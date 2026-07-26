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વાહનચાલકો માટે ખુશખબર, ટોલ ટેક્સના નવા નિયમોથી સસ્તી થશે સફર! હાઇવે પર મુસાફરી કરનારાઓ પર શું થશે અસર?

New Toll Tax Rules: NHAIએ ટોલ ટેક્સ વસૂલવાના નિયમોમાં બદલાવ કર્યો છે. હવે હાઇવે પર જેટલા કિલોમીટર ગાડી ચલાવશો અને અંતર કાપશો તેના અનુસાર જ ટોલ લાગશે. જાણો આ નવા ફોર્મ્યુલાથી સામાન્ય જનતાની મુસાફરી કેટલી સસ્તી થશે અને કેવી રીતે સમયની સાથે ઈંધણનો બચાવ થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:06 PM IST
વાહનચાલકો માટે ખુશખબર, ટોલ ટેક્સના નવા નિયમોથી સસ્તી થશે સફર! હાઇવે પર મુસાફરી કરનારાઓ પર શું થશે અસર?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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