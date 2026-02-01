Prev
Budget 2026 Big Announcement: વિદેશમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર! બજેટ 2026માં સરકારે આપી મોટી છૂટ

TCS Reduced on Education: સરકારે કેન્દ્રીય બજેટમાં જાહેરાત કરી હતી કે વિદેશમાં અભ્યાસ માટે મોકલવામાં આવતા રેમિટન્સ પરના ટેક્સ બેનિફિટ્સ (ટેક્સ)માં 2% ઘટાડો કરવામાં આવશે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારા સમાચાર છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 01, 2026, 06:43 PM IST

Union Budget 2026: વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું વિચારી રહેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર છે. સરકારે 2026-27 ના કેન્દ્રીય બજેટમાં એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે, જેનાથી વિદેશમાં અભ્યાસનો ખર્ચ ઓછો થઈ શકે છે. સરકારે નોંધપાત્ર કર મુક્તિ પણ આપી છે, જેનો સીધો લાભ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું વિચારી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને થશે. વધુમાં, હાલમાં વિદેશમાં અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ આ છૂટનો લાભ લઈ શકશે. આ છૂટથી ઉચ્ચ શિક્ષણને વધુ સસ્તું બનાવી શકે છે.

હકીકતમાં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટમાં જાહેરાત કરી હતી કે લિબરલાઇઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ (LRS) હેઠળ શિક્ષણ પર ટેક્સ કલેક્ટેડ એટ સોર્સ (TCS) 5% થી ઘટાડીને 2% કરવાની જાહેરાત કરી છે. આનાથી વિદેશમાં શિક્ષણ મેળવવા પરનો બોજ નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થાય છે. આ ઘટાડો વિદેશમાં પૈસા મોકલતા પરિવારો માટે પ્રારંભિક ખર્ચ ઘટાડે છે, કારણ કે શિક્ષણ લોન પર કોઈ TCS વસૂલવામાં આવતો નથી. અન્ય રેમિટન્સ પર કર લાદવામાં આવે તે પહેલાં ₹10 લાખની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે.

વિદેશ મોકલાતા રૂપિયા પર લાગતો TCS શું છે?
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ LRS હેઠળ વિદેશમાં નાણાં મોકલે છે, ત્યારે બેંકો અથવા અધિકૃત ડીલરો દ્વારા TCS વસૂલવામાં આવે છે. આ ટેક્સ લેણદેણ સમયે કાપવામાં આવે છે, પૈસા વિદેશ મોકલતા પહેલા. TCS વિદેશમાં નાણાં ખર્ચવા સંબંધિત વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ પર લાગુ પડે છે. આમાં વિદેશમાં અભ્યાસ માટે નાણાં મોકલવા, તબીબી સારવાર માટે ટ્રાન્સફર કરવા, વિદેશમાં રહેતા પરિવારને નાણાં મોકલવા, વિદેશમાં રોકાણ કરવા અને વિદેશી પ્રવાસ પેકેજોનો સમાવેશ થાય છે.

TCS તરીકે એકત્રિત થતી રકમ એ વધારાનો ટેક્સ નથી. દર વર્ષે રિટર્ન ફાઇલ કરતી વખતે વ્યક્તિની અંતિમ આવકવેરાની જવાબદારી સામે તેને સમાયોજિત કરવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે વધારાની રકમનું રિફંડ મેળવી શકાય છે. અગાઉ, ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશમાં મોકલવામાં આવેલા નાણાં પર TCS ના 5% કાપવામાં આવતા હતા, પરંતુ હવે તે ઘટાડીને 2% કરવામાં આવ્યું છે. જો તમે પણ વિદેશમાં પૈસા મોકલી રહ્યા છો, તો હવે તમારે ઓછો કર ચૂકવવો પડશે.

