ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

બ્રિટનના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ હતા ગોપીચંદ પી. હિન્દુજા, છોડી ગયા છે આટલી સંપત્તિ, ભારતમાં આ કંપનીના છે માલિક

Gopichand P Hinduja Net Worth in Rupees: અબજ ડોલરના હિન્દુજા ગ્રુપના ચેરમેન અને બ્રિટનના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ ગોપીચંદ હિન્દુજા, 85 વર્ષીય, લંડનમાં અવસાન પામ્યા. જાણો તેઓ કેટલી સંપત્તિ પાછળ છોડી ગયા.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:10 PM IST

Gopichand P Hinduja Net Worth in Rupees: ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગપતિ ગોપીચંદ પી. હિન્દુજાનું મંગળવાર, 4 નવેમ્બરના રોજ બ્રિટનની રાજધાની લંડનમાં અવસાન થયું. આ વર્ષે, તેમને બ્રિટનના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું. ભારતીય મૂળના ગોપીચંદ પી. હિન્દુજાએ બ્રિટિશ નાગરિકતા લીધી હતી અને 85 વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું. ચાલો જાણીએ કે ગોપીચંદે કેટલી સંપત્તિ પાછળ છોડી દીધી છે અને તેમની કુલ સંપત્તિ કેટલી હતી.

તેમનો વ્યવસાય વિશ્વભરમાં ફેલાયેલો

ગોપીચંદના નેતૃત્વ હેઠળ, હિન્દુજા ગ્રુપ ઓટોમોટિવ, બેંકિંગ અને ફાઇનાન્સ, આઇટી, આરોગ્યસંભાળ, વીજળી, રિયલ એસ્ટેટ અને મીડિયા સહિત 11 મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત છે. જૂથની સૌથી પ્રખ્યાત અને નફાકારક કંપનીઓમાં અશોક લેલેન્ડ, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક અને નેક્સ્ટડિજિટલ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે, અને તે ભારતના સૌથી આદરણીય અને માન્ય બ્રાન્ડ્સમાંની એક છે.

યુકેનો સૌથી ધનિક પરિવાર

સન્ડે ટાઈમ્સ રિચ લિસ્ટના 2025ના સંસ્કરણમાં હિન્દુજા પરિવારને યુનાઇટેડ કિંગડમમાં સૌથી ધનિક તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું, જેની કુલ સંપત્તિ 33.68 લાખ કરોડ રૂપિયા હતી.

કોર્પોરેટ જગતમાં "GP" તરીકે જાણીતા ગોપીચંદ 1959 માં પારિવારિક વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા. તે સમયે, તેઓ અને તેમનો પરિવાર મુંબઈમાં રહેતા હતા. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, હિન્દુજા ગ્રુપ ઝડપથી $20 બિલિયનના બહુરાષ્ટ્રીય સમૂહમાં વિકસ્યું, જેનું ભારત અને પશ્ચિમ એશિયામાં હિત હતું. 1979માં, હિન્દુજા ગ્રુપ લંડન સ્થળાંતરિત થયું. આજે, આ જૂથ બેંકિંગ, ઓટોમોટિવ, ઊર્જા, મીડિયા, આરોગ્યસંભાળ, સંરક્ષણ અને માળખાગત ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત છે. તે વિશ્વભરમાં આશરે 200,000 લોકોને રોજગારી આપે છે.

તેની ભારત, યુકે, યુરોપ, મધ્ય પૂર્વ અને યુએસમાં બ્રાન્ચ ફેલાયેલી છે.

વારસો અને નેટ વર્થ

ગોપીચંદ હિન્દુજા માત્ર એક અબજ ડોલરનું સામ્રાજ્ય જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક સોદાબાજી, વ્યૂહાત્મક વૈવિધ્યકરણ અને ભારતની સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક સફળતાની વાર્તાઓમાંની એકનો વારસો પણ છોડી ગયા છે. ધ સન્ડે ટાઇમ્સ રિચ લિસ્ટ 2024 અનુસાર, હિન્દુજા પરિવાર પાસે અંદાજિત £37 બિલિયનથી વધુની સંપત્તિ છે, જે તેમને બ્રિટનનો સૌથી ધનિક પરિવાર બનાવે છે.

