/PF ખાતાધારકો માટે ખુશખબર, EPFOએ એકાઉન્ટમાં વ્યાજ જમા કરવાનું કર્યું શરૂ; બીજી તરફ બદલાયા નિયમો

EPFO Interest Rate: દેશના કરોડો સેલરીડ ક્લાસ માટે શાનદાર અને રાહતભર્યા સમાચાર સામે આવ્યા છે. દર વર્ષે આ સમયે સેલરીડ ક્લાસ આતુરતાથી રાહ જોતો હોય છે. તેમની રાહ એ હોય છે કે ક્યારે તેમના પીએફ ખાતામાં (PF Account) વ્યાજના રૂપિયા જમા થશે. આખરે તે સમય આવી ગયો છે. ઈપીએફઓ (EPFO)એ ફાઇનાન્સિયલ યર 2025-26 માટે પોતાના સબ્સ્ક્રાઇબર્સના ખાતામાં 8.25 ટકાના દરે વ્યાજના રૂપિયા જમા કરવાની ઓફિશિયલ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. EPFOના આ પગલાથી દેશના 8 કરોડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સને સીધો ફાયદો થવા જઈ રહ્યો છે.
ખાસ વાત એ છે કે ટેક્નોલોજીમાં મોટા સુધારાને કારણે રૂપિયા ગયા વર્ષની સરખામણીએ વધુ ઝડપથી એકાઉન્ટમાં પહોંચશે. EPFO તરફથી તમામ રીજનલ ઓફિસને નોટિફિકેશન જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. જેમાં સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે, ફાઇનાન્સિયલ યર 2025-26 માટે પીએફ ડિપોઝિટ પર 8.25 ટકાના દરે વ્યાજ ક્રેડિટ કરવાનું કામ તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવે. જાહેર કરવામાં આવેલા સર્ક્યુલર અનુસાર, લેબર મિનિસ્ટ્રીએ કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ યોજના, 1952 હેઠળ કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરીની જાણકારી ફંડ સંસ્થાને આપી દીધી છે.
જૂના દર પર જ યથાવત છે વ્યાજ દર
EPFO દરેક યોગ્ય પીએફ મેમ્બરના એકાઉન્ટમાં વ્યાજના રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. નોંધનીય છે કે, વ્યાજ દરમાં છેલ્લા બે ફાઇનાન્સિયલ યરથી કોઈ બદલાવ કે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી. આ સતત ત્રીજું વર્ષ છે જ્યારે EPFO તરફથી 8.25% ના દરે રિટર્ન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે મંજૂરી મળ્યા બાદ પણ સબ્સ્ક્રાઇબર્સને પોતાના એકાઉન્ટમાં રૂપિયા જોવા માટે મહિનાઓ સુધી રાહ જોવી પડતી હતી. પરંતુ આ વર્ષે EPFO સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે આ પ્રોસેસ ખૂબ જ સરળ અને ઝડપી બનવાની છે.
EPFO પોર્ટલ પરથી કેટલાક ઓપ્શન ગાયબ
જો તમે હાલના દિવસોમાં EPFO પોર્ટલ પર લોગઇન કર્યું હશે, તો તમને કેટલાક ઓપ્શન ગાયબ જોવા મળ્યા હશે. કારણ કે, એક અઠવાડિયાના મેઇન્ટેનન્સ અને સુધારા બાદ જ્યારે EPFOએ પોતાના UAN પોર્ટલને ફરીથી શરૂ કર્યું, ત્યારે બે મહત્વપૂર્ણ સર્વિસને ત્યાંથી હટાવીને સીધી ઉમંગ (UMANG) એપ પર ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવી છે. પીએફ ખાતાધારકો હવે EPFOના મુખ્ય પોર્ટલ દ્વારા UANને એક્ટિવેટ નહીં કરી શકે. હવે યુએન એક્ટિવેશનનું કામ ઉમંગ એપ દ્વારા કરવું પડશે. અહીં આધાર આધારિત ફેસ ઓથેન્ટિકેશન એટલે કે ચહેરાની ઓળખને સંપૂર્ણપણે ફરજિયાત કરવામાં આવી છે.
UANને ઉમંગ પ્લેટફોર્મ પર શિફ્ટ કરાયું
નવું UAN જનરેટ કરવાની સુવિધાને પણ EPFOની વેબસાઇટ પરથી હટાવી દેવામાં આવી છે. તેને સંપૂર્ણ રીતે ઉમંગ પ્લેટફોર્મ પર શિફ્ટ કરી દેવાયું છે. વિભાગનું કહેવું છે કે, આ બદલાવથી ડિજિટલ સર્વિસની સિક્યોરિટી, સ્પીડ અને વિશ્વસનીયતા પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત બનશે. અન્ય એક ઘટનાક્રમ નવી ઈપીએફ સ્કીમ 2026ને લઈને છે, જેમાં વીપીએફ (VPF) અંગેની સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે.
PF ખાતાધારકોએ હવે શું કરવું જોઈએ?
PF એકાઉન્ટમાં વ્યાજ જમા કરવાની પ્રોસેસ શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઘણી જરૂરી ડિજિટલ સેવાઓ ઉમંગ એપ પર ટ્રાન્સફર થઈ ચૂકી છે, તેથી EPF મેમ્બર્સે પોતાના એકાઉન્ટ અને પાસબુક પર નજર રાખવી જોઈએ. જે કર્મચારીઓએ નવું UAN એક્ટિવેટ કરવાનું છે, તેમણે ઉમંગ પ્લેટફોર્મ પર સિક્યોર ફેસ ઓથેન્ટિકેશન પૂરું કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. આ સાથે જ જેઓ ભવિષ્ય માટે વધુ PF કપાવવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેમણે કંપનીના નિયમોને પહેલા સારી રીતે સમજી લેવા જોઈએ જેથી પછીથી કોઈ પણ પ્રકારની મૂંઝવણ ન રહે.