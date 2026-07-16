/નાના વેપારીઓ માટે ખુશખબર! કેન્દ્ર સરકાર આપી રહી છે ક્રેડિટ કાર્ડ, 50 દિવસ સુધી વ્યાજ વગર કરો ખર્ચ

PM SVANidhi Yojana: કેન્દ્ર સરકારની ઘણી એવી યોજનાઓ છે, જેમાં લાભાર્થીને ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા રૂપિયા ખર્ચ કરવાની તક મળે છે. આવી જ એક યોજના પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ (PM SVANidhi) છે. મોદી સરકારની આ યોજના હેઠળ પાત્ર લાભાર્થીઓને RuPay રિટેલ (પર્સનલ) ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવશે. આ કાર્ડ દ્વારા ફેરીવાલા, પાથરણાવાળા અને લારી ચલાવતા નાના વેપારીઓને જરૂર પડવા પર સરળતાથી વધારાના રૂપિયા મળી શકે છે. ખાસ વાત એ છે કે, સમયસર ચુકવણી કરવા પર લાભાર્થીને 20 થી 50 દિવસ સુધી વ્યાજ વગર ક્રેડિટનો લાભ મળશે.
કોને મળી શકે છે લાભ?
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ સુવિધાનો લાભ એવા જ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ (ફેરીવાલાઓ)ને મળશે, જેમણે PM સ્વનિધિ યોજના હેઠળ બીજા તબક્કાની લોન સંપૂર્ણપણે ચૂકવી દીધી છે અને તેઓ ત્રીજા તબક્કાની લોન માટે પાત્ર છે અથવા તો પહેલેથી જ ત્રીજી લોન લઈ ચૂક્યા છે. જે લોકોએ ત્રીજા તબક્કાની લોન પણ ચૂકવી દીધી છે, તેઓ પણ આ સુવિધા માટે અરજી કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે, કોઈપણ ગેરંટી વગર 15000 રૂપિયા, 25000 રૂપિયા અને 50000 રૂપિયાની લોન ત્રણ તબક્કામાં આપવામાં આવે છે. ડિજિટલ પ્રક્રિયાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને રિટેલ/હોલસેલ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે 1,600 રૂપિયા સુધીનું કેશબેક પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે.
અરજદારે કયા-કયા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પડશે
1. આધાર કાર્ડ
2. પાન કાર્ડ
3. વેન્ડિંગ સર્ટિફિકેટ (કોવિડ), ભલામણ પત્ર (LoR) અથવા શહેરી સ્થાનિક સંસ્થા (ULB)/ બ્લોક કચેરીઓ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ ઓળખ પત્ર, જે સ્ટ્રીટ વેન્ડર હોવાનો પુરાવો હોય.
4. બચત બેન્ક ખાતાની વિગતો
5. વર્તમાન સરનામાનો પુરાવો, જો આધાર કાર્ડમાં સરનામું માન્ય ન હોય તો.
સિબિલ સ્કોરની ઝંઝટ વિના મળશે લોન
આ યોજના હેઠળ અરજી કરનાર વ્યક્તિની ઉંમર 21 થી 65 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. સાથે જ અરજદારનું કોઈપણ બેન્ક કે નાણાકીય સંસ્થામાં NPA કે લેખિત ખાતું ન હોવું જોઈએ. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પાત્રતા નક્કી કરવા માટે કોઈ લઘુત્તમ ક્રેડિટ સ્કોર (સિબિલ સ્કોર) ફરજિયાત બનાવવામાં આવશે નહીં.
આ યોજનાને આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય (MoHUA) અને નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ (DFS) સંયુક્ત રીતે લાગુ કરે છે. સરકાર તરફથી એક નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આ વર્ષે માર્ચ સુધીમાં આશરે 95 ટકા લાભાર્થીઓએ પીએમ સ્વનિધિ હેઠળ પ્રથમ વખત ઔપચારિક સંસ્થાકીય લોન મેળવી હતી. લગભગ 30 ટકા લોકોએ પાછળથી સ્વનિધિ લોન સિવાય વધારાની લોન પણ લીધી હતી. લાભાર્થીઓની આવકમાં પણ સરેરાશ લગભગ 20 ટકાનો વાર્ષિક વધારો નોંધાયો છે.