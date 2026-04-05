નોકરીયાત વર્ગ માટે ખુશખબર! રજાઓ વેસ્ટ નહીં જાય, હવે મળશે રૂપિયા! જાણો નવા લેબર કોડનો મોટો ફાયદો

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessનોકરીયાત વર્ગ માટે ખુશખબર! રજાઓ વેસ્ટ નહીં જાય, હવે મળશે રૂપિયા! જાણો નવા લેબર કોડનો મોટો ફાયદો

New Labour Code 2025: નવા લેબર કોડ 2025માં કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો મળ્યો છે. હવે માત્ર 180 દિવસ કામ કર્યા પછી જ 'અર્ન્ડ લીવ' (Earned Leave)નો હક મળી જશે. સાથે જ અનસેન્ડ રજાઓને વર્ષના અંતે રોકડમાં બદલી શકાશે, જેનાથી કર્મચારીઓને આર્થિક લાભ થશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:15 PM IST
  • નવા લેબર કાયદા હેઠળ વધેલી રજાઓના બદલે દર વર્ષે મળશે રોકડ રૂપિયા
  • 18,000 રૂપિયા સુધીનો પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો
  • 180 દિવસમાં રજાનો અધિકાર અને દર વર્ષે લીવ એનકેશમેન્ટનો લાભ

Trending Photos

New Labour Code 2025: ભારતમાં કર્મચારીઓ માટે એક મોટો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. નવા લેબર કાયદા એટલે કે 'ઓક્યુપેશનલ સેફ્ટી, હેલ્થ એન્ડ વર્કિંગ કંડિશન કોડ, 2020' (Labour Code 2025) હેઠળ હવે નોકરી કરનારાઓને ઘણા નવા ફાયદા મળવાના છે. સૌથી મોટો બદલાવ એ છે કે હવે કર્મચારીઓને માત્ર 6 મહિના એટલે કે 180 દિવસ કામ કર્યા પછી જ અર્ન્ડ લીવનો હક મળી જશે. પહેલા આ મર્યાદા 240 દિવસની હતી, જેના કારણે કર્મચારીઓએ લાંબી રાહ જોવી પડતી હતી. આ નવા નિયમથી ખાસ કરીને એવા કર્મચારીઓને ફાયદો થશે જેઓ નવી નોકરીમાં જોડાયા છે અને જલ્દી રજાનો લાભ લેવા માંગે છે.

આ કાયદાની બીજી એક ખાસ વાત 'એન્યુઅલ લીવ એનકેશમેન્ટ' (Annual Leave Encashment) છે. એટલે કે જો તમે તમારી રજાઓનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, તો હવે તે નકામી જશે નહીં. તમે તે વધેલી રજાઓના બદલે રૂપિયા મેળવી શકો છો. પહેલા ઘણા રાજ્યોમાં નક્કી કરેલી મર્યાદાથી વધુ રજાઓ આપોઆપ ખતમ થઈ જતી હતી, પરંતુ હવે નવા નિયમ અનુસાર, કર્મચારી દર વર્ષે પોતાની વધારાની રજાઓને કેશમાં ફેરવી શકશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ કર્મચારીઓને મળશે ફાયદો
આ ઉપરાંત નવા લેબર કોડમાં કર્મચારીઓના હિતોની સુરક્ષા માટે એક મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈ પણ ઉમેરવામાં આવી છે. જો કોઈ કર્મચારી રજા માટે અરજી કરે છે, પરંતુ કંપની તેને મંજૂરી આપતી નથી, તો તે રજા ખતમ થશે નહીં, પરંતુ તેને કોઈપણ મર્યાદા વગર આગળના સમય માટે 'કેરી ફોરવર્ડ' કરી શકાશે. એટલે કે, હવે કંપનીઓ રજા આપવાની ના પાડીને કર્મચારીઓનું નુકસાન કરી શકશે નહીં.

જો કે, એ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે આ તમામ ફાયદા દરેક કર્મચારીને લાગુ પડશે નહીં. આ નિયમ મુખ્યત્વે 'વર્કર્સ' માટે છે, એટલે કે એવા કર્મચારીઓ જે 18,000 રૂપિયા સુધીનો પગાર મેળવે છે અને બિન-મેનેજરીયલ અથવા બિન-વહીવટી ભૂમિકામાં કામ કરે છે. જે લોકો મેનેજમેન્ટ અથવા સુપરવાઇઝરી પોઝિશનમાં છે અને 18,000 રૂપિયાથી વધુ કમાય છે, તેઓ આ નિયમના દાયરામાં આવશે નહીં.

હવે કર્મચારીઓને થશે આર્થિક ફાયદો
લેબર કોડ 2025 કર્મચારીઓ માટે એક મોટું રાહત પેકેજ સાબિત થઈ શકે છે. આનાથી માત્ર વહેલી રજાનો અધિકાર જ નહીં, પરંતુ રજાઓનો આર્થિક ફાયદો પણ મળી શકશે. આ પગલું કર્મચારીઓના વર્ક-લાઇફ બેલેન્સને સુધારવા અને તેમના અધિકારોને મજબૂત કરવાની દિશામાં એક મોટો બદલાવ માનવામાં આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news