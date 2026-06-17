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મિડલ ક્લાસ માટે ખુશખબર! હવે ઘરનું સપનું થશે પૂરું, સરકાર હોમ લોન પર 4% સુધીની સબસિડી

Pradhan Mantri Awas Yojana: પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં ક્રેડિટ લિંક્ડ સબસિડી સ્કીમ અંતર્ગત હોમ લોન પર 4% સુધીની સબસિડી મળે છે. ચાલો યોજના વિશે વિગતવાર જાણી લઈએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 17, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:38 PM IST
મિડલ ક્લાસ માટે ખુશખબર! હવે ઘરનું સપનું થશે પૂરું, સરકાર હોમ લોન પર 4% સુધીની સબસિડી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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મિડલ ક્લાસ માટે ખુશખબર! હવે ઘરનું સપનું થશે પૂરું, સરકાર હોમ લોન પર 4% સુધીની સબસિડી
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