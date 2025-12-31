વર્ષના છેલ્લા દિવસે સારા સમાચાર! ચાંદીના ભાવમાં 15,000થી વધુનો ઘટાડો, જાણો કારણ
Silver Price Crash: MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો, ચાંદી 6% અથવા 15,000 રૂપિયાથી વધુ અને સોનામાં 1% ઘટાડો થયો. આ ઘટાડો રેકોર્ડ હાઈ લેવલે થયો, કારણ કે વેપારીઓએ નફો બુક કર્યો. શું કિંમતી ધાતુઓમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળશે?
Silver Price Crash: બુધવાર, 31 ડિસેમ્બરના રોજ MCX પર સવારના ટ્રેડિંગમાં સોનાના ભાવ લગભગ 1% ઘટ્યા હતા, જ્યારે ચાંદીના ભાવ 6% અથવા 15,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યા હતા. આ ઘટાડો રેકોર્ડ હાઈ પ્રોફિટ બુકિંગને કારણે થયો હતો. MCX ગોલ્ડ ફેબ્રુઆરી ફ્યુચર્સ 0.75% ઘટીને 1,35,644 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર, જ્યારે MCX સિલ્વર માર્ચ ફ્યુચર્સ 6%થી વધુ ઘટીને 2,35,373 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર હતો. સવારે 9:15 વાગ્યા સુધીમાં, MCX ગોલ્ડ 0.63% ઘટીને 1,35,800 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર અને MCX સિલ્વર 6.23% ઘટીને 2,35,373 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર હતો.
ઘટાડાનાં કારણો
વેપારીઓએ કિંમતી ધાતુઓમાં પ્રોફિટ બુકિંગ કર્યું હતું, જે આ વર્ષે મજબૂત નફાકારકતાને કારણે અભૂતપૂર્વ ઊંચાઈએ પહોંચ્યો હતો. સ્થાનિક હાજર સોનાના ભાવ આ વર્ષે 76% વધ્યા છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવ લગભગ 170% વધ્યા છે.
અગાઉના વધારા માટે મુખ્ય કારણો
સોનાના ભાવમાં વધારા માટે મુખ્ય કારણો યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા દર ઘટાડા અને આવતા વર્ષે વધુ ઘટાડાની અપેક્ષાઓ, સેન્ટ્રલ બેંક ખરીદી, વધેલી ભૂરાજકીય અનિશ્ચિતતાઓ અને એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs)માં મજબૂત પ્રવાહ છે. ચાંદીના કિસ્સામાં, ચુસ્ત પુરવઠા વચ્ચે મજબૂત ઔદ્યોગિક માંગ પણ એક વધારાનું પરિબળ રહ્યું છે.
આગળ શું અપેક્ષા છે?
એક્સપર્ટે માને છે કે કિંમતી ધાતુઓ અસ્થિર રહી શકે છે, કારણ કે હાઈ લેવલે માંગમાં થાક જોવા મળી રહી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર પર અસર
આ દરમિયાન, ફેબ્રુઆરી માટે યુએસ સોનાનો વાયદો 1%થી વધુ ઘટીને 4,345 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔંસ થયો. ડોલર મજબૂત થયા પછી આ ઘટાડો આવ્યો, કારણ કે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની ડિસેમ્બરની બેઠકની થોડી મિનિટોમાં અધિકારીઓ વધારાના દર ઘટાડાના સમય અને તીવ્રતા પર વિભાજિત રહ્યા હતા.
યુએસ ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટી (FOMC)ની આગામી બેઠક 27-28 જાન્યુઆરીએ યોજાવાની છે. બજારો 2026માં બે વખત વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, પરંતુ કેટલાક નિષ્ણાતો માને છે કે સેન્ટ્રલ બેંક જાન્યુઆરીમાં વ્યાજ દર ઘટાડાનો નિર્ણય લેશે.
