહ્યા હતા. હવે ઓઈલ કંપનીઓ આ જ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને 10 કિલોના કંપોઝિટ સિલિન્ડરને કોમર્શિયલ ઉપયોગ માટે લોન્ચ કરવા પર વિચાર કરી રહી છે.
HDPE ટેક્નોલોજીથી તૈયાર
આ નવો સિલિન્ડર હાઈ ડેન્સિટી પોલિએથિલિન (HDPE) આધારિત એડવાન્સ કંપોઝિટ ટેક્નોલોજીથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તે પરંપરાગત સ્ટીલ સિલિન્ડરની સરખામણીમાં લગભગ 50% હળવો હોય છે. ઓછું વજન હોવાને કારણે તેને સીડીઓ પરથી ઉપર લઈ જવો, નાની દુકાનોમાં રાખવો અને રોજિંદા ઉપયોગમાં લેવો ખૂબ જ સરળ બની જાય છે. એટલું જ નહીં, તેનો બહારનો ભાગ પારદર્શક (Translucent) હોય છે, જેથી કોઈ વધારાના મીટર કે ગેજ વગર જ સરળતાથી જોઈ શકાય છે કે સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ બાકી છે. આનાથી ગ્રાહકોને સમયસર રિફિલ કરાવવામાં પણ સુવિધા રહેશે.
ઘરેલું ગ્રાહકો માટે સીમિત
હાલમાં આ 10 કિલો વાળા કંપોઝિટ સિલિન્ડર ઘરેલું ગ્રાહકો માટે સીમિત સ્તરે ઉપલબ્ધ છે. HPCL તેને HP Gas Ojas, IndianOil તેને Indane Xtralight અને BPCL તેને Bharatgas Lite નામે વેચી રહી છે. હવે ઓઈલ કંપનીઓ આ જ ટેક્નોલોજીને કોમર્શિયલ ગ્રાહકો સુધી પણ પહોંચાડવાની યોજના બનાવી રહી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આને ગેસ એજન્સીઓ ઉપરાંત પસંદગીના રિટેલ આઉટલેટ્સ પર પણ કોમર્શિયલ LPGની કિંમતે વેચવામાં આવી શકે છે.
10 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત કેટલી?
કિંમતની વાત કરીએ તો, હાલમાં દિલ્હીમાં 14.2 કિલોના ઘરેલું LPG સિલિન્ડરની કિંમત 942 રૂપિયા છે, જ્યારે 19 કિલોનો કોમર્શિયલ સિલિન્ડર 2,930 રૂપિયામાં મળે છે. જ્યારે 5 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત 808.50 રૂપિયા છે. જો કે, 10 કિલો વાળા કોમર્શિયલ કંપોઝિટ સિલિન્ડરની કિંમત હજુ નક્કી થઈ નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે, તેની કિંમત 5 કિલો અને 19 કિલો વાળા સિલિન્ડરની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
કોને મળશે સૌથી વધુ લાભ?
જો આ યોજના લાગુ થાય છે, તો સૌથી વધુ ફાયદો એ નાના વેપારીઓને થશે જેમની ગેસની જરૂરિયાત મર્યાદિત હોય છે. તેમને હવે ભારે સિલિન્ડર ઊંચકવાની ઝંઝટ નહીં રહે અને ગેસ પૂરો થવાનો અંદાજ પણ સરળતાથી આવી જશે. આ ઉપરાંત નાના શહેરો અને મહાનગરોમાં ભાડે રહેતા વિદ્યાર્થીઓ, નોકરીયાત લોકો અને પ્રવાસી મજૂરો પણ આ હળવા સિલિન્ડરનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકશે.
આ પગલું LPG વિતરણ વ્યવસ્થાને વધુ સુવિધાજનક, આધુનિક અને ગ્રાહક-અનુકૂળ બનાવવાની દિશામાં એક મોટો બદલાવ સાબિત થઈ શકે છે. જો સરકાર અને ઓઈલ કંપનીઓ આની મંજૂરી આપે છે, તો આવનારા સમયમાં લાખો નાના વેપારીઓ અને સામાન્ય ગ્રાહકોને તેનો સીધો લાભ મળી શકે છે.