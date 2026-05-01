RBI એ Credit Card યુઝર્સને આપી મોટી રાહત: ડ્યુ ડેટ ચૂકી ગયા પછી પણ નહીં લાગે દંડ, હવે બિલ ભરવાનું ટેન્શન ખતમ!

Credit Card Grace Period: જો તમે નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં તમારા ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ પેમેન્ટ નથી કરતા, તો ડ્યુ ડેટ પૂરી થતાની સાથે જ મોટો દંડ અને વ્યાજનો બોજ તમારા ખિસ્સા પર પડવા લાગે છે. પરંતુ ક્રેડિટ કાર્ડનો આ નવો નિયમ કરોડો યુઝર્સ માટે ખુશખબર લઈને આવ્યો છે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 01, 2026, 12:24 PM IST
Credit Card Grace Period: આજકાલ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ માત્ર મોટા શહેરોમાં જ નહીં પરંતુ નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં પણ આપણી રોજિંદી જરૂરિયાત બની ગયો છે. આપણે ઘણીવાર ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને શોપિંગ અથવા વીજળી-પાણી જેવા બિલનું પેમેન્ટ સરળતાથી કરી લઈએ છીએ. પરંતુ કાર્ડ સ્વાઇપ કરતી વખતે જેટલી ખુશી થાય છે, તેટલી જ જવાબદારી તેના રિપેમેન્ટની પણ હોય છે. આ ભાગદોડ ભરેલી જિંદગીમાં ઘણીવાર આપણે ક્રેડિટ કાર્ડની ડ્યુ ડેટ (Due Date) ભૂલી જઈએ છીએ અને બીજા જ દિવસે ભારે લેટ પેમેન્ટ ચાર્જીસ (Late Payment Charges) લાગી જાય છે. પરંતુ હવે ગભરાવાની જરૂર નથી. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) એ ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર્સને મોટી રાહત આપી છે.

હવે જો તમે ભૂલથી ડ્યુ ડેટ મિસ કરી દો છો, તો પણ તમારી પાસે દંડથી બચવાની તક હશે. ચાલો જાણીએ શું છે આરબીઆઈનો આ નવો નિયમ અને તે તમારા ખિસ્સાને કેવી રીતે બચાવશે.

હવે મળશે 3 દિવસની વધારાની મહોલત
RBIના નવા નિયમ મુજબ, હવે બેંકો ડ્યુ ડેટ મિસ થતાની સાથે જ તાત્કાલિક લેટ ફી વસૂલી શકશે નહીં. બેંકોએ તેમના ગ્રાહકોને ઓછામાં ઓછા 3 દિવસનો ગ્રેસ પીરિયડ (Grace Period) આપવો પડશે. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, જો તમારા બિલ પેમેન્ટની છેલ્લી તારીખ 5 તારીખ હોય, તો તમે 8 તારીખ સુધી કોઈપણ લેટ ફી વગર ચુકવણી કરી શકો છો. તમારું એકાઉન્ટ ત્યાં સુધી 'ઓવરડ્યુ' માનવામાં આવશે નહીં જ્યાં સુધી આ 3 વધારાના દિવસો પસાર ન થઈ જાય.

માત્ર બાકી રકમ પર જ લાગશે દંડ
લેટ ફીની ગણતરીને લઈને પણ વધુ એક મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી બેંકો ઘણીવાર આખા બિલની રકમ પર દંડ ફટકારતી હતી, પરંતુ નવા નિયમ હેઠળ લેટ ફી માત્ર તે બાકી રકમ (Outstanding Amount) પર જ લગાવવામાં આવશે જે તમે ચૂકવી નથી. આનાથી ગ્રાહકો પર વ્યાજનો બોજ ઘણો ઓછો થઈ જશે. આરબીઆઈનો ઉદ્દેશ્ય આ પ્રક્રિયાને પારદર્શક અને ગ્રાહકો માટે કિફાયતી બનાવવાનો છે.

ક્રેડિટ સ્કોર પર નહીં પડે ખરાબ અસર (Impact on Credit Score)
ઘણીવાર એક દિવસનો વિલંબ પણ તમારા ક્રેડિટ સ્કોર (Credit Score)ને બગાડી નાખતો હતો. પરંતુ હવે, તમારું એકાઉન્ટ ત્યારે જ 'પાસ્ટ ડ્યુ' રિપોર્ટ કરવામાં આવશે જ્યારે તમે 3 દિવસનો ગ્રેસ પીરિયડ પણ પૂરો કરી દેશો. એટલે કે 3 દિવસની અંદર પેમેન્ટ કરવા પર તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર કોઈ આંચ આવશે નહીં. જોકે, ધ્યાન રાખવું કે 'ડેઝ પાસ્ટ ડ્યુ' ની ગણતરી મૂળ ડ્યુ ડેટથી જ શરૂ થશે, બસ પેનલ્ટી અને રિપોર્ટિંગમાં 3 દિવસની છૂટ મળશે.

ક્યારથી લાગુ થશે આ નિયમો?
RBI એ આ ફેરફાર તેના અપડેટેડ 'ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડ નિર્દેશ, 2026' હેઠળ કર્યો છે. આ નવા નિયમો 1 એપ્રિલ, 2027 થી લાગુ થશે. બેંકો અને કાર્ડ જારી કરતી કંપનીઓને તેમની સિસ્ટમ અને ડિસ્ક્લોઝર સુધારવા માટે આ સમય આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાં સુધી જૂના નિયમો જ અમલી રહેશે, તેથી અત્યારે તમારી ડ્યુ ડેટનું ખાસ ધ્યાન રાખો. ભલે આરબીઆઈએ 3 દિવસની રાહત આપી છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તમે પેમેન્ટમાં બેદરકારી દાખવો. બિલિંગ સાયકલ અને વ્યાજની શરતો પહેલા જેવી જ રહેશે. આ રાહત ફક્ત તેમના માટે છે જેઓ કોઈ કારણસર એક-બે દિવસ ચૂકી જાય છે. સ્માર્ટ બેંકિંગ માટે સમયસર પેમેન્ટ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી તમે દેવાના જાળમાં ફસાવાને બદલે ક્રેડિટ કાર્ડના ફાયદા માણી શકો.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

RBI new credit card rulesCredit card payment rulesCredit card new Rules 2026RBI guidelines for credit card late paymentCredit card rules from 1st April 2026Grace Period for Credit Card PaymentCredit card grace period3 days grace period for credit card payment RBIcredit card penalty for late paymentCredit Card Late PaymentsLate Payment Charges of Credit Cardscredit card penalty interest rateCredit Card New Rules RBILate Payment Charges Calculationcredit score impactRBI

