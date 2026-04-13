ટ્રેનના મુસાફરો માટે ખુશખબર, રેલવેએ કરી મોટી જાહેરાત; હવે ટિકિટ મળશે વધુ સસ્તી, જાણો કેવી રીતે

Train Ticket Offer: રેલવેએ અનરિઝર્વ્ડ (જનરલ) ટિકિટ બુકિંગ પર 3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ આપવાની જાહેરાત કરી છે. ચાલો જાણીએ, તમે આનો લાભ કેવી રીતે લઈ શકો છો?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:59 PM IST
  • RailOne એપથી બુકિંગ કરાવો અને સીધો ફાયદો મેળવો
  • હવે જનરલ ટિકિટ બુકિંગ પર મેળવો ડિસ્કાઉન્ટ
  • રોજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનારાઓની લાગશે લોટરી

Train Ticket: ભારતીય રેલવેએ મુસાફરોને વધુ સારી સુવિધા આપવા અને ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે. આ પહેલ હેઠળ RailOne એપ દ્વારા બુક કરવામાં આવેલી અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટો પર 3 ટકાની છૂટ આપવામાં આવી રહી છે. મળતી માહિતી અનુસાર, આ ડિસ્કાઉન્ટ 14 જુલાઈ 2026 સુધી લાગુ રહેશે. આ છૂટ માત્ર એ જ ટિકિટો પર મળશે જેનું પેમેન્ટ ડિજિટલ માધ્યમથી કરવામાં આવશે.

આ નિર્ણયથી ખાસ કરીને એવા લોકોને ફાયદો થવાની આશા છે જેઓ દરરોજ ટૂંકા અંતરની મુસાફરી માટે જનરલ ટિકિટ લે છે. દરરોજ મુસાફરી કરનારાઓને આ પગલાથી આર્થિક લાભ મળશે. ચાલો જાણીએ રેલવેની આ નવી સુવિધા વિશે.

ડિજિટલ પેમેન્ટ પર જ મળશે છૂટ
ભારતીય રેલવેના જણાવ્યા અનુસાર, 3 ટકાની આ છૂટ માત્ર એ જ ટિકિટો પર લાગુ થશે જે RailOne પ્લેટફોર્મ પર UPI, ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેન્કિંગ જેવા ડિજિટલ માધ્યમોથી બુક કરવામાં આવશે.

આ પગલા પાછળ રેલવેનો ઉદ્દેશ્ય કેશલેસ વ્યવહારોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. રેલવેનું માનવું છે કે, આનાથી મુસાફરોને પહેલા કરતા વધુ સુવિધા મળશે અને તેઓ સરળતાથી રેલ ટિકિટ બુક કરાવી શકશે.

રોજ મુસાફરી કરનારાઓને થશે મોટો લાભ
પહેલી નજરે 3 ટકાની છૂટ બહુ નાની લાગી શકે છે, પરંતુ જે લોકો સતત ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે, તેમના માટે માસિક ધોરણે સારી એવી બચત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને જે મુસાફરો અઠવાડિયામાં પાંચથી છ દિવસ મુસાફરી કરે છે, તેમને સમય જતાં આ બચતનો અંદાજ આવશે. રેલવેના આ નિર્ણયથી રોજિંદી મુસાફરી થોડી સસ્તી થશે અને સાથે જ ડિજિટલ પેમેન્ટની પહેલને પણ વેગ મળશે.

એક જ પ્લેટફોર્મ પર તમામ રેલવે સુવિધાઓ
RailOne એપને એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે કે, મુસાફરોને રેલવે સંબંધિત અનેક સેવાઓ એક જ જગ્યાએ મળી રહે. આનાથી અલગ-અલગ એપ કે પ્લેટફોર્મ પર જવાની જરૂરિયાત ઘટી જાય છે. તમામ સુવિધાઓ એક જ ઇન્ટરફેસ પર સરળતાથી વાપરી શકાય છે, જેનાથી મુસાફરી સંબંધિત કામ વધુ સરળ બને છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

