દેશની બેંકો માટે આવ્યા સારા સમાચાર, RBIએ પોતાના રિપોર્ટથી બધાને ચોંકાવ્યા !
RBI Report: RBIના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય બેંકિંગ ક્ષેત્ર હવે પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત સ્થિતિમાં છે. સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં, બેંકોનો ગ્રોસ NPA રેશિયો ઘટીને 2.1 ટકાના નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે, જે બેંકિંગ સિસ્ટમના સુધારેલા સ્વાસ્થ્યને દર્શાવે છે.
Trending Photos
RBI Report: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના નવા અહેવાલમાં ભારતના બેંકિંગ ક્ષેત્ર અંગે સકારાત્મક સંકેતો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અહેવાલ મુજબ, બેંકો વધુ મજબૂત સ્થિતિમાં છે, બેંકિંગ સિસ્ટમની બેલેન્સ શીટ સતત સુધરી રહી છે, અને ખરાબ લોન દાયકાઓના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓ હવે સમયસર લોન ચૂકવી રહ્યા છે, જેના કારણે બેંકો પરનું દબાણ ઓછું થયું છે.
ખરાબ લોનમાં સતત ઘટાડો
RBIના ટ્રેન્ડ એન્ડ પ્રોગ્રેસ ઓફ બેંકિંગ રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં, બેંકોનો ગ્રોસ NPA રેશિયો ઘટીને 2.1 ટકા થઈ ગયો છે. માર્ચ 2025માં આ આંકડો 2.2 ટકા હતો. આનો અર્થ એ થયો કે દરેક ₹100 લોન માટે, ફક્ત ₹2 ખરાબ સ્થિતિમાં છે. આ સ્પષ્ટપણે બેંકિંગ સિસ્ટમની મજબૂતાઈ દર્શાવે છે.
રિટેલ લોનમાં સુધારો
રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે હાઉસિંગ લોન, એજ્યુકેશન લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ જેવા રિટેલ લોન સેગમેન્ટમાં એસેટ ગુણવત્તામાં સુધારો થયો છે. જોકે, કેટલાક ક્ષેત્રો દબાણ હેઠળ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ટેલિવિઝન, રેફ્રિજરેટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક માલ જેવા ગ્રાહક ટકાઉ વસ્તુઓ સામે લોન માટે ખરાબ લોનનું પ્રમાણ ઊંચું રહે છે. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં, ચામડા અને ચામડાના ઉત્પાદનો સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓને લોન સૌથી વધુ સમસ્યારૂપ હતી.
RBI પર્સનલ લોનને બનાવે છે કડક
છેલ્લા બે વર્ષમાં, બેંકો પર્સનલ લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ જેવી ખર્ચ-આધારિત લોન આપવામાં સાવધાની રાખી રહી છે. નાની વ્યક્તિગત લોન ઝડપથી વધવા લાગી, જેના કારણે RBIએ 2023ના અંતમાં નિયમો કડક કર્યા. આના પરિણામે જોખમી લોનને નિયંત્રિત કરવામાં આવી. પરિસ્થિતિ સુધર્યા પછી, RBIએ કેટલાક નિયમોને આંશિક રીતે હળવા કર્યા.
બેંક નફો અને મૂડી આધાર
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે 2024-25 દરમિયાન બેંક થાપણો અને લોન બંનેમાં વધારો થયો, જોકે પાછલા વર્ષ કરતા થોડો ઓછો હતો. વ્યાજ માર્જિનમાં ઘટાડો થવાને કારણે બેંક નફામાં પણ વૃદ્ધિ ધીમી પડી. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે બેંકો મજબૂત મૂડી આધાર પર ઉભી છે અને તેમની તરલતાની સ્થિતિ નિયમનકારી જરૂરિયાતો કરતાં વધુ સારી છે.
RBI આબોહવા જોખમોનું કરે છે નિરીક્ષણ
RBIએ ચેતવણી આપી છે કે ભવિષ્યમાં આબોહવા પરિવર્તન નાણાકીય સ્થિરતા માટે નોંધપાત્ર ખતરો ઉભો કરી શકે છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્રીય બેંક આબોહવા જોખમોને સચોટ રીતે ઓળખવા માટે એક નવી માહિતી પ્રણાલી વિકસાવી રહી છે. RBI માને છે કે આબોહવા ધિરાણ માત્ર એક નીતિ નથી, પરંતુ એક રાષ્ટ્રીય જવાબદારી છે, અને તેને દરેકના સહયોગની જરૂર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે