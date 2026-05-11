/પેન્સનરો માટે ખુશખબર! DRમાં 2%નો વધારો, જાણો 1 જાન્યુઆરીથી કેટલા રૂપિયા વધશે?

Railway Pensioners: રેલવેએ પેન્શનર્સ અને ફેમિલી પેન્શનરો માટે DR (Dearness Relief) 58%થી વધારીને 60% કરી દીધી છે. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે, જેનાથી લાખો નિવૃત્ત કર્મચારીઓના માસિક પેન્શનમાં વધારો થશે. ચાલો સમજીએ કે, 10,000 રૂપિયાથી 70,000 રૂપિયા સુધીના બેઝિક પેન્શન ધરાવતા લોકોને કેટલો વધારાનો ફાયદો મળશે?
Railway Pensioners: રેલવે પેન્શનરો અને ફેમિલી પેન્શનરો માટે કેન્દ્ર સરકારે મોટી રાહતની જાહેરાત કરી છે. સતત વધતી મોંઘવારી વચ્ચે સરકારે ડિયરનેસ રિલીફ (DR)માં 2% વધારાને મંજૂરી આપી દીધી છે. હવે રેલવે પેન્શનરોને 58%ને બદલે 60% DR મળશે. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ ગણવામાં આવશે, એટલે કે પેન્શનરોને એરિયર્સનો લાભ પણ મળી શકે છે. આ નિર્ણયથી લાખો નિવૃત્ત રેલવે કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોની માસિક આવકમાં વધારો થશે, જેનાથી મોંઘવારી વચ્ચે તેમને થોડી રાહત મળવાની આશા છે.
આ વખતે પણ 2%નો વધારો
રેલ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આદેશ અનુસાર, આ નિર્ણય પેન્શન અને પેન્શનરો કલ્યાણ વિભાગના 24 એપ્રિલ 2026ના ઓફિસ મેમોરેન્ડમના આધારે લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. સરકારનું કહેવું છે કે, મોંઘવારી દરને જોતા પેન્શનરોને વધારાની રાહત આપવી જરૂરી હતી, જેથી તેમની ખરીદશક્તિ જળવાઈ રહે. 7મા પગાર પંચની ભલામણો અનુસાર, DR અને DAની ગણતરી કરવામાં આવે છે અને તે જ ફોર્મ્યુલાના આધારે આ વખતે પણ 2%નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
હવે સવાલ એ છે કે, આનાથી રેલવે પેન્શનરોના માસિક પેન્શનમાં કેટલો તફાવત આવશે? ચાલો તેને એક સરળ ઉદાહરણથી સમજીએ. ધારો કે, જો કોઈ પેન્શનરનું બેઝિક પેન્શન 10,000 રૂપિયા છે, તો પહેલા તેને 58% DR અનુસાર કુલ 15,800 રૂપિયા મળી રહ્યા હતા. હવે 60% DR લાગુ થયા પછી તેનું કુલ પેન્શન 16,000 રૂપિયા થઈ જશે, એટલે કે દર મહિને 200 રૂપિયાનો વધારાનો ફાયદો થશે. તેવી જ રીતે જો કોઈનું બેઝિક પેન્શન 50,000 રૂપિયા છે, તો તેને દર મહિને અંદાજે 1,000 રૂપિયા વધુ મળશે. જેટલું બેઝિક પેન્શન વધારે હશે, તેટલો જ ફાયદો પણ વધુ મળશે.
સરકારી તિજોરી પર બોજ અને સામાન્ય જનતાને રાહત
સરકારના આ નિર્ણયની અસર માત્ર રેલવે પેન્શનરો પૂરતી મર્યાદિત નથી. કેન્દ્ર સરકારના આશરે 68 લાખથી વધુ પેન્શનરો અને 50 લાખથી વધુ કર્મચારીઓને DA અને DR વધારાનો લાભ મળશે. નાણા મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણયથી સરકારી તિજોરી પર વાર્ષિક અંદાજે 6,791 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો બોજ પડશે. જો કે, સરકાર માને છે કે, આ પગલું જરૂરી છે, કારણ કે મોંઘવારી સતત સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર અસર કરી રહી છે.
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ, દવાઓ, ટ્રાન્સપોર્ટ અને રોજિંદા ખર્ચમાં સતત વધારો થયો છે. એવામાં પેન્શનરો જેમની આવક મર્યાદિત હોય છે, તેમને સૌથી વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. DR વધવાથી તેમને મોંઘવારીથી થોડી રાહત મળશે અને માસિક ખર્ચ સંભાળવામાં મદદ મળશે. ખાસ કરીને વૃદ્ધ પેન્શનરો માટે આ નિર્ણય ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેમની આવકનો મોટો હિસ્સો મેડિકલ અને ઘરગથ્થુ જરૂરિયાતો પાછળ ખર્ચ થાય છે.
જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે DR રકમ
સરકાર તરફથી એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, વધેલી DR રકમ જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે, તેથી ઘણા પેન્શનરોને એરિયર્સની ચુકવણી પણ મળી શકે છે. હવે સૌની નજર આગામી 8મા પગાર પંચ અને ભવિષ્યમાં થનારા DA-DR વધારા પર ટકેલી છે.