EMI પર મોટી રાહત ! દર મહિને થશે બચત, HDFC સહિતની આ બેંકોએ ઘટાડ્યા વ્યાજદર
Home Loan Cheaper : RBIના રેપો રેટ ઘટાડા બાદ બેંકોએ હોમ અને કાર લોન પર વ્યાજ દર ઘટાડીને ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. HDFC, PNB અને BoB સહિતની બેંકોએ નવા વ્યાજદર બહાર પાડ્યા છે.
Trending Photos
Home Loan Cheaper : ફરી એકવાર હોમ લોન EMI ઘટાડવાનો સમય આવી ગયો છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ 5 ડિસેમ્બરે રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટ (bps)નો ઘટાડો કર્યો. દેશમાં હાલ રેપો રેટ 5.25 ટકા છે. કેન્દ્રીય બેંકે 2025માં ભારતમાં વાણિજ્યિક બેંકો માટે રેપો રેટમાં કુલ ચાર વખત 125 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે.
ખાનગી ક્ષેત્ર સહિત તમામ બેંકોએ RBIના રેપો રેટ અનુસાર તેમના ધિરાણ દરોમાં ફેરફાર કરી દીધા છે. RBI દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલા દર ઘટાડા બાદ બેંકોએ ફરીથી તેમના લોન દર ઘટાડવાનું શરૂ કર્યું છે. RBIના દર ઘટાડાની અત્યાર સુધીની અસરને ધ્યાનમાં લેતા ગ્રાહકો 20 વર્ષની મુદત સાથે 50 લાખની હોમ લોન માટે દર મહિને EMI પર આશરે 4,000 બચાવી રહ્યા છે.
બેંકોએ ગ્રાહકોને લાભ આપવાનું શરૂ કર્યું
ડિસેમ્બરમાં રેપો રેટમાં ઘટાડા બાદ રાજ્ય માલિકીની પંજાબ નેશનલ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, ઇન્ડિયન બેંક, HDFC બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રએ તેમના દર ઘટાડવાનું શરૂ કર્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે જે દેવાદારોના લોન વ્યાજ સીધા RBI બેન્ચમાર્ક સાથે જોડાયેલા છે, તેમના દર હવે તેમની સુનિશ્ચિત રીસેટ તારીખો પર આપમેળે ઘટશે.
ઘણી બેંકોએ તેમના RLLR (રેપો લિંક્ડ લેન્ડિંગ રેટ), RBLR (રેપો આધારિત લેન્ડિંગ રેટ), અને MCLR (માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ બેઝ્ડ લેન્ડિંગ રેટ) ઘટાડ્યા છે. લોનની મુદતના આધારે હાલના દેવાદારોને તેમના EMIમાં ઘટાડો અથવા લોનની મુદત ટૂંકી કરવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.
RLLR (રેપો-લિંક્ડ લેન્ડિંગ રેટ) સામાન્ય રીતે હોમ લોન લેનારાઓ માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે વધુ પારદર્શિતા પ્રદાન કરે છે અને RBI રેપો રેટમાં ફેરફારોને વધુ ઝડપથી પ્રતિબિંબિત કરે છે. RBLR (રિટેલ બેંકિંગ લેન્ડિંગ રેટ) સારા ક્રેડિટ સ્કોર ધરાવતા દેવાદારો માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે. MCLR (માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ બેઝ્ડ લેન્ડિંગ રેટ) એક આંતરિક બેન્ચમાર્ક છે, જેમાં ફેરફારો ધીમે ધીમે લાગુ કરવામાં આવે છે.
HDFC બેંકે MCLR ઘટાડ્યો
HDFC બેંકે તેના MCLRમાં ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી આ બેન્ચમાર્ક સાથે જોડાયેલ લોન ધરાવતા દેવાદારોને 5 બેસિસ પોઈન્ટ (bps)નો ફાયદો થઈ રહ્યો છે. લોનની મુદતના આધારે બેંકના MCLR દર હવે 8.30% થી 8.55% સુધી છે.
પીએનબીએ RLLR ઘટાડ્યો
પંજાબ નેશનલ બેંકે પણ તેનો RLLR દર 8.35% (10 બેસિસ પોઈન્ટના BSP સહિત)થી ઘટાડીને 8.10% (10 બેસિસ પોઈન્ટના BSP સહિત) કર્યો છે. નવા દર 6 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવશે.
બેંક ઓફ બરોડાએ BRLLR દરમાં ઘટાડો કર્યો
બેંક ઓફ બરોડાએ તેનો બેન્ચમાર્ક રિટેલ લોન લેન્ડિંગ રેટ (BRLLR) ઘટાડ્યો છે. બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, નવો દર 8.15% થી ઘટાડીને 7.90% કરવામાં આવ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે