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નાના વેપારીઓ માટે ખુશખબર! કેન્દ્ર સરકાર આપી રહી છે ક્રેડિટ કાર્ડ, 50 દિવસ સુધી વ્યાજ વગર કરો ખર્ચ

PM SVANidhi Yojana: આ યોજનાના પાત્ર લાભાર્થીઓને RuPay રિટેલ (પર્સનલ) ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવશે. યોજનામાં કોઈપણ ગેરંટી વગર 15000 રૂપિયા, 25000 રૂપિયા અને 50000 રૂપિયાની લોન ત્રણ તબક્કામાં આપવામાં આવે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 16, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:39 PM IST
નાના વેપારીઓ માટે ખુશખબર! કેન્દ્ર સરકાર આપી રહી છે ક્રેડિટ કાર્ડ, 50 દિવસ સુધી વ્યાજ વગર કરો ખર્ચ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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