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PF ખાતાધારકો માટે ખુશખબર, EPFOએ એકાઉન્ટમાં વ્યાજ જમા કરવાનું કર્યું શરૂ; બીજી તરફ બદલાયા નિયમો

EPFO New Rules: છેલ્લા ઘણા સમયથી EPFO સબ્સ્ક્રાઇબર્સ જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તે સમય આવી ગયો છે. જી હા, EPFOએ કરોડો ખાતાધારકોના પીએફ એકાઉન્ટમાં વ્યાજના રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 07, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:58 PM IST
PF ખાતાધારકો માટે ખુશખબર, EPFOએ એકાઉન્ટમાં વ્યાજ જમા કરવાનું કર્યું શરૂ; બીજી તરફ બદલાયા નિયમો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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