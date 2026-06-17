/મિડલ ક્લાસ માટે ખુશખબર! હવે ઘરનું સપનું થશે પૂરું, સરકાર હોમ લોન પર 4% સુધીની સબસિડી

Pradhan Mantri Awas Yojana: કેન્દ્ર સરકારની એવી ઘણી યોજનાઓ છે જે મધ્યમથી લઈને ગરીબ વર્ગને અસર કરે છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં પણ કંઈક આવું જ છે. આ યોજના ગ્રામીણ અને શહેરી બન્ને ક્ષેત્રો માટે છે. યોજના અંતર્ગત માત્ર ગરીબો જ નહીં, પરંતુ મધ્યમ વર્ગનું પણ સસ્તામાં ઘર બનાવવાનું સપનું સાકાર કરવામાં આવે છે. યોજનામાં ક્રેડિટ લિંક્ડ સબસિડી સ્કીમ હેઠળ 4% સુધીની સબસિડી મળે છે.
યોજનાની પાત્રતા?
ખરીદવામાં આવનાર કે બનાવવામાં આવનાર ઘર, આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા નોટિફાઇડ શહેરમાં હોવું જોઈએ. તમારી અથવા તમારા પરિવારના કોઈ સભ્ય પાસે ભારતમાં ક્યાંય પણ પોતાનું પાકું મકાન ન હોવું જોઈએ. તમે અથવા તમારા પરિવારના કોઈ સભ્યએ (પતિ-પત્ની અને અવિવાહિત બાળકો) ભારત સરકારની કોઈપણ સેન્ટ્રલ સ્કીમ અથવા PMAYના કોઈ કમ્પોનન્ટ હેઠળ અગાઉ કોઈ સહાય લીધેલી ન હોવી જોઈએ. યોજના માટે કમાતો પુખ્ત સભ્ય, પછી ભલે તેની વૈવાહિક સ્થિતિ ગમે તે હોય, તેને એક અલગ પરિવાર તરીકે ગણવામાં આવશે.
કયા વર્ગને સબસિડી?
જેમની વાર્ષિક ઘરગથ્થુ આવક ₹6 લાખથી વધુ પરંતુ ₹12 લાખથી ઓછી છે, તેમને મહત્તમ ₹9 લાખ સુધીની હોમ લોનની રકમ પર વ્યાજ દરમાં 4% સુધીની સબસિડી મળે છે. જ્યારે જેમની વાર્ષિક ઘરગથ્થુ આવક ₹12 લાખથી વધુ પરંતુ ₹18 લાખથી ઓછી છે, તેમને મહત્તમ ₹12 લાખ સુધીની લોનની રકમ પર વ્યાજ દરમાં 3% સુધીની સબસિડી મળે છે. આ ઉપરાંત LIG અને EWS વર્ગમાં એવા લોકો આવે છે, જેમની વાર્ષિક ઘરગથ્થુ આવક ₹3 લાખથી વધુ પરંતુ ₹6 લાખથી ઓછી છે.
2.13 લાખ ઘરોને મંજૂરી
સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-શહેરી 2.0 હેઠળ 2.13 લાખ ઘરોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જેમાંથી 2.05 લાખ ઘરો મહિલાઓને ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમાં વિધવાઓ, અલગ રહેતી અથવા અવિવાહિત મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે 22 ઘરો ટ્રાન્સજેન્ડર્સને ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 25 હજારથી વધુ ઘરો વરિષ્ઠ નાગરિકોને આપવામાં આવ્યા છે.
આંકડા દર્શાવે છે કે, 34,257 ઘરો SC, 22,516 ઘરો ST અને 87,077 ઘરો OBC લાભાર્થીઓ માટે છે. એકંદરે મંજૂર કરાયેલા 16.13 લાખ ઘરોમાંથી 12.99 લાખ બેનિફિશિયરી લેડ કન્સ્ટ્રક્શન (BLC) ઘરો છે અને 1.81 લાખ અફોરડેબલ હાઉસિંગ ઇન પાર્ટનરશિપ (AHP) ઘરો છે. બીજી તરફ વ્યાજ સબસિડી યોજનાના લાભાર્થીઓને 1.20 લાખ ઘરો ફાળવવામાં આવ્યા છે અને 12,846 ઘરોને 'અફોરડેબલ રેન્ટલ હાઉસિંગ' તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
2015માં યોજનાની શરૂઆત
નોંધનીય છે કે, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-શહેરીની શરૂઆત 2015માં થઈ હતી અને ત્યારથી સસ્તા આવાસોની અછતને દૂર કરવામાં તેણે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. PMAY-U 2.0નો આધાર PMAY-U છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય શહેરી ભારતના વધારાના એક કરોડ EWS/LIG/MIG પરિવારોની આવાસની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવાનો છે. PMAY-U અને PMAY-U 2.0 અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 1.27 કરોડ ઘરો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.